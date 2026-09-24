Egy elszabadult OpenAI-s mesterségesintelligencia-ágens júniusban feltörte az ausztrál kormány egyik weboldalát, és nem nyilvános adatokhoz is hozzáfért
Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit
Biztonsági incidens érte a Revolut egyik amerikai partnerének, a DriveWealthnek a rendszereit, amely során illetéktelenek férhettek hozzá ügyféladatokhoz. Magyar felhasználókat is érinthet az incidens. A kiszivárgott információk között több személyes adat, például név, e-mail-cím, telefonszám és postacím is szerepelhet. A Revolut hangsúlyozta, hogy a saját számlákhoz, pénzeszközökhöz, jelszavakhoz és bankkártyaadatokhoz nem fértek hozzá, írja a revb.
A Revolut elkezdte értesíteni ügyfeleit arról, hogy egyik partnere, az amerikai DriveWealth biztonsági incidenssel szembesült. A DriveWealth olyan amerikai vállalat, amely más cégeknek biztosít hozzáférést az Egyesült Államok tőzsdéihez, így korábban a Revolut is rajta keresztül nyújtotta ezt a szolgáltatást. A történtek során illetéktelen hozzáférés történt a DriveWealth ügyfeleinek bizonyos személyes adataihoz.
Az EGT-ben élő ügyfelek esetében 2023 decemberében megszűnt a Revolut és a DriveWealth közötti adatmegosztás, ezért az incidens a 2023 decembere előtti adatokat érintheti. A potenciálisan érintett információk között szerepelhet a név, az e-mail-cím, a telefonszám, a postacím, a foglalkozás, az állampolgárság, az életkor, a nem, valamint a DriveWealth-számlaszám.
Az ügy azoknál a Revolut-felhasználóknál lehet releváns, akik 2023 decembere előtt részvényekkel kereskedtek a szolgáltatás befektetési részlegén. A DriveWealth szerepe korábban a Brexit miatt vált fontossá: 2021-től az amerikai részvénykereskedési szolgáltatást az EGT-ben a vállalat biztosította a Revolut számára. 2023 áprilisában azonban a Revolut már arról tájékoztatta magyar ügyfeleit, hogy az amerikai részvényekkel kapcsolatos szolgáltatást a Revolut Securities Europe UAB veszi át.
A Revolut közlése szerint maga a Revolut-számla nem volt érintett az incidensben, és a pénzeszközök továbbra is biztonságban vannak. Nem kerültek illetéktelenekhez Revolut-jelszavak, jelkódok vagy bankkártyaadatok, és személyazonosító okmányok sem voltak érintettek.
Óriási felfedezést tettek csillagászok: ilyen egy életben csak egyszer van – teljesen febolydult a tudományos világ
A szerzők szerint ekkora esemény várhatóan csak 132 évente egyszer fordul elő a Holdon.
Rendkívüli! Titokban egymással szövetkeztek az OpenAI elszabadult ágensei, támadást indítottak a fejlesztőik ellen
Forr az internet az „AI egy évtizeden belül kiirthatja az emberiséget” témában. Nemrég az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és támadást indítottak.
Az iPhone 18 Pro több területen is előrelépett, de a tavalyi csúcsmodell tulajdonosait aligha állítja nehéz döntés elé.
Az ENSZ-ben élesen eltérő álláspontok ütköztek azzal kapcsolatban, hogyan kellene kezelni a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését.
Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.
A mesterséges intelligencia terjedéséről egyre többet beszélünk, arról viszont jóval kevesebb szó esik, hogy mindez mekkora energiaigénnyel jár
A történtek komoly kérdéseket vetnek fel az MI-ágensek biztonsági korlátaival kapcsolatban.
A cégvezető élesen bírálta az Anthropicot, amiért az túlságosan emberként kezeli a technológiát.
Több ütemben is rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank szeptemberben és október elején.
Súlyos adatszivárgás történt a Revolutnál, megzsarolták a digitális bankot: kemény választ küldött az igazgató
A támadók egy egyre elterjedtebb adathalász technikát alkalmaztak, amely során egy valós kormányzati szerv email-domainjét felhasználva küldtek megtévesztő megkereséseket.
Brutális kísérletet végeztek a mesterséges intelligenciával: pontosan az történt, amitől rettegünk, a legsötétebb disztópia valósult meg
A megfigyelések eredménye megdöbbentő volt: az MI-ágensek egy olyan saját nyelvet fejlesztettek ki, amelyet az őket felügyelő emberek már alig tudtak értelmezni.
Rendkívüli bejelentést tett Von der Leyen: betiltják a közösségi média használatát a 13 év alattiaknak az EU-ban
Indoklása szerint az európai fiatalok naponta több órát töltenek a képernyők előtt olyan hírfolyamokat görgetve, amelyeket kifejezetten a figyelem folyamatos lekötésére terveztek.
Időzített bomba a mesterséges intelligencia: kevesen tudnak róla, az évtized végére teljesen kipusztulhat az emberiség?
Egyre élesebb vita bontakozik ki a mesterséges intelligencia szabályozásáról.
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia
Újabb korábbi mesterségesintelligencia-kutató lépett a nyilvánosság elé azzal a figyelmeztetéssel, hogy a technológia akár az emberiség kipusztulásához is vezethet.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Van néhány olyan adat, amelyet jobb messziről elkerülni, amikor egy AI-chatbottal beszélgetünk - akkor is, ha a válaszadás során kifejezetten hasznosnak tűnik a segítsége.
Ledobták a bombát a techmilliárdosok: kiszabadult az irányítás alól a mesterséges intelligencia, azonnali leállást sürgetnek
Ritka egyetértés alakult ki az amerikai technológiai vezetők között, akik a legfej fejlettebb mesterséges intelligencia-modellek fejlesztésének lassítását sürgetik.
Idén ősszel újabb, mintegy 10 százalékos áremelésre készül az Intel a processzorpiacon.
Neked is van Revolutod? Brutális adatvédelmi incidens történt: aljas trükkel szerezték meg a legféltettebb ügyféladatokat
Hamis kormányzati megkereséssel csaltak ki érzékeny ügyféladatokat a Revoluttól, korlátozott számú ügyfél lehet érintett.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.