2025. október 17. péntek Hedvig
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 1.A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fõvárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szept
Nyugdíj

Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele

Pénzcentrum
2025. október 17. 16:06

A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne, miközben a nyugdíjrendszer fenntarthatósága már most is kérdéses - számolta ki a Portfolio.

Izgalmas fejlemény a magyar nyugdíjasok számára, hogy a kormány tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését helyezte kilátásba. Elsőként Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be egy lakossági fórumon, hogy a kabinet dolgozik a juttatás bevezetésén, majd Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette közösségi oldalán, hogy "gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen közelednek a 2026-os országgyűlési választások. A kormány ezzel válaszolhatott a Tisza párt nyugdíjasokat célzó, több mint 500 milliárd forintos ígéretcsomagjára, tovább emelve a tétet egy közel 600 milliárd forintos pluszjuttatással.

Magyarországon jelenleg a 13. havi nyugdíj létezik, amelyet 2022 óta minden év februárjában kapnak meg a jogosultak. A juttatásnak fordulatokban gazdag története van: 2003-ban kezdték fokozatosan bevezetni, 2009-ben a gazdasági válság miatt felfüggesztették, majd 2010-től 2020-ig nem létezett. 2021-ben negyedhavi összeggel indult újra, de a 2022-es választási évben már teljes összegben fizették ki.

A 14. havi nyugdíj konkrét részleteiről egyelőre nem kommunikált a kormány. Ha a 13. havi nyugdíj mintájára vezetik be, akkor a jogosultak a havi nyugdíjukkal megegyező összegű pluszjuttatásban részesülnének.

Ez a kisebb nyugdíjak mellé kisebb, a nagyobb nyugdíjak mellé nagyobb pluszjuttatást jelentene, ami tovább növelné a nyugdíjasok közötti jövedelmi egyenlőtlenségeket.

Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz - mondta a Pénzcentrumnak Farkas András nyugdíjszakértő.

Kérdéses az is, hogy milyen ütemezéssel vezetné be a kormány az új juttatást. Elképzelhető a fokozatos bevezetés (2026-ban egyheti, 2027-ben kétheti, 2028-ban háromheti, 2029-től teljes havi juttatás), de az is lehetséges, hogy - a 13. havi nyugdíj 2022-es felgyorsított bevezetéséhez hasonlóan - már 2026-ban a teljes összeget kifizetnék.

A magyar nyugdíjasok relatív jövedelmi helyzete az elmúlt évtizedben jelentősen romlott. Míg 2014-ben az átlagnyugdíj az átlagbér közel 68%-át tette ki, addig 2020-ra ez 51%-ra csökkent. A 13. havi nyugdíj bevezetése némileg javított a helyzeten, de a legfrissebb adatok szerint az átlagos juttatás még mindig csak 54,6%-át teszi ki az átlagbérnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése számottevően megemelné a költségvetés nyugdíjkiadásait. A 2026-ra tervezett 7816 milliárd forintos nyugdíjkiadás (a GDP 8,2%-a) akár 8400 milliárd forintra is nőhetne, ami a GDP 8,8%-át jelentené. A 14. havi juttatás várhatóan közel 600 milliárd forintba kerülne évente.

Fontos kiemelni, hogy míg a 12 havi nyugellátás elsődleges finanszírozási fedezetét a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó biztosítja, addig a 13. havi juttatásnak nincs ilyen egyértelmű fedezete a költségvetésben. Sőt, már a 12 havi nyugdíj kifizetésére sem elegendőek a járulék- és szochó-bevételek, ezért a központi költségvetésnek rendszeresen több százmilliárdos támogatást kell nyújtania a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.

A 14. havi nyugdíj bevezetésével egy újabb hatalmas, fedezetlen kiadási tételt vállalna magára az ország költségvetése, ami hosszú távon tovább ronthatja a költségvetés egyenlegét és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Különösen problémás ez annak fényében, hogy a kormány éppen a szociális hozzájárulási adó csökkentésén dolgozik, ami tovább gyengítheti a nyugdíjrendszer bevételi oldalát.

A bejelentés időzítése a költségvetési hatások szempontjából is érdekes: az S&P kedvező hitelminősítői döntése után pár nappal jelentette be a kormány ezt a jelentős fiskális lazítást. A 2026-os költségvetés eredetileg 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt tartalmazott, de a legújabb elemzői várakozások már 5-5,5%-os hiányról szólnak - és ehhez adódna hozzá a 14. havi nyugdíj extra kiadása.

Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #nyugdíjas #költségvetés #nyugdíjrendszer #nyugdíjasok #orbán viktor #lázár jános #választás #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:10
16:06
16:06
15:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
2025. október 17.
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
2025. október 17.
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
1 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
3 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 15:58
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 15:45
Súlyos, ami kiderült a népszerű termékről: rengeteg magyar fogyasztja, ólommérgezést is okozhat
Agrárszektor  |  2025. október 17. 15:29
Vámmentesen jöhet be rengeteg élelmiszer az EU-ba: durva, honnan érkezik