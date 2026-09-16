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Hitel

Azonnal lépniük kell a magyar számlatulajoknak: brutális drágulás jön a bankoknál

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 09:11

A második negyedévben mérföldkőhöz érkezett a hazai pénzforgalom, ugyanis az átutalások több mint harmadát már mobilbankból indították, a qvik-fizetések pedig negyedéves szinten is több mint 20 százalékkal bővültek. A hazai statisztikákban immár teljes értékű szereplőként jelent meg a Revolut, amely azonnal fel is pörgette a mobilfizetési adatokat. Bár a készpénzfelvételek darabszáma csökkent, az alkalmanként felvett összeg a megemelt ingyenes limitnek köszönhetően nőtt. A visszaélések terén kettős a kép, hiszen miközben a lakossági károk jelentősen csökkentek, a vállalati szektorban megduplázódtak az átutalásos csalások - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A digitalizáció térnyerése továbbra is töretlen, az ügyfelek a bankfiókok és az asztali netbankok helyett egyre inkább a mobilbanki megoldásokat választják. Ennek eredményeként az összes forintátutalás több mint harmada már okostelefonon keresztül történik.

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A folyamatot jelentősen felgyorsította, hogy a több mint kétmillió magyarországi ügyféllel rendelkező Revolut fióktelepet alapított, így adatai immár a Magyar Nemzeti Bank hivatalos statisztikáit is gyarapítják. Bár a lépés hatása egyelőre főleg az infrastrukturális adatokban – például a 14 millióra ugró hazai bankszámlaszámban – mutatkozik meg, a mobilfizetések drasztikus, negyedéves szintű 38 százalékos darabszámbeli és 61 százalékos értékbeli megugrásában már egyértelműen érezhető a jelenléte.

Az azonnali fizetési ökoszisztémán belül a qvik-megoldások népszerűsége meredeken ível felfelé. Csak a második negyedévben 4,6 millió ilyen tranzakció valósult meg 1144 milliárd forint értékben, ami mindössze három hónap alatt bő 21 százalékos növekedést jelent. Értékben továbbra is a fizetési kérelmek dominálnak, de a QR-kódos, NFC-s és linkes fizetések terjednek a leggyorsabban, utóbbiak már a tranzakciók közel felét teszik ki.

A gyors fejlődés ellenére a bankkártyás fizetések továbbra is uralják a hazai piacot, hiszen a hazai kibocsátású kártyákkal közel 6,8 ezer milliárd forint értékben vásároltak az ügyfelek. Jól mutatja a nemzetközi szolgáltatók térnyerését, hogy ennek az összegnek már majdnem a negyedét a külföldi, illetve fintech-számlafeltöltéseket is magában foglaló vásárlások adták.

Megváltoztak a készpénzhasználati szokások is, mivel a tranzakciók száma közel 7 százalékkal csökkent, összértékük viszont több mint 7 százalékkal emelkedett. Ennek oka a februárban életbe lépett törvénymódosítás, amely havi 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel felső határát, így az ügyfelek ritkábban, de nagyobb összegeket vesznek ki. Ezzel párhuzamosan az ATM-hálózat bővülése megállt, a bankok 29 automatát szüntettek meg az elmúlt hónapokban. A 2025 közepén indult, minden hazai településre automatát előíró kormányzati program jövőjéről jelenleg is háttértárgyalások zajlanak.

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A digitális tér árnyoldalaként a visszaélések okozta kár is nőtt, ám a kártyás csalásokkal ellentétben az átutalásos esetek komolyabb aggodalomra adnak okot. A bűnözők több mint 5,3 milliárd forintos kárt okoztak egyetlen negyedév alatt. A növekedés szinte kizárólag a céges szektort érintette, ahol a sikeres támadások száma és értéke is a duplájára nőtt. Pozitívum viszont, hogy a lakossági ügyfeleknél több mint 15 százalékkal, mintegy 400 millió forinttal csökkentek a veszteségek. A csalók leggyakoribb módszere továbbra is a pszichológiai manipuláció és az adathalászat, amellyel egyre gyakrabban a cégvezetőket veszik célba, felhasználva a róluk elérhető nyilvános információkat.

A pénzforgalmi szolgáltatók bevételei enyhén, 292 milliárd forintra nőttek, mivel a kártyakibocsátásból és készpénzfelvételből származó visszaesést sikeresen kompenzálták a kártyaelfogadásból származó díjak. Az MNB új, hét különböző fizetési szokású ügyfélprofilt vizsgáló elemzéséből kiderül, hogy a digitális, a pályakezdő, a prémium és a számlájukat alig használó ügyfelek is találhatnak teljesen ingyenes bankszámlát a piacon.

A készpénzt preferálók éves költségei érezhetően, átlagosan 7 ezer forinttal csökkentek az elmúlt év során. Az adatokból azonban az is látszik, hogy a vegyes fizetési szokásokkal rendelkezőknél több tízezer forintos különbségek lehetnek a csomagok között. Bár a második negyedévben kedvezőek voltak a költségek, az MNB jelezte, hogy a harmadik negyedévben a bankok többsége már árat emelt, ami 4-8 százalékos drágulást hoz majd a számlatulajdonosoknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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