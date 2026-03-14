A 87 éves előadóművész meglehetősen sűrű napot tudhat maga mögött. Mielőtt ugyanis a kórházba sietett volna, még átvette a neki megítélt Máté Péter-díjat.
Nagyon kiakadtak a nyugdíjas szervezetek: tarthatatlannak tartják ezt a helyzetet, azonnali változást sürgetnek
Haladéktalanul javítana az idősek életminőségén és igazságosabbá tenné a nyugdíjrendszert a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Az érdekképviselet egy átfogó szakmai javaslatcsomagot dolgozott ki. Ezt a választások után az új kormány, illetve a politikai pártok elé terjesztik, mivel a jelenlegi döntéshozókkal hiányolják az érdemi párbeszédet.
Juhász László, a kilenc nagy szervezetet tömörítő NYUSZET alapító elnöke az atv híradó kérdésére rámutatott, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer alapvetően sérti az arányosság elvét. Gyakran előfordul ugyanis, hogy azonos szolgálati idő és hasonló járulékbefizetés után is jelentősen eltérő induló nyugdíjakat állapítanak meg. Az érdekképviselet szerint az ellátásnak szigorúan arányosnak kellene lennie az élet során ledolgozott évekkel és a befizetett járulékokkal.
A helyzet rendezésére a szervezet egy három pilléren alapuló javaslatcsomagot állított össze. Ennek része egy átfogó idősügyi törvény megalkotása és a nyugdíjrendszer gyökeres átalakítása. Emellett szorgalmazzák egy kifejezetten az idősekre szabott, integrált egészségügyi és szociális ellátórendszer felállítását is.
Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy bár az országban mintegy kilencszáz nyugdíjasszervezet működik, a kabinet nem az érintettek véleményét kéri ki. A döntéshozók ehelyett legfeljebb csak szakértőkkel hajlandók konzultálni.
Az érdekvédők folyamatosan elemzik a politikai szereplők ígéreteit. A szervezetek határozott célja és reménye, hogy a választásokat követően a mindenkori döntéshozók végre érdemben és kiemelt figyelemmel kezelik majd a hazai nyugdíjasok helyzetét.
