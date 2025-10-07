A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.
Egyre több magyarnak csak álom a tisztes nyugdíj: így még elkerülheted a totális katasztrófát
A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme – derül ki a Generali Biztosító legfrissebb, reprezentatív kutatásából. A 18-65 éves magyarok több mint fele úgy véli, hogy időskorukban is dolgozniuk kell majd, hogy anyagilag boldoguljanak.
A kutatás szerint az anyák extra jövedelme, amely a személyi jövedelemadó és a családi adókedvezményekből származik, jellemzően a mindennapi kiadásokra fordítódik (több mint 35%), 24 százalékuk befektetésre, közel 20 százalékuk pedig nyugdíjcélú megtakarításra használná fel.
Bár a válaszadók némileg optimistábbak a 2023-as felméréshez képest, többségük továbbra is borúlátó a jövővel kapcsolatban: a megkérdezettek 26%-a szerint az aktív keresők évtizedek múlva rosszabbul fognak élni, míg a nyugdíjasok helyzetét 32% tartja jelentősen romlónak.
A kutatás szerint a tényleges megtakarítási összegek és az ideálisnak tartott nyugdíjcélú megtakarítás között jelentős szakadék van: 2023-ban a válaszadók 82 000 forintot tartottak ideálisnak havi szinten, idén ez az összeg már 96 000 forint. Azok, akik havonta 150 000 forintnál többet tudnak félretenni, is borúlátóbbak a nyugdíjas éveikre vonatkozóan.
A felmérés rávilágít arra is, hogy egyre többen gondolják úgy: a fiataloknak már pályakezdőként érdemes elkezdeniük félretenni a nyugdíjas éveikre. A 18-29 évesek körében ez a tudatosság 2023-hoz képest 10 százalékponttal nőtt.
A kutatás alapján a tudatos megtakarítás, a nyugdíjbiztosítások és a pénzügyi tervezés kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy az időskor anyagi biztonságban teljen.
Változtatni kell az önkéntes pénztárakhoz kapcsolódó adóvisszatérítési szabályokon
A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az...
A novemberi kifizetés során az érintettek az emelt összegű ellátás mellett megkapják a januárig visszamenőleg járó különbözetet is.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon: hány év a nyugdíjkorhatár 2025-ben, változik a változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? Tudd meg, hol hány év a nyugdíjkorhatár Európában!
A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV.
A modern társadalmakban a hosszabb élet már nem kivétel, egyre többen élhetjük meg, ám nem mindegy milyen minőségben.
Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35200 forintos kompenzációt.
Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében.
Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről
Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni.
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíjas utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől, és egyre kevesebb az elszegényedő nyugdíjas.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
Döntött a kormány a 2025. novemberi nyugdíjemelés mértékéről. Hogy pontosan mennyi lesz az egyösszegű korrekció és az emelt nyugdíj összege, megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíj...
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről.
Mutatjuk, a diszkontláncok közül melyik ad a legnagyobb kedvezményt, hol éri meg a legjobban beváltani az utalványt.
