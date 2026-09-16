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Megtakarítás

Fontos dolgot közölt a Revolut: adminisztrációs baki miatt járnak jól a magyar megtakarítók

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 15:01

A Revolut az eredetileg tervezett szeptember 15-i dátum helyett csak szeptember 29-én csökkenti megtakarítási számláinak kamatait. A kéthetes csúszást egy adminisztrációs mulasztás okozta, mivel a bank nem tette közzé időben a jogszabály által megkövetelt hivatalos hirdetményt.

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A Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe még július közepén értesítette ügyfeleit az azonnal hozzáférhető megtakarítások kamatlábainak módosításáról. Az ügyfelek számára kedvező változások azonnal életbe léptek, a kamatcsökkentést pedig szeptember 15-re ütemezték.

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A magyar hitelintézeti törvény értelmében azonban az ügyfelekre nézve kedvezőtlen feltételmódosításokat a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal hivatalos hirdetményben is közzé kell tenni. Bár a felhasználók 60 napos előzetes, e-mailben történő tájékoztatása megtörtént, a bank elmulasztotta szeptember 1-jéig publikálni az erről szóló hirdetményt. A hivatalos dokumentum végül csak szeptember 14-én jelent meg. A jogszabályi megfelelés érdekében a bank nem alkalmazhatta másnaptól a csökkentett kamatokat, így a kamatvágás legkorábban szeptember 29-én léphet életbe, két hét extra türelmi időt biztosítva az érintetteknek - írja a revb.hu.

A pénzügyi szabályozás sajátossága, hogy míg a negatív változásokat előre be kell jelenteni, addig a pozitív módosítások – mint például egy kamatemelés – azonnal bevezethetők. Ennek köszönhetően a Standard és Plus csomagok felhasználói már nyár közepe óta magasabb kamatot kapnak forintalapú megtakarításaikra. Ezzel szemben a Premium, Metal és Ultra csomagok forintszámláinál, valamint a dolláralapú megtakarításoknál a kamatcsökkentés csak e hónap végén, szeptember 29-én lép életbe.

A megtakarítási számlákon jóváírt napi kamatokból a Revolut továbbra is automatikusan levonja a 15 százalékos személyi jövedelemadót és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót, így a felhasználók számláján már a nettó hozam jelenik meg.

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A csökkenő kamatkörnyezet miatt a jövőben felértékelődhetnek a piaci alternatívák, mint például a Lightyear befektetési számlája, amely a be nem fektetett egyenleg után is kamatot fizet. Érdekesség továbbá, hogy a Revolut az újonnan regisztráló ügyfeleinek jelenleg egy olyan promóciót kínál, amelynek keretében az első 30 napban megnyitott forintszámlákra hat hónapon át 4,25 százalékos éves kamatot biztosít. Ez az arány jelenleg magasabb annál, mint amit a meglévő, legdrágább Ultra csomaggal rendelkező előfizetők kaphatnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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