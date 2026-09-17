Súlyos adatszivárgás történt a Revolutnál, megzsarolták a digitális bankot: kemény választ küldött az igazgató

A Revolut szóvivője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva közölte: a fintechcég nem lépett közvetlen kapcsolatba azzal a csoporttal, amely magára vállalta a legutóbbi adatszivárgást, és most váltságdíjat követel tőlük - írja a Reuters.

A Revolut nem hajlandó tárgyalni azzal a hackercsoporttal, amely hárommillió dolláros váltságdíjat követel tőle egy friss adatszivárgási ügy miatt.

Bár a kiberbűnözők ügyfelek százainak bizalmas adatait akarják eladni, a fintechcég hangsúlyozza, hogy a felhasználók számlái és a vállalat alapvető infrastruktúrája továbbra is teljes biztonságban van.

Az "iamnotavillain" nevű csoport az interneten, egy digitális visszaszámláló kíséretében tette közzé az ultimátumát. Azzal fenyegetőznek, hogy 24 órán belül más bűnözőknek értékesítik a megszerzett adatokat, amennyiben nem kapják meg a követelt összeget.

A vállalat szóvivője azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen kapcsolatba nem léptek, és nem is tárgyaltak a zsarolókkal.

A biztonsági incidensről a cég még szombaton számolt be, miután kiderült, hogy érzékeny információk jutottak illetéktelen kezekbe.

A támadók egy egyre elterjedtebb adathalász technikát alkalmaztak, amely során egy valós kormányzati szerv email-domainjét felhasználva küldtek megtévesztő megkereséseket, amelyekre a vállalat gyanútlanul válaszolt.

Noha a Revolut hivatalos álláspontja szerint a központi rendszerek nem sérültek, az ügyet ismerő belső források úgy tudják, hogy mintegy 680 ügyfél személyes adatai kerülhettek a hackerek birtokába.