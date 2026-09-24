Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit

Biztonsági incidens érte a Revolut egyik amerikai partnerének, a DriveWealthnek a rendszereit, amely során illetéktelenek férhettek hozzá ügyféladatokhoz. Magyar felhasználókat is érinthet az incidens. A kiszivárgott információk között több személyes adat, például név, e-mail-cím, telefonszám és postacím is szerepelhet. A Revolut hangsúlyozta, hogy a saját számlákhoz, pénzeszközökhöz, jelszavakhoz és bankkártyaadatokhoz nem fértek hozzá, írja a revb.

A Revolut elkezdte értesíteni ügyfeleit arról, hogy egyik partnere, az amerikai DriveWealth biztonsági incidenssel szembesült. A DriveWealth olyan amerikai vállalat, amely más cégeknek biztosít hozzáférést az Egyesült Államok tőzsdéihez, így korábban a Revolut is rajta keresztül nyújtotta ezt a szolgáltatást. A történtek során illetéktelen hozzáférés történt a DriveWealth ügyfeleinek bizonyos személyes adataihoz.

Az EGT-ben élő ügyfelek esetében 2023 decemberében megszűnt a Revolut és a DriveWealth közötti adatmegosztás, ezért az incidens a 2023 decembere előtti adatokat érintheti. A potenciálisan érintett információk között szerepelhet a név, az e-mail-cím, a telefonszám, a postacím, a foglalkozás, az állampolgárság, az életkor, a nem, valamint a DriveWealth-számlaszám.

Az ügy azoknál a Revolut-felhasználóknál lehet releváns, akik 2023 decembere előtt részvényekkel kereskedtek a szolgáltatás befektetési részlegén. A DriveWealth szerepe korábban a Brexit miatt vált fontossá: 2021-től az amerikai részvénykereskedési szolgáltatást az EGT-ben a vállalat biztosította a Revolut számára. 2023 áprilisában azonban a Revolut már arról tájékoztatta magyar ügyfeleit, hogy az amerikai részvényekkel kapcsolatos szolgáltatást a Revolut Securities Europe UAB veszi át.

A Revolut közlése szerint maga a Revolut-számla nem volt érintett az incidensben, és a pénzeszközök továbbra is biztonságban vannak. Nem kerültek illetéktelenekhez Revolut-jelszavak, jelkódok vagy bankkártyaadatok, és személyazonosító okmányok sem voltak érintettek.