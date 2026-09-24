2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Canary Wharf, London, Anglia, Egyesült Királyság - 2026. február 9.: A Revolut globális főhadiszállásának külső nézete a londoni Canary Wharfban található épületről
Tech

Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 14:03

Biztonsági incidens érte a Revolut egyik amerikai partnerének, a DriveWealthnek a rendszereit, amely során illetéktelenek férhettek hozzá ügyféladatokhoz. Magyar felhasználókat is érinthet az incidens. A kiszivárgott információk között több személyes adat, például név, e-mail-cím, telefonszám és postacím is szerepelhet. A Revolut hangsúlyozta, hogy a saját számlákhoz, pénzeszközökhöz, jelszavakhoz és bankkártyaadatokhoz nem fértek hozzá, írja a revb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Revolut elkezdte értesíteni ügyfeleit arról, hogy egyik partnere, az amerikai DriveWealth biztonsági incidenssel szembesült. A DriveWealth olyan amerikai vállalat, amely más cégeknek biztosít hozzáférést az Egyesült Államok tőzsdéihez, így korábban a Revolut is rajta keresztül nyújtotta ezt a szolgáltatást. A történtek során illetéktelen hozzáférés történt a DriveWealth ügyfeleinek bizonyos személyes adataihoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az EGT-ben élő ügyfelek esetében 2023 decemberében megszűnt a Revolut és a DriveWealth közötti adatmegosztás, ezért az incidens a 2023 decembere előtti adatokat érintheti. A potenciálisan érintett információk között szerepelhet a név, az e-mail-cím, a telefonszám, a postacím, a foglalkozás, az állampolgárság, az életkor, a nem, valamint a DriveWealth-számlaszám.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ügy azoknál a Revolut-felhasználóknál lehet releváns, akik 2023 decembere előtt részvényekkel kereskedtek a szolgáltatás befektetési részlegén. A DriveWealth szerepe korábban a Brexit miatt vált fontossá: 2021-től az amerikai részvénykereskedési szolgáltatást az EGT-ben a vállalat biztosította a Revolut számára. 2023 áprilisában azonban a Revolut már arról tájékoztatta magyar ügyfeleit, hogy az amerikai részvényekkel kapcsolatos szolgáltatást a Revolut Securities Europe UAB veszi át.

A Revolut közlése szerint maga a Revolut-számla nem volt érintett az incidensben, és a pénzeszközök továbbra is biztonságban vannak. Nem kerültek illetéktelenekhez Revolut-jelszavak, jelkódok vagy bankkártyaadatok, és személyazonosító okmányok sem voltak érintettek.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #biztonság #adatvédelem #figyelmeztetés #tőzsde #adatok #fintech #részvények #revolut #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:33
15:21
15:13
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
3 hete
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
1 hónapja
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
4
1 hónapja
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
5
1 hónapja
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 13:03
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 10:03
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 15:31
Ezt nem láttuk jönni: nemcsak a földek, a vízcsapok is kiszáradhatnak?