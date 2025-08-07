2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Winter fuel costs for the elderly
Nyugdíj

Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 08:44

Egy kis családi házban működő, harminc idős embert összezsúfoló illegális idősotthont zárt be a NAV Debrecenben. Szakértők szerint hasonló engedély nélküli intézmények bárhol előfordulhatnak az országban, mivel a férőhelyhiány miatt egyre nagyobb a kereslet az idősellátásra.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a héten bezárt egy idősotthont, ahol egy kis családi házban harminc embert zsúfoltak össze. Hasonló esetekre már többször is sor került idén, különösen Hajdú-Bihar megyében, de egy szakértő szerint az ilyen, engedély nélküli intézmények nem csak helyi jelenségek – az ország bármely pontján előfordulhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg rendszerszintű problémáról beszélhetünk, az ország szinte bármely részén működhetnek hasonló, illegális idősellátó helyek – mondta Nagy Viktor, az intézményes idősgondozás szakértője az RTL Híradónak. Tájékoztatása szerint Debrecenben és környékén már négy ilyen illegális otthont számolt fel a NAV az év eleje óta, de a probléma nem földrajzilag behatárolt.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy szerint a gondok hátterében az áll, hogy jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre, a várakozási idő akár másfél év is lehet. Ez a hiány táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok terjedésének, amelyek sokszor helyi ismertség révén, szájhagyomány útján válnak ismertté, de egyes esetekben még fizetett közösségi médiás hirdetésekkel is próbálnak jelentkezni.

Az idősotthonok jogszerű működésének ellenőrzése a kormányhivatal feladata. A hivatal az RTL kérdésére közölte: az ilyen esetekre vagy bejelentések alapján derül fény, vagy az ellenőrzések során buknak ki – ahogy ez történt most is Debrecenben. A rendkívüli vizsgálat után az érintett otthonokat megbírságolták, és a működés azonnali megszüntetésére szólították fel az üzemeltetőket. Mivel a felszólításnak nem tettek eleget, a végrehajtást rendelték el, amelyet a hatályos jogszabályok értelmében a NAV hajtott végre.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A felszámolt intézményből elszállított idősek elhelyezéséről állami és önkormányzati intézmények gondoskodtak.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #NAV #illegális #idős #idősek otthona #idősek #idősotthon #időskor #idősotthonok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:45
08:44
08:32
08:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 6.
Már szórják a gigabírságokat Horvátországban: egy rossz mozdulat, és 150 ezer forintod bánja!
2025. augusztus 6.
Orvosi rendelőkben portyáznak a kiberbűnözők: nyomtalanul fosztják ki a magyar betegeket
2025. augusztus 6.
Rengeteg magyar tanulná ki ezt a sztárszakmát: rommá kereshetik magukat, ha megvan a papír?
2025. augusztus 7.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
3 hónapja
Most érkezett! Megvonhatják a nyugdíjjogosultságot rengeteg magyar melóstól
3
2 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
4
1 hete
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
5
3 hete
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 05:21
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 04:27
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 08:17
Durván alakul a nyári dinnyeszezon - érdekes számok érkeztek