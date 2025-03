Óriási bajban több tízezer idős: tovább késlekedik a fontos segítőprogram Magyarországon

Egy éve jelentették be, hogy megkezdődik a Nemzeti Demencia Program kidolgozása, ám erről azóta sem hallani semmit. A Belügyminisztérium adatai szerint súlyos a demenciával élők és hozzátartozóik helyzete Magyarországon, az idősotthonok minden harmadik lakója demens beteg.

2024. március 22-én egy budapesti rendezvényen Hornung Ágnes akkori családügyi államtitkár jelentette be a Nemzeti Demencia Program tervét, mint a családtámogatási rendszer újabb pillérét, de azóta erről nem hallani semmit - írja a 24.hu. A lap emlékeztet, hogy bár a Demencia Társadalmi Tanács nevű testület 2023 novemberében tartotta meg első ülését, amelynek célja "hozzájárulni a demenciával kapcsolatos kihívásokra adható hatékony társadalmi válaszok megtalálásához, ezáltal is segítve az érintett betegeket, a családokat és az ellátórendszer fejlesztését", de a betegséggel kapcsolatos program itt meg is akadt.

A Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága már több mint 10 éve sürgeti a Nemzeti Demencia Program kidolgozását, ami szintén a tanács feladata volt. A program kommunikációja egy éve megakadt, nincs nyoma annak, hogy bárki is foglalkozna vele - a lap kérdéseire az érintettek nem válaszoltak. Közben megjelent a Belügyminisztérium gondozásában egy frissített dokumentum, ami látványosan szemlélteti, hogy milyen súlyos a demenciával élők és hozzátartozóik helyzete Magyarországon. Kiderült: az idősotthonok minden harmadik lakója demens beteg.