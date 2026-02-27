Az elemzés alapján a kármennyiség 36 százalékkal emelkedett az előző évekhez képest, és az éves károk közel harmada egyetlen nyári hónaphoz, a júliusi viharokhoz köthető.
Megdöbbentő adat a nyugdíjpénztáraknál: brutális mennyiségű pénz lett oda
Jelentős tőkekivonás jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben: a tagok lakáscélra összesen 107,8 milliárd forintot vettek ki számláikról, ami meghaladta a tényleges nyugdíjasoknak kifizetett összeget is. Bár a portfóliók szerkezete a hozamnövelés irányába mozdult el, az egy főre jutó megtakarítások mértéke továbbra is aggasztóan alacsony, veszélyeztetve ezzel a jövőbeli időskori megélhetést - közölte a Bankmonitor.
Az elmúlt év legmeghatározóbb folyamata a jogszabály által lehetővé tett tőkekivonás volt. Ennek keretében a pénztártagok éltek a lehetőséggel, és az említett, több mint 100 milliárd forintos összeget lakáscélú kiadásokra fordították. Ez a tétel vált a kifizetések domináns elemévé, rávilágítva egy súlyos rendszerszintű ellentmondásra. A hosszú távú öngondoskodásra félretett forrásokat az azonnali ingatlanpiaci célok emésztették fel, ami gyengíti a nyugdíjas évek anyagi biztonságát.
Bár a kivont összeg önmagában is tetemes, mégsem érte el a kormányzat által korábban előre jelzett 300 milliárd forintos szintet. Ez arra utal, hogy a pénztártagok többsége megfontoltan döntött: ellenálltak a teljes számlakiürítés kísértésének, és megtakarításaikat megőrizték eredeti céljára. Eközben a pénztárak befektetési politikájában is stratégiaváltás figyelhető meg. A portfóliók összetétele a kockázatosabb, de magasabb hozampotenciállal bíró eszközök felé tolódott el.
A piac legfőbb strukturális gyengesége azonban továbbra is az alacsony megtakarítási szint, jelenleg egy átlagos tagnak mindössze 2,23 millió forintja van a számláján. Noha ez némi növekedést mutat az előző évhez képest, a biztonságos időskori megélhetéshez elégtelen. A jelenlegi mediánnyugdíjjal számolva ez az összeg alig tíz hónapra nyújt elegendő fedezetet. Szakértői becslések szerint még óvatos felhasználás mellett is 3-5 év alatt teljesen elfogyna ez a tartalék, így a nyugdíjasok hamar életszínvonaluk csökkenésével szembesülnének.
A Bankmonitor szerint a helyzetet tovább súlyosbítja a tagság kedvezőtlen korfája. A megtakarítások alacsony szintje nem magyarázható a fiatal belépők magas számával, hiszen a tagok több mint 83 százaléka már elmúlt 45 éves. Ők azok, akik elvileg bérpályájuk csúcsán járnak, és a legmagasabb megtakarítási képességgel kellene rendelkezniük, számláikon mégis csupán jelképes összegek állnak rendelkezésre. A Magyar Nemzeti Bank adatai rámutatnak, hogy a szektor nemcsak a tőkekivonással, hanem a felhalmozási hajlandóság hiányával is küzd. A jelenlegi átlagvagyon mellett az időskori anyagi függetlenség a legtöbb tag számára elérhetetlen marad.
Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele
Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el.
A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.
Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor
Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a Nők40-et?
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat.
Erről a nyugdíjszabályról kevés magyar tud: több helyről is lehet résznyugdíjat igényelni, ez a menete
Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Az érdekképviselet szerint a vasutas dolgozók, különösen az utazó személyzet egészségügyi helyzete kritikussá vált az elmúlt évtizedben.
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a nyugdíjak együttes kifizetése.
Ezen a napon érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban, és a 14. havi nyugdíj első részlete - Lesz, akinek semmi sem jár?
A nyugdíj utalás 2026 február hónapban is 12-én érkezik, a 13. és 14. havi nyugdíjakat viszont szokatlan módon pénteken utalják. A postai kézbesítés napja szintén...
Ezt rengeteg magyar nem tudja a végrendeletéről: súlyos pénzeket bukhatnak rajta a családtagok, ha elfelejtik
A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak.
Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
A nyugdíjba vonulást megelőzően nagy kérdés, hogy a jellemzően csökkenő jövedelem mellett hogyan tartható fenn ugyanaz az életszínvonal.
Elképesztő robbanás a hazai nyugdíjszámláknál: rengeteg magyar lépett, nem semmi pénzt halmoztak fel
Egy NYESZ-számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-