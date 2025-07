Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy egyre több család szembesül az idős hozzátartozók gondozásának kihívásaival, úgy kerül fókuszba az idősek otthona, mint biztonságos és szakértői támogatást nyújtó megoldás. 2025-ben az idősek otthona árak továbbra is jelentős terhet róhatnak a családi költségvetésre, a díjak azonban erősen függenek az ellátás színvonalától, a földrajzi elhelyezkedéstől, és attól, hogy állami vagy magánintézményről van-e szó. Nézzük, mennyibe kerül jelenleg egy nyugdíjas otthon, milyen költségekre kell számítani havonta, és néhány ismert intézmény példáján keresztül is bemutatjuk a különbségeket. Cikkünkben most részletesen bemutatjuk, mire számíthatnak az érdeklődők az idősek otthona árak, idősek otthona belépési díj, idősek otthona havi térítési összeg és a nyugdíjas otthon várólisták tekintetében.

Magyarország idősellátási rendszere tehát komoly válság elé nézhet, ha az állam nem lép időben az elöregedő társadalom okozta kihívások kezelésére. A jelenlegi szabályozás több ponton is elavult, és átfogó reformokra lenne szükség ahhoz, hogy a változások pozitív irányba induljanak el. A rendszer fenntarthatósága és az idősek méltó ellátása érdekében elengedhetetlen a törvényi háttér korszerűsítése. A Pénzcentrumnak adott interjúban Dr. Nagy Viktor, az intézményesített idősgondozás szakértője részletesen beszélt a magyar idősotthonok jelenlegi állapotáról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Dr. Nagy Viktor szerint, ha nem történik mielőbb beavatkozás, hosszú távon itt várható az első komoly rendszerösszeomlás. Hozzátette, jelenleg hivatalosan 852–853 működő idősotthon van az országban, ezek nagyjából 54 ezer férőhellyel működnek, amelyekhez az állam normatív támogatást nyújt. Ehhez képest körülbelül 30 ezer ember várakozik intézményi elhelyezésre, tehát a kereslet jóval meghaladja a kínálatot. A várólisták hosszúak, a helyhiány egyre súlyosbodik, miközben a társadalom gyorsan öregszik. Mint mondta, a legnagyobb probléma, hogy még mindig egy 1993-ban elfogadott törvény szabályozza az egész szociális szférát. Az 1993. évi III. törvény „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” azóta lényegében változatlan formában van érvényben, holott az elmúlt három évtizedben a társadalmi, demográfiai és gazdasági viszonyok is gyökeresen átalakultak. Dr. Nagy Viktor szerint nemcsak a törvényi keretek újragondolása lenne időszerű, hanem a szemléletváltás is: ne csak „ellátásként”, hanem valódi szolgáltatásként tekintsünk az idősgondozásra. Nyugdíjas otthon: milyen lehetőségek vannak ma Magyarországon? Egyre többen keresnek hosszú távú, biztonságos megoldást a szeretteik ellátására, így válik egyre gyakoribbá az idősek otthona iránti érdeklődés is. 2025-ben az idősek elhelyezésének költsége továbbra is kiemelt kérdés, hiszen a havi kiadások akár több százezer forintra is rúghatnak, különösen a magasabb színvonalú, magánfenntartású intézmények esetében. A választást megnehezíti, hogy az árak sok esetben nem nyilvánosak, és az egyéni igények alapján személyre szabott ajánlatokat kapnak az érdeklődők. Nézzük meg a legfrissebb díjszabásokat, hogy képet kapjunk a magyar idősek otthona árak helyzetről. Állami és egyházi intézmények: elérhetőbb, de korlátozott férőhelyek Az állami és önkormányzati idősek otthonai a legelérhetőbb árkategóriát képviselik. A bekerülés általában nem jár belépési díjjal. A legnagyobb hátrány, hogy az ilyen otthonokba gyakran 2–5 éves várakozással lehet csak bekerülni, különösen többágyas elhelyezés esetén. Ennek mentén sokan keresik a Szent Erzsébet idősek otthona, a Pesti úti idősek otthona, a Kamaraerdei idősek otthona vagy éppen a Csobánka idősek otthona lehetőségeit, hiszen ezek az állami fenntartású intézmények alacsonyabb áron kínálnak ellátást – viszont hosszú várólisták jellemzik őket. Magánintézmények: prémium szolgáltatások, prémium árak Az olyan intézmények, mint az Olajág otthonok, az Aranykor idősek otthona, a Senectus idősek otthona vagy az Arany Alkony idősek otthona árak tekintetében a magasabb kategóriába tartoznak. Ezek jellemzően modern környezetet, magas színvonalú ápolást, rehabilitációs szolgáltatásokat és kulturális programokat is kínálnak. A Szivárvány idősek otthona, valamint a vidéki, de korszerűen felszerelt Mezőszilas idősek otthona is egyre keresettebb alternatívának számítanak azok számára, akik nem ragaszkodnak a fővároshoz, de elérhető áron szeretnének biztonságos, minőségi elhelyezést biztosítani idős hozzátartozóiknak. Budapesten és Pest megyében egyre nagyobb a kereslet az idősek otthona iránt, hiszen sok család szeretné idős hozzátartozóját a közelben, mégis biztonságos környezetben tudni. Az idősek otthona Pest megye területén kedvezőbb árakkal működik, mint magában a fővárosban, ugyanakkor a szolgáltatások színvonala sok esetben összevethető a budapesti intézményekével. Az idősek otthona Budapest városában – különösen a belső kerületekben – magasabb havi díjakkal működik, viszont gyakran korszerűbb felszereltséggel és szélesebb körű orvosi ellátással is jár. A prémium kategóriát képviselik a luxus idősek otthona típusú intézmények, amelyek egyágyas szobákat, apartmanokat, éttermi szintű étkezést és napi szintű egészségügyi kontrollt kínálnak. A magas minőséget képviselő Senectus idősek otthona szintén a luxus szegmensbe tartozik, és főként azok számára lehet ideális választás, akik teljes körű, személyre szabott gondoskodást keresnek méltó körülmények között. De, hogy mit mutatnak pontosan az idősek otthona árak? Nézzük meg őket tételesen! Arany Alkony Idősek Otthona - Budapest, XV. kerület Az Arany Alkony otthon részletes árait nem tünteti fel a hivatalos honlapján. Az intézmény azonban széles körű szolgáltatásokat kínál, többek között 24 órás ápolást, rehabilitációs lehetőségeket és szabadidős programokat. Az árakról egyedi ajánlatkérés útján lehet információt szerezni. Albertirsa Idősek Otthona (IRMÁK Nonprofit Kft.) - Albertirsa: Napi térítési díj 2 és 3 ágyas szobákban, illetve apartmanjaikban egyaránt 9 990 Ft/nap.

