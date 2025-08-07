A frissen érettségizettek aránya folyamatosan csökken: míg 2020-ban a felvettek 30,3 százaléka, 2022-ben 26,4 százaléka tartozott a 18-19 éves korosztályba.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Egy kis családi házban működő, harminc idős embert összezsúfoló illegális idősotthont zárt be a NAV Debrecenben. Szakértők szerint hasonló engedély nélküli intézmények bárhol előfordulhatnak az országban, mivel a férőhelyhiány miatt egyre nagyobb a kereslet az idősellátásra.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a héten bezárt egy idősotthont, ahol egy kis családi házban harminc embert zsúfoltak össze. Hasonló esetekre már többször is sor került idén, különösen Hajdú-Bihar megyében, de egy szakértő szerint az ilyen, engedély nélküli intézmények nem csak helyi jelenségek – az ország bármely pontján előfordulhatnak.
Jelenleg rendszerszintű problémáról beszélhetünk, az ország szinte bármely részén működhetnek hasonló, illegális idősellátó helyek – mondta Nagy Viktor, az intézményes idősgondozás szakértője az RTL Híradónak. Tájékoztatása szerint Debrecenben és környékén már négy ilyen illegális otthont számolt fel a NAV az év eleje óta, de a probléma nem földrajzilag behatárolt.
Nagy szerint a gondok hátterében az áll, hogy jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre, a várakozási idő akár másfél év is lehet. Ez a hiány táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok terjedésének, amelyek sokszor helyi ismertség révén, szájhagyomány útján válnak ismertté, de egyes esetekben még fizetett közösségi médiás hirdetésekkel is próbálnak jelentkezni.
Az idősotthonok jogszerű működésének ellenőrzése a kormányhivatal feladata. A hivatal az RTL kérdésére közölte: az ilyen esetekre vagy bejelentések alapján derül fény, vagy az ellenőrzések során buknak ki – ahogy ez történt most is Debrecenben. A rendkívüli vizsgálat után az érintett otthonokat megbírságolták, és a működés azonnali megszüntetésére szólították fel az üzemeltetőket. Mivel a felszólításnak nem tettek eleget, a végrehajtást rendelték el, amelyet a hatályos jogszabályok értelmében a NAV hajtott végre.
A felszámolt intézményből elszállított idősek elhelyezéséről állami és önkormányzati intézmények gondoskodtak.
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
A nyugdíjba vonulás sokak számára új lehetőségeket jelent, legyen szó akár költözésről egy másik országba.
Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában.
A férfiak kedvezményes nyugdíjának ötlete nem új keletű, 2015-ben népszavazást is kezdeményeztek volna ebben a kérdésben.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a nyugdíjasok 1,5%-os emelésre számíthatnak.
A férfiak számára is elérhető korkedvezményes nyugdíj bevezetése csak csökkentett összegű ellátással lenne fenntartható.
Magyar Péter bejelentette, hogy egy esetleges Tisza-kormány a gazdaság fellendülése esetén kiterjesztené a férfiakra is a Nők40 programot.
Kiterjesztenék a 40 év munkaviszony utáni nyugdíj lehetőségét a férfiakra is – jelentette be Magyar Péter Keszthelyen.
Megjelent a nyugdíjasok élelmiszerutalványáról szóló végleges rendelet a Magyar Közlönyben.
Az Országos Nyugdíjas Parlament új nyugdíjszámítási rendszert javasol, amely a bérnövekedéshez kötné az idősek juttatásait.
A magyar nyugdíjrendszer inflációkövető emelési mechanizmusa több ponton is hátrányosan érintheti a nyugdíjasokat.
2025-ben az idősek otthona árai jelentősen eltérnek attól függően, hogy állami, egyházi vagy magánfenntartású intézményről van szó. Cikkünkben most bemutatjuk a várható költségeket.
Megszólalt a Parlament a rendkívüli nyugdíjemelésről: egyre több idős magyar kerül lehetetlen helyzetbe
50 százalékkal magasabb nyugdíjemelést kellett volna adni januárban, mint amennyit az idősek kaptak, mert az idei költségvetés jócskán alulbecsülte az inflációt.
Egy friss felmérés szerint a magyar felnőttek túlnyomó többsége alulértékeli a nyugdíjpénztárak teljesítményét.
Sok esetben előfordul, hogy valaki az élete egy adott szakaszában nem áll biztosítási jogviszonyban vagy szünetel ez a jogviszonya.
Csaknem hatvanezer forinttal lehetne magasabb az átlagnyugdíj, ha a bérnövekedések ütemével emelkedne minden évben - ez jött ki az Országos Nyugdíjas Parlament számításaiból.
Nyugdíj utalás 2025 augusztus: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az augusztusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 augusztusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
A jövő oktatásának legfontosabb kérdése: kiválthatja az AI a hagyományos tananyagot?
A Tudományos Diákköri Mozgalom már évtizedek óta szerves része a magyar felsőoktatásnak.
