Fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Posta: milliókat érinthet, ha erről megfeledkeznek

Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A Magyar Posta szerint sok ügyfél elmulasztotta a postai meghatalmazás megújítását, ezért 2026. szeptember 30-ig hosszabbította meg a határidőt. Bár még majdnem egy év van hátra, a Posta arra kér mindenkit, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a teendőket.
A Magyar Posta figyelmezteti ügyfeleit: rengetegen elmulasztották megújítani postai meghatalmazásukat. Bár az elmúlt két évben több mint negyedmillió meghatalmazást sikerült megújítani, a társaság szerint még mindig több százezer ügyfél maradt, akik nem intézkedtek.
A Posta korábbi, júniusi közlése szerint mintegy 2 millió meghatalmazás jár le 400 ezer címhelyen. Mostanra csak negyedmillió ügyfél újította meg azokat, így az állami cég az év végi határidő meghosszabbítása mellett döntött.
Eredetileg a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna, de a Posta most 2026. szeptember 30-ig adott haladékot.
A vállalat ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy bár a határidő még távoli, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a megújítást, mert a torlódások elkerülése és a zökkenőmentes ügyintézés érdekében célszerű már most intézkedni.
A postai meghatalmazás lehet általános, vagy meghatározott küldeménytípusokra vonatkozó – például nyugdíjutalványra, hivatalos iratokra, időgarantált küldeményekre, egyes levél- és csomagküldeményekre, illetve utalványokra. A legtöbb ügyfél a teljes körű, minden küldeményre érvényes meghatalmazást választja.
A Posta két módot kínál a megújításra:
- Online, eMeghatalmazás szolgáltatással: az ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a folyamat, és a későbbiekben önállóan kezelhető.
- Személyesen, postán: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is intézhető.
A szükséges tájékoztatók és nyomtatványok a Magyar Posta weboldalán érhetők el.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
A PayPal blockchain partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoinjt hozott létre.
A globális munkaerő közel 6%-át, köztük 12 000 szellemi alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben.
Az uniós források megszerzése egyre bonyolultabb bürokratikus folyamattá vált Magyarország számára.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre.
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Amíg egyesek szerint egy jól működő társadalom alapja az, ha a hagyományos nemi szerepeket megtartjuk, addig mások az egyenlőségben látnák a fényes jövőt.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Lassú a kilábalás: Magyarország az uniós középmezőnyben, de még mindig gyenge az ipar! Nézd meg, mely országok húzzák most Európa gazdaságát!
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Európa egyik legnagyobb gazdaságában, Franciaországban ismét napirendre került a vagyonadó.
Kína a következő öt évben is a csúcstechnológiai gyártásra helyezi a hangsúlyt, miközben a fogyasztás ösztönzése háttérbe szorul az USA-val folytatott verseny miatt,
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