Szobákat és apartmanokat belépési hozzájárulás befizetése esetén tudnak biztosítani a gondozási díj mellett.

2 ágyas szobába 4,5 millió Ft a belépési hozzájárulás.

3 ágyas szobába 3,5 millió Ft a belépési hozzájárulás.

Fürdőszobás 2 ágyas szobába 5 millió Ft a belépési hozzájárulás. Aranykor Időskorúak Otthona (Ballószög) Ebben az intézményben a napidíj fixen 14 000 forint, vagyis havonta körülbelül 420 000 forintot kell fizetni az ellátásért. Az intézmény magán fenntartású, és jól felszerelt, családias környezetben nyújtja szolgáltatásait. Csobánka Idősek Otthona (IRMÁK Nonprofit Kft.) - Csobánka A csobánkai otthonban 2025-ben a napidíj 10 990 forint, amely havi szinten nagyjából 330 000 forintos költséget jelent. Emellett jelentős egyszeri belépési díjra is számítani kell: az egyágyas szobák esetében ez 6 millió forint, a kétágyas szobáknál 4 millió forint, míg az apartmanoknál 8 millió forint. Az otthon magas színvonalú ellátást és modern környezetet kínál. A hivatalos oldalon az otthon szolgáltatásait is megtaláljuk. Ezek tételesen így néznek ki: Napi térítési díj 1 és 2 ágyas szobákban, illetve apartmanjaikban egyaránt 10 990 Ft/nap.

Szobákat és apartmanokat belépési hozzájárulás befizetése esetén tudnak biztosítani a gondozási díj mellett.

1 ágyas szobába 6 millió Ft a belépési hozzájárulás.

2 ágyas szobába 4 millió Ft a belépési hozzájárulás.

Apartmanjaikba 8 millió Ft a belépési hozzájárulás. Életöröm Idősek Otthona - Veszprém Az idősek otthona Veszprém területén is több alternatívát kínál, egyik idősek otthona közülük az Életöröm Idősek Otthona. Hivatalos oldalukon találtunk árakat. Itt azt írták, hogy az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Tartós gondozás esetén, a gondozott élethosszig egyedül vagy házastársával használhatja apartmanját. A tételes árak a következők: A lakások árát életkortól és lakástípustól függően, személyre szabottan alakítják ki. A megkeresését telefonon vagy e-mailen várják ezzel kapcsolatban.

A holtig tartó bérletre 3 év visszafizetési garanciát vállalnak a szerződésben részletezett feltételek szerint.

A teljes körű ellátás napi térítési díja: 8605 Ft. Piliscsaba Idősek Otthona (IRMÁK Nonprofit Kft.) - Piliscsaba Napi térítési díj 1, 2, 3 és 4 ágyas szobákban egyaránt 8 450 Ft/nap.

Piliscsaba Idősek Otthona (IRMÁK Nonprofit Kft.) - Piliscsaba Napi térítési díj 1, 2, 3 és 4 ágyas szobákban egyaránt 8 450 Ft/nap.

Belépési hozzájárulás 1,5 millió Ft Olajág Otthonok - Budapest Az Olajág Otthonok esetében nincsenek nyilvánosan közzétett fix árak. Az intézmény minden érdeklődőnek egyéni, személyre szabott ajánlatot készít, amely figyelembe veszi az ellátási igényeket, az elhelyezés típusát és az egészségi állapotot is. 80 év alattiak esetében állapotfelmérést követően születik döntés a felvétel lehetőségéről. 80 év fölött egészségügyi állapotfelmérés után lehet bekerülni. Az Olajág Otthonok prémium kategóriás szolgáltatásokat kínálnak több budapesti helyszínen, például Zuglóban, Csepelen és Békásmegyeren is. Kamaraerdei Idősek Otthona - Budapest, XI. kerület A Kamaraerdei otthon honlapján nincs nyilvánosan közzétéve az aktuális napidíj vagy havi díj. A férőhelyek itt is korlátozottak, az ellátás színvonala jó, de előzetes érdeklődés és személyes kapcsolatfelvétel szükséges a pontos árak megtudásához. Amit találtunk a díjakkal kapcsolatban a weboldalon az a következő: Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy (továbbiakban: kötelezett) által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénybe vevőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 80%-át. Kötelezett a személyi térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni. Abban az esetben, ha a kötelezett térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a figyelmét az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az intézmény vezetője írásban tájékoztatja kötelezettet a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról.

2-3 ágyas apartmanban: 15 400 Ft/ nap

1 ágyas apartmanban: 16 400 Ft/ nap

Rehabilitációs ár: 19 500 Ft/ nap

Házaspár részére 2 ágyas apartmanban: 31 000 Ft / nap/ 2 fő B épület: 3 ágyas elhelyezés: 16 500 Ft/ nap

2 ágyas apartmanban: 17 500 Ft/ nap

Rehabilitációs ár: 21 500 Ft/ nap

Házaspár részére 2 ágyas apartmanban: 33 000 Ft/ nap/ 2 fő Szent Erzsébet Idősek Otthona - Debrecen Erről az otthonról nem érhető el naprakész díjinformáció. A legtöbb egyházi fenntartású intézményben a térítési díj általában a nyugdíj egy meghatározott százaléka, de pontos részleteket csak közvetlen érdeklődéssel lehet megtudni. Ez lehet az idősek otthona Debrecen esetében is. Szivárvány Idősek Otthona - Budapest, X. kerület A Szivárvány Idősek Otthona az önkormányzat által fenntartott intézmény, ahol nincsenek nyilvánosan elérhető díjak. A díjakról egyedi megkeresés alapján adnak tájékoztatást. Amit a weboldalukon olvasni lehet az az, hogy a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. Az egy férőhelyes 19 négyzetméteres lakrészek belépési hozzájárulásának összege 6.000.000 Ft,

a két férőhelyes 21 négyzetméteres lakrészekbe 3.000.000 Ft/fő összeget fizetni. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos része visszafizetésre kerül az ellátottnak, vagy örökösének, illetve ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta, akkor annak a személynek vagy örökösének.

Az idősek otthona lakói az épület földszinti és emeleti részlegén kerülnek elhelyezésre. Az egy férőhelyes lakrészek 19, a két férőhelyesek 21 négyzetméteres mini garzonok. A lakrészekhez mini konyhával felszerelt előtér, fürdőszoba, világos szoba, kertkapcsolatos terasz vagy erkély tartozik. A szobák alapbútorzattal, telefonnal és nővérhívóval ellátottak. Ezen kívül vannak olyan 2 és 3 ágyas lakrészeink, amelyek nem rendelkeznek terasszal vagy erkéllyel és telefon nélküliek. Mi befolyásolja az idősek otthona árát? Az idősek otthona árakat számos tényező befolyásolja. Elsőként a fenntartó típusa számít: az állami és egyházi intézmények általában olcsóbbak, míg a magán otthonok magasabb árakkal dolgoznak. Lényeges szempont a szoba típusa is – a többágyas elhelyezés kedvezőbb árú, míg az egyágyas szobák és apartmanok jelentősen drágábbak lehetnek. Az ellátás szintje is nagy különbségeket eredményez: az alapszolgáltatás mellett az ápolási igény, a demens ellátás vagy a rehabilitációs ellátás mind emeli a költségeket. Emellett a földrajzi elhelyezkedés is számít: Budapest és az agglomeráció a legdrágább térségek közé tartozik. Végül, az extra szolgáltatások – például rendszeres orvosi ellátás, gyógytorna, éttermi színvonalú étkezés, takarítás, szervezett programok és modern biztonsági rendszerek – szintén jelentősen növelhetik a havi kiadásokat. Nem könnyű a megfelelő idősek otthona kiválasztása Az idősek otthonaiban tapasztalható árak jelentős eltéréseket mutatnak a szolgáltatások színvonala, az elhelyezés típusa és a fenntartó intézmény jellege alapján. A napi térítési díjak általában 8 000 és 17 000 forint között mozognak, de egyes prémium kategóriás, külön apartmanos elhelyezést kínáló intézmények 20 000 forint feletti napidíjat is felszámolhatnak. Emellett sok helyen jelentős egyszeri belépési hozzájárulással is számolni kell, amely a lakrészek komfortfokozatától függően 1,5 milliótól akár 8 millió forintig terjedhet. Fontos kiemelni, hogy az árak sok esetben nem nyilvánosak, és csak egyedi érdeklődés alapján derülnek ki, különösen a fővárosi és prémium intézmények esetében. Az önkormányzati fenntartású otthonokban a térítési díjat gyakran a nyugdíj arányában határozzák meg, jellemzően annak 80%-áig. A pontos költségek megismeréséhez tehát minden esetben ajánlott személyesen vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az intézménnyel, és kérni részletes tájékoztatást a szolgáltatásokról, férőhelyekről és a beköltözés feltételeiről. Amire még érdemes figyelni idősek otthona választáskor: idősek otthona választásakor nem - csak az árak miatt - érdemes személyesen is ellátogatni az intézménybe, és kérni egy részletes körbevezetést, hogy átfogó képet kapjunk a körülményekről. Minden esetben fontos írásbeli tájékoztatót kérni a szerződéses feltételekről, a díjakról és a biztosított szolgáltatásokról. A pszichés tényezők sem elhanyagolhatók: kulcsfontosságú, hogy az idős személy jól érezze magát, biztonságban legyen, és megfelelő törődést kapjon. Emellett az elhelyezkedés is számít – a család közelsége megkönnyíti a rendszeres kapcsolattartást, ami érzelmi biztonságot nyújthat az ellátott számára.

Címlapkép: Getty Images

