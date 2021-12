Küszöbön a nyugdíjkatasztrófa: ezek a magyarok aggódhatnak, sokan lecsúsznak majd

Nincs előre megírt, biztos recept arra, hogy mi kell a boldog időskor megteremtéséhez. A 30 év feletti magyar lakosság szerint ehhez a harmadik X betöltése után már változtatni kell az addigi életvitelen, és leginkább biztonságos döntésekre, valamint spórolásra van szükség, hogy elejét lehessen venni az időskori aggodalmaknak – derült ki az OTP Nyugdíjpénztár kutatásából. A felmérés arra is rámutatott, hogy minél hamarabb kezdődik el az előtakarékosság és a tudatos gondolkodás, az annál kifizetődőbb lesz a későbbiekben.

A munkában töltött hosszú és fárasztó éveket követően mindenki boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas években reménykedik, és várjuk, hogy learathassuk a munkával töltött hosszú évek beígért gyümölcsét, ahhoz azonban, hogy ez ne csak egy távolban lebegő álom maradjon, időben el kell kezdeni a felkészülést a közel sem olyan távoli időskorra.

Az OTP Nyugdíjpénztás kutatást végzett a gazdaságilag aktív lakosság körében, hogy felmérje, mennyire gondolkodnak előrelátóan a magyarok. Megkérdezték, hogy miben változtattak az életvitelükön az emberek a harmadik X betöltése után. A válaszadók 37 százaléka saját bevallása szerint a felnőttkor előrehaladtával igyekszik biztonságos döntéseket hozni, míg 32 százalék azt állítja, hogy nagyobb figyelmet szentel az anyagi biztonságra és a spórolásra. Az említett korosztály közel egyharmada már fontosabbnak tartja a családjával töltött időt, 29 százalékuk pedig kevesebbet jár el bulizni.

A kiegyensúlyozott időskor receptje

A 60 év felettiek véleményét is megvizsgálták, valamint megkérték őket is, hogy reflektáljanak az elmúlt 30 évükben kialakított változásokra. A megfontoltabb döntések és az anyagi biztonság körükben is kiemelkedően fontosnak bizonyult.

Meglepő lehet azonban, hogy a szórakozási szokásokról másképp vélekedtek: csupán 22 százalékuk állította, hogy 30 éves kora óta kevesebbet járna el bulizni, mint azelőtt.

Érdemes minél hamarabb gondolni a jövőre, és figyelmet fordítani az öngondoskodásra, hogy a nyugdíjas évek ne aggodalmakat hozzanak magukkal, hanem a jól megérdemelt kikapcsolódást. Ezt nem is szükséges egy bizonyos kor eléréséhez kötni, a fiatalok akár már a munkába állásuk első napjától, kis összegben is elkezdhetik a nyugdíjcélú megtakarítást.

– mondta Horpácsi Krisztina, az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. Megéri minél hamarabb megkezdeni az időskori előtakarékosságot, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben ne okozzon komolyabb fejfájást a megélhetés kérdése, illetve az unokák támogatása. Az idilli nyugdíjas évek legfontosabb hozzávalója tehát a felkészültség: legyen szó hosszútávú tervezésről, anyagi biztonságról vagy körültekintő döntésekről.