A leginkább úgy kerülhetjük el, hogy csalók áldozatává váljunk, hogy körültekintően és óvatosan vásárolunk, megrendelés előtt pedig alaposan tájékozódunk.
Azonnal lépniük kell a magyar számlatulajoknak: brutális drágulás jön a bankoknál
A második negyedévben mérföldkőhöz érkezett a hazai pénzforgalom, ugyanis az átutalások több mint harmadát már mobilbankból indították, a qvik-fizetések pedig negyedéves szinten is több mint 20 százalékkal bővültek. A hazai statisztikákban immár teljes értékű szereplőként jelent meg a Revolut, amely azonnal fel is pörgette a mobilfizetési adatokat. Bár a készpénzfelvételek darabszáma csökkent, az alkalmanként felvett összeg a megemelt ingyenes limitnek köszönhetően nőtt. A visszaélések terén kettős a kép, hiszen miközben a lakossági károk jelentősen csökkentek, a vállalati szektorban megduplázódtak az átutalásos csalások - írja a Portfolio.
A digitalizáció térnyerése továbbra is töretlen, az ügyfelek a bankfiókok és az asztali netbankok helyett egyre inkább a mobilbanki megoldásokat választják. Ennek eredményeként az összes forintátutalás több mint harmada már okostelefonon keresztül történik.
A folyamatot jelentősen felgyorsította, hogy a több mint kétmillió magyarországi ügyféllel rendelkező Revolut fióktelepet alapított, így adatai immár a Magyar Nemzeti Bank hivatalos statisztikáit is gyarapítják. Bár a lépés hatása egyelőre főleg az infrastrukturális adatokban – például a 14 millióra ugró hazai bankszámlaszámban – mutatkozik meg, a mobilfizetések drasztikus, negyedéves szintű 38 százalékos darabszámbeli és 61 százalékos értékbeli megugrásában már egyértelműen érezhető a jelenléte.
Az azonnali fizetési ökoszisztémán belül a qvik-megoldások népszerűsége meredeken ível felfelé. Csak a második negyedévben 4,6 millió ilyen tranzakció valósult meg 1144 milliárd forint értékben, ami mindössze három hónap alatt bő 21 százalékos növekedést jelent. Értékben továbbra is a fizetési kérelmek dominálnak, de a QR-kódos, NFC-s és linkes fizetések terjednek a leggyorsabban, utóbbiak már a tranzakciók közel felét teszik ki.
A gyors fejlődés ellenére a bankkártyás fizetések továbbra is uralják a hazai piacot, hiszen a hazai kibocsátású kártyákkal közel 6,8 ezer milliárd forint értékben vásároltak az ügyfelek. Jól mutatja a nemzetközi szolgáltatók térnyerését, hogy ennek az összegnek már majdnem a negyedét a külföldi, illetve fintech-számlafeltöltéseket is magában foglaló vásárlások adták.
Megváltoztak a készpénzhasználati szokások is, mivel a tranzakciók száma közel 7 százalékkal csökkent, összértékük viszont több mint 7 százalékkal emelkedett. Ennek oka a februárban életbe lépett törvénymódosítás, amely havi 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel felső határát, így az ügyfelek ritkábban, de nagyobb összegeket vesznek ki. Ezzel párhuzamosan az ATM-hálózat bővülése megállt, a bankok 29 automatát szüntettek meg az elmúlt hónapokban. A 2025 közepén indult, minden hazai településre automatát előíró kormányzati program jövőjéről jelenleg is háttértárgyalások zajlanak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A digitális tér árnyoldalaként a visszaélések okozta kár is nőtt, ám a kártyás csalásokkal ellentétben az átutalásos esetek komolyabb aggodalomra adnak okot. A bűnözők több mint 5,3 milliárd forintos kárt okoztak egyetlen negyedév alatt. A növekedés szinte kizárólag a céges szektort érintette, ahol a sikeres támadások száma és értéke is a duplájára nőtt. Pozitívum viszont, hogy a lakossági ügyfeleknél több mint 15 százalékkal, mintegy 400 millió forinttal csökkentek a veszteségek. A csalók leggyakoribb módszere továbbra is a pszichológiai manipuláció és az adathalászat, amellyel egyre gyakrabban a cégvezetőket veszik célba, felhasználva a róluk elérhető nyilvános információkat.
A pénzforgalmi szolgáltatók bevételei enyhén, 292 milliárd forintra nőttek, mivel a kártyakibocsátásból és készpénzfelvételből származó visszaesést sikeresen kompenzálták a kártyaelfogadásból származó díjak. Az MNB új, hét különböző fizetési szokású ügyfélprofilt vizsgáló elemzéséből kiderül, hogy a digitális, a pályakezdő, a prémium és a számlájukat alig használó ügyfelek is találhatnak teljesen ingyenes bankszámlát a piacon.
A készpénzt preferálók éves költségei érezhetően, átlagosan 7 ezer forinttal csökkentek az elmúlt év során. Az adatokból azonban az is látszik, hogy a vegyes fizetési szokásokkal rendelkezőknél több tízezer forintos különbségek lehetnek a csomagok között. Bár a második negyedévben kedvezőek voltak a költségek, az MNB jelezte, hogy a harmadik negyedévben a bankok többsége már árat emelt, ami 4-8 százalékos drágulást hoz majd a számlatulajdonosoknak.
Megszólalt a Magyar Bankszövetség az Otthon Start sorsáról: komoly változások jöhetnek a 3%-os hitelnél?
A Bankszövetség célzott finomhangolást sürget az Otthon Startnál például az adminisztrációban.
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
Pénzügyminisztérium: még nincs döntés az Otthon Start program jövőjéről, a szakmai és jogszabályi felülvizsgálat jelenleg is zajlik.
Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
A személyi kölcsönök aktuális kínálatát a Pénzcentrum kalkulátorával néztük meg.
Történelmi csúcsot döntött a személyi kölcsönök piaca Magyarországon idén júliusban.
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
Megnéztük, hogy 10, 20 és 30 millió forintos lakáshitelnél milyen ajánlatok közül választhatnak most az ügyfelek.
Felpörgött a személyi kölcsönök magyarországi piaca, júniusban történelmi csúcsra, 156,5 milliárd forintra emelkedett az új szerződések értéke.
Hamarosan teljesen átalakulhat a fizetés Magyarországon: ezért az új módszerért vannak most oda a fiatalok
A fiatalok körében a viselhető fizetési megoldások ismertsége szinte teljes körű.
A magyar prémiumbanki szektor 2026 első félévében is újabb csúcsokat döntött.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
Az interjúban szó esik a végrehajtási költségek összetételéről, a munkabérből történő levonások szabályairól.
Az elmúlt hónapokban a bankközi hozamok érezhetően csökkentek, ez pedig megjelent a személyi kölcsönök piacán is.
Augusztus 10-től az UniCredit Bank a megszokott 3 százalék helyett 2,89 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait.
A legkedvezőbb konstrukció megtalálása nagyban függ az igazolt jövedelemtől, a hitelösszegtől, a fedezetül szolgáló ingatlan értékétől és a vállalt banki feltételektől is.
Fontos hangsúlyozni, hogy a már meglévő, korábban folyósított kölcsönöket nem érinti a változás, azoknál megmarad a szerződésben rögzített kamat és törlesztőrészlet.
A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért: közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben
Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg.
A váratlan kiadások a nőket és a férfiakat hasonló gyakorisággal érintik, a nőkre viszont mind anyagi, mind lelki szempontból lényegesen nagyobb terhet rónak.
Majdnem 3 millió forint volt idén június közepéig az igényelt személyi kölcsönök átlagösszege.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.