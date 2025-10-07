2025. október 7. kedd Amália
Idős idős nő ül otthon a karosszékben, digitális táblagépet használ, meleg pulóvert és szemüveget visel. Kényelmes nappali, rusztikus fa ablakok nyugdíjas
Nyugdíj

Egyre több magyarnak csak álom a tisztes nyugdíj: így még elkerülheted a totális katasztrófát

Pénzcentrum
2025. október 7. 15:33

A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme – derül ki a Generali Biztosító legfrissebb, reprezentatív kutatásából. A 18-65 éves magyarok több mint fele úgy véli, hogy időskorukban is dolgozniuk kell majd, hogy anyagilag boldoguljanak.

A kutatás szerint az anyák extra jövedelme, amely a személyi jövedelemadó és a családi adókedvezményekből származik, jellemzően a mindennapi kiadásokra fordítódik (több mint 35%), 24 százalékuk befektetésre, közel 20 százalékuk pedig nyugdíjcélú megtakarításra használná fel.

Bár a válaszadók némileg optimistábbak a 2023-as felméréshez képest, többségük továbbra is borúlátó a jövővel kapcsolatban: a megkérdezettek 26%-a szerint az aktív keresők évtizedek múlva rosszabbul fognak élni, míg a nyugdíjasok helyzetét 32% tartja jelentősen romlónak.

A kutatás szerint a tényleges megtakarítási összegek és az ideálisnak tartott nyugdíjcélú megtakarítás között jelentős szakadék van: 2023-ban a válaszadók 82 000 forintot tartottak ideálisnak havi szinten, idén ez az összeg már 96 000 forint. Azok, akik havonta 150 000 forintnál többet tudnak félretenni, is borúlátóbbak a nyugdíjas éveikre vonatkozóan.

A felmérés rávilágít arra is, hogy egyre többen gondolják úgy: a fiataloknak már pályakezdőként érdemes elkezdeniük félretenni a nyugdíjas éveikre. A 18-29 évesek körében ez a tudatosság 2023-hoz képest 10 százalékponttal nőtt.

A kutatás alapján a tudatos megtakarítás, a nyugdíjbiztosítások és a pénzügyi tervezés kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy az időskor anyagi biztonságban teljen.
Címlapkép: Getty Images
17:03
16:43
16:29
16:04
15:45
