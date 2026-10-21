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Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken

Pénzcentrum
2026. október 21. 10:38

A Mol vezette a budapesti tőzsde emelkedését szerda reggel, miután bejelentették a szerb NIS orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződés aláírását. Európában eközben vegyesen indult a kereskedés, a Carrefour részvényeit a romló profitkilátások miatt adták a befektetők. Az amerikai technológiai szektornak a Super Micro Computer vártnál erősebb előzetes számai és a SpaceX bejelentései adtak lendületet.

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A BUX a nyitást követően 0,8 százalékkal, 144 572 pontra emelkedett, elsősorban a Mol 3 százalékos drágulásának köszönhetően. Az OTP 0,4, a Richter 0,2 százalékkal került feljebb, miközben a Magyar Telekom 1 százalékot veszített értékéből. A vezető európai indexek csak kismértékben mozdultak el, a Carrefour azonban reggel 10,5 százalékos mínuszban járt, miután korábban 12 százalékot is zuhant.

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Vegyes európai kezdés, nagy ugrások az amerikai zárás után

Az európai tőzsdéken a nyitás előtti optimizmust visszafogottabb kereskedés követte. A német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 0,05 százalékos mínuszban állt a reggeli kereskedésben. A francia CAC 0,15, az olasz FTSE MIB 0,19 százalékkal emelkedett, a spanyol IBEX viszont 0,18 százalékot esett. Az összeurópai Stoxx 600 eközben 0,13 százalékkal került feljebb.

Az Egyesült Államokban kedden a Dow Jones 1, az S&P 500 0,3 százalékos emelkedéssel zárt, míg a Nasdaq 0,1 százalékot gyengült. A zárás utáni kereskedésben már jelentős vállalati árfolyammozgások következtek. A Super Micro Computer részvényei 15,6 százalékkal ugrottak meg az előzetes negyedéves adatokra, a SpaceX papírjai pedig mintegy 8 százalékkal drágultak az eredmények és a Teslával való esetleges egyesülés vizsgálatának hírére.

Ázsiában szerda reggel szintén felemás volt a kép. A japán Nikkei 1,34 százalékkal emelkedett, miközben a hongkongi Hang Seng 0,41, a kínai CSI 300 pedig 1,25 százalékot esett. Az amerikai határidős indexek a kora reggeli állásuk alapján emelkedést jeleztek, a legerősebb, 0,69 százalékos pluszt a Nasdaq mutatta.

Közelebb került a Mol a NIS megszerzéséhez

A Mol emelkedését elsősorban a szerbiai terjeszkedéssel kapcsolatos bejelentés hajtotta, de a dráguló olaj is támogatta az árfolyamot. Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter közlése szerint az orosz tulajdonosok és a Mol aláírták a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar vállalattal.

Az ügylet még nem zárult le, ehhez versenyhatósági jóváhagyások szükségesek. A miniszter szerint rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában. A vételárat és a Mol által megszerzendő pontos tulajdonhányadot nem ismertette.

A megállapodás alapján a szerb állam részesedése mintegy 30-ról 35 százalékra nőne, így meghaladná az egyharmadot. A Mol januárban még a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot. A NIS működteti Szerbia egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermeléssel foglalkozik és töltőállomás-hálózatot üzemeltet.

Az amerikai szankciók miatt az engedélyezés továbbra is kulcskérdés. A NIS jelenlegi működési engedélye október 30-ig érvényes, és a Mol is eddig kapott külön engedélyt a vásárlási tárgyalások folytatására. A júniusban kialakított irányítási megállapodás hatálybalépését az adásvételhez és az amerikai jóváhagyáshoz kötötték.

Franciaországi válsághelyzet rontja a Carrefour kilátásait

A Carrefour kedden este közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében "példátlan franciaországi helyzetről" számolt be. A vállalat szerint a romló társadalmi és biztonsági körülmények a fogyasztást és az üzletek működését egyaránt kedvezőtlenül érintik.

Az elmúlt napokban több francia városban százezrek tüntettek a közszolgáltatások finanszírozásának növeléséért és a megélhetési költségek mérsékléséért. Bár a demonstrációk többsége békés volt, a hétvégén fosztogatások, rongálások és a hatóságok elleni támadások is történtek.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A társaság ezért visszavágta éves várakozásait. Üzemi marzsának javulását a korábbi 0,25 százalékpont helyett már csak 0–0,15 százalékpontra teszi. Az egy részvényre jutó korrigált eredménynél (EPS) a korábban várt magas egy számjegyű növekedés helyett stagnálásra vagy enyhe emelkedésre számít. A működés és a beruházások után fennmaradó szabad cash flow pedig a korábban jelzett mérsékelt bővülés helyett kissé csökkenhet.

Erős AI-keresletről számolt be a Supermicro

A Super Micro Computer előzetes becslése szerint a szeptember végén zárult negyedév árbevétele 18,5–19,5 milliárd dollár lehetett, jóval meghaladva a korábbi 14,5–15,5 milliárd dolláros előrejelzést. Az új sáv közepe mintegy 25 százalékkal magasabb az elemzők 15,23 milliárd dolláros konszenzusánál.

A szervergyártó a mesterséges intelligenciához kapcsolódó rendszerek erős keresletével magyarázta a felülteljesítést. A bruttó fedezeti hányadot is feljebb várja, a korábbi 10,4–10,8 százalék helyett 12–12,5 százalékra, amit a kedvezőbb termékmix támogatott.

A bevétel az egy évvel korábbi nagyjából 5 milliárd dollár közel négyszerese lehetett, bár az összehasonlítást a gyenge bázis is felnagyítja. Új éves előrejelzés egyelőre nem érkezett. A november 3-i teljes gyorsjelentésből derülhet ki, hogy a menedzsment megemeli-e a 2027-es pénzügyi évre korábban kitűzött 65–72 milliárd dolláros bevételi célját.

Egyesülést vizsgál a SpaceX és a Tesla

A SpaceX harmadik negyedéves árbevétele 161 százalékkal, 14,58 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 12,9 milliárd dolláros elemzői várakozást. Üzemi eredménye a tavalyi veszteség után 2,79 milliárd dolláros nyereségbe fordult.

A növekedés fő motorja a Super Intelligence nevű AI-üzletág volt, amely 7,56 milliárd dolláros bevételével már a csoport forgalmának több mint felét adta. A Starlinket is magában foglaló kommunikációs üzletág bevétele 69 százalékkal, 5,25 milliárd dollárra emelkedett, és továbbra is innen származott az üzemi profit döntő része.

A gyors bővülés ugyanakkor rendkívüli beruházásokat igényel. Az első kilenc hónapban 13,1 milliárd dolláros működési cash flow-val 48,1 milliárd dolláros beruházási kiadás (capex) állt szemben. A következő negyedévre további 35–40 milliárd dolláros beruházást terveznek.

Elon Musk megerősítette, hogy a SpaceX és a Tesla különbizottságokat állított fel egy esetleges fúzió vizsgálatára. A feltételekről még nincs megállapodás, és az ügylet megvalósulása sem biztos. A lehetséges együttműködési területek között az AI-szoftverek, a chiptervezés, a robotika és a telekommunikáció szerepelnek. A technológiai részvények következő fontos próbatétele a szerda esti amerikai piaczárás után érkezik, amikor a Meta és a Tesla teszi közzé gyorsjelentését.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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