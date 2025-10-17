Fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Posta: milliókat érinthet, ha erről megfeledkeznek

A Magyar Posta szerint sok ügyfél elmulasztotta a postai meghatalmazás megújítását, ezért 2026. szeptember 30-ig hosszabbította meg a határidőt. Bár még majdnem egy év van hátra, a Posta arra kér mindenkit, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a teendőket.

A Magyar Posta figyelmezteti ügyfeleit: rengetegen elmulasztották megújítani postai meghatalmazásukat. Bár az elmúlt két évben több mint negyedmillió meghatalmazást sikerült megújítani, a társaság szerint még mindig több százezer ügyfél maradt, akik nem intézkedtek.

A Posta korábbi, júniusi közlése szerint mintegy 2 millió meghatalmazás jár le 400 ezer címhelyen. Mostanra csak negyedmillió ügyfél újította meg azokat, így az állami cég az év végi határidő meghosszabbítása mellett döntött.

Eredetileg a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna, de a Posta most 2026. szeptember 30-ig adott haladékot.

A vállalat ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy bár a határidő még távoli, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a megújítást, mert a torlódások elkerülése és a zökkenőmentes ügyintézés érdekében célszerű már most intézkedni.

A postai meghatalmazás lehet általános, vagy meghatározott küldeménytípusokra vonatkozó – például nyugdíjutalványra, hivatalos iratokra, időgarantált küldeményekre, egyes levél- és csomagküldeményekre, illetve utalványokra. A legtöbb ügyfél a teljes körű, minden küldeményre érvényes meghatalmazást választja.

A Posta két módot kínál a megújításra:

Online, eMeghatalmazás szolgáltatással: az ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a folyamat, és a későbbiekben önállóan kezelhető.

Személyesen, postán: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is intézhető.

A szükséges tájékoztatók és nyomtatványok a Magyar Posta weboldalán érhetők el.