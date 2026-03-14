Nyugdíjas szervezetek
Nyugdíj

Nagyon kiakadtak a nyugdíjas szervezetek: tarthatatlannak tartják ezt a helyzetet, azonnali változást sürgetnek

Pénzcentrum
2026. március 14. 12:08

Haladéktalanul javítana az idősek életminőségén és igazságosabbá tenné a nyugdíjrendszert a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Az érdekképviselet egy átfogó szakmai javaslatcsomagot dolgozott ki. Ezt a választások után az új kormány, illetve a politikai pártok elé terjesztik, mivel a jelenlegi döntéshozókkal hiányolják az érdemi párbeszédet.

Juhász László, a kilenc nagy szervezetet tömörítő NYUSZET alapító elnöke az atv híradó kérdésére rámutatott, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer alapvetően sérti az arányosság elvét. Gyakran előfordul ugyanis, hogy azonos szolgálati idő és hasonló járulékbefizetés után is jelentősen eltérő induló nyugdíjakat állapítanak meg. Az érdekképviselet szerint az ellátásnak szigorúan arányosnak kellene lennie az élet során ledolgozott évekkel és a befizetett járulékokkal.

A helyzet rendezésére a szervezet egy három pilléren alapuló javaslatcsomagot állított össze. Ennek része egy átfogó idősügyi törvény megalkotása és a nyugdíjrendszer gyökeres átalakítása. Emellett szorgalmazzák egy kifejezetten az idősekre szabott, integrált egészségügyi és szociális ellátórendszer felállítását is.

Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy bár az országban mintegy kilencszáz nyugdíjasszervezet működik, a kabinet nem az érintettek véleményét kéri ki. A döntéshozók ehelyett legfeljebb csak szakértőkkel hajlandók konzultálni.

Az érdekvédők folyamatosan elemzik a politikai szereplők ígéreteit. A szervezetek határozott célja és reménye, hogy a választásokat követően a mindenkori döntéshozók végre érdemben és kiemelt figyelemmel kezelik majd a hazai nyugdíjasok helyzetét.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:13
13:11
13:03
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 14.
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
2026. március 14.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
1
3 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
2 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
4
2 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
5
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj 2026: itt van, kinek és meddig jár, mekkora az összege, hogy zajlik az igénylése
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 13:30
Mesés gazdagságukról árulkodik Zorán és Hegyi Barbara otthona: hihetetlen, milyen kincseket őrizgetnek
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 13:13
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
Agrárszektor  |  2026. március 14. 12:02
Ha szoktál cukrot venni, akkor erről mindenképpen tudnod kell