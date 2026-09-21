2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy üzletember, aki frusztráltnak és stresszesnek érzi magát, miközben hitelkártyát tart a kezében, és pénzügyi problémákkal küzdve a laptopját nézi; valószínűleg online csalás vagy adatlopás áldozata lett az otthoni irodájában
Megtakarítás

Elképesztő csalássorozat tarol Magyarországon: egyetlen mondat miatt bukhatod az összes megtakarításodat

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 19:31

A telefonos csalások mára a kártya nélküli pénzügyi visszaélések kárértékének felét teszik ki, vagyis a legnagyobb veszteségeket nem a hackerek, hanem a magukat banki vagy hatósági munkatársnak kiadó elkövetők okozzák. A CIB Bank csalásmegelőzési szakembere rávilágított arra, melyik az a mondat, amelynek elhangzásakor azonnal le kell tenni a telefont - jelentette az ATV.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A pszichológiai manipulációra épülő csalások forgatókönyve szinte mindig ugyanaz. Az elkövető banki vagy hatósági dolgozóként mutatkozik be, majd közli, hogy gyanús tranzakciót észleltek az ügyfél számláján. Ezután hangzik el a kulcsmondat, amely szerint azonnal intézkedni kell, mert valaki éppen megpróbálja ellopni a pénzét, a számla védelme érdekében pedig egy úgynevezett "biztonsági számlára" kell utalnia, vagy jóvá kell hagynia egy tranzakciót. Galló Csaba Márton, a CIB biztonsági és csalásmegelőzési vezetője szerint aki ilyen kérést kap, annak azonnal meg kell szakítania a hívást, hiszen ilyen "biztonsági számla" a banki gyakorlatban nem létezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A módszer lényege a pánikkeltés és az időnyomás, így a csaló nem hagy időt arra, hogy az áldozat ellenőrizze a hallottakat. Az elkövetők rávehetik