Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne, miközben a nyugdíjrendszer fenntarthatósága már most is kérdéses - számolta ki a Portfolio.
Izgalmas fejlemény a magyar nyugdíjasok számára, hogy a kormány tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését helyezte kilátásba. Elsőként Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be egy lakossági fórumon, hogy a kabinet dolgozik a juttatás bevezetésén, majd Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette közösségi oldalán, hogy "gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon".
A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen közelednek a 2026-os országgyűlési választások. A kormány ezzel válaszolhatott a Tisza párt nyugdíjasokat célzó, több mint 500 milliárd forintos ígéretcsomagjára, tovább emelve a tétet egy közel 600 milliárd forintos pluszjuttatással.
Magyarországon jelenleg a 13. havi nyugdíj létezik, amelyet 2022 óta minden év februárjában kapnak meg a jogosultak. A juttatásnak fordulatokban gazdag története van: 2003-ban kezdték fokozatosan bevezetni, 2009-ben a gazdasági válság miatt felfüggesztették, majd 2010-től 2020-ig nem létezett. 2021-ben negyedhavi összeggel indult újra, de a 2022-es választási évben már teljes összegben fizették ki.
A 14. havi nyugdíj konkrét részleteiről egyelőre nem kommunikált a kormány. Ha a 13. havi nyugdíj mintájára vezetik be, akkor a jogosultak a havi nyugdíjukkal megegyező összegű pluszjuttatásban részesülnének.
Ez a kisebb nyugdíjak mellé kisebb, a nagyobb nyugdíjak mellé nagyobb pluszjuttatást jelentene, ami tovább növelné a nyugdíjasok közötti jövedelmi egyenlőtlenségeket.
Kérdéses az is, hogy milyen ütemezéssel vezetné be a kormány az új juttatást. Elképzelhető a fokozatos bevezetés (2026-ban egyheti, 2027-ben kétheti, 2028-ban háromheti, 2029-től teljes havi juttatás), de az is lehetséges, hogy - a 13. havi nyugdíj 2022-es felgyorsított bevezetéséhez hasonlóan - már 2026-ban a teljes összeget kifizetnék.
A magyar nyugdíjasok relatív jövedelmi helyzete az elmúlt évtizedben jelentősen romlott. Míg 2014-ben az átlagnyugdíj az átlagbér közel 68%-át tette ki, addig 2020-ra ez 51%-ra csökkent. A 13. havi nyugdíj bevezetése némileg javított a helyzeten, de a legfrissebb adatok szerint az átlagos juttatás még mindig csak 54,6%-át teszi ki az átlagbérnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése számottevően megemelné a költségvetés nyugdíjkiadásait. A 2026-ra tervezett 7816 milliárd forintos nyugdíjkiadás (a GDP 8,2%-a) akár 8400 milliárd forintra is nőhetne, ami a GDP 8,8%-át jelentené. A 14. havi juttatás várhatóan közel 600 milliárd forintba kerülne évente.
Fontos kiemelni, hogy míg a 12 havi nyugellátás elsődleges finanszírozási fedezetét a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó biztosítja, addig a 13. havi juttatásnak nincs ilyen egyértelmű fedezete a költségvetésben. Sőt, már a 12 havi nyugdíj kifizetésére sem elegendőek a járulék- és szochó-bevételek, ezért a központi költségvetésnek rendszeresen több százmilliárdos támogatást kell nyújtania a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.
A 14. havi nyugdíj bevezetésével egy újabb hatalmas, fedezetlen kiadási tételt vállalna magára az ország költségvetése, ami hosszú távon tovább ronthatja a költségvetés egyenlegét és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Különösen problémás ez annak fényében, hogy a kormány éppen a szociális hozzájárulási adó csökkentésén dolgozik, ami tovább gyengítheti a nyugdíjrendszer bevételi oldalát.
A bejelentés időzítése a költségvetési hatások szempontjából is érdekes: az S&P kedvező hitelminősítői döntése után pár nappal jelentette be a kormány ezt a jelentős fiskális lazítást. A 2026-os költségvetés eredetileg 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt tartalmazott, de a legújabb elemzői várakozások már 5-5,5%-os hiányról szólnak - és ehhez adódna hozzá a 14. havi nyugdíj extra kiadása.
Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Virovácz Péter: ha egyből a teljes összegű 14. havi nyugdíjat fizetnék ki, az újabb inflációs sokkot generálhat Magyarországon.
Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz - mondta a Pénzcentrumnak Farkas András...
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár.
Új adókedvezményt vezetnek be 2026-tól a nyugdíjkorhatár után is dolgozó idősek számára.
Az utalványok október 15-ig érkezhetnek meg, újbóli kiküldését más címre november 14-ig lehet kérni. Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Sokan tartanak attól, hogy a novemberi nyugdíjkorrekció összege elveszik azok után, akik év közben hunytak el. Kevesen tudják, az elhunyt nyugdíjasokat is megilleti az emelés...
A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".
A kormány módosította a nyugdíj melletti munkavégzés szabályait az egészségügyi szektorban.
Egy friss kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozók 2026-tól technikailag szünet nélkül juthatnak hozzá nyugdíjukhoz.
A nyugdíjasok számára a választások előtt jelentős juttatásokat tervez a kormány, miközben a nyugdíjrendszer strukturális problémái továbbra is fennállnak.
A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme.
A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.
Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.