Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a héten bezárt egy idősotthont, ahol egy kis családi házban harminc embert zsúfoltak össze. Hasonló esetekre már többször is sor került idén, különösen Hajdú-Bihar megyében, de egy szakértő szerint az ilyen, engedély nélküli intézmények nem csak helyi jelenségek – az ország bármely pontján előfordulhatnak.

Jelenleg rendszerszintű problémáról beszélhetünk, az ország szinte bármely részén működhetnek hasonló, illegális idősellátó helyek – mondta Nagy Viktor, az intézményes idősgondozás szakértője az RTL Híradónak. Tájékoztatása szerint Debrecenben és környékén már négy ilyen illegális otthont számolt fel a NAV az év eleje óta, de a probléma nem földrajzilag behatárolt.

Nagy szerint a gondok hátterében az áll, hogy jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre, a várakozási idő akár másfél év is lehet. Ez a hiány táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok terjedésének, amelyek sokszor helyi ismertség révén, szájhagyomány útján válnak ismertté, de egyes esetekben még fizetett közösségi médiás hirdetésekkel is próbálnak jelentkezni.

Az idősotthonok jogszerű működésének ellenőrzése a kormányhivatal feladata. A hivatal az RTL kérdésére közölte: az ilyen esetekre vagy bejelentések alapján derül fény, vagy az ellenőrzések során buknak ki – ahogy ez történt most is Debrecenben. A rendkívüli vizsgálat után az érintett otthonokat megbírságolták, és a működés azonnali megszüntetésére szólították fel az üzemeltetőket. Mivel a felszólításnak nem tettek eleget, a végrehajtást rendelték el, amelyet a hatályos jogszabályok értelmében a NAV hajtott végre.

A felszámolt intézményből elszállított idősek elhelyezéséről állami és önkormányzati intézmények gondoskodtak.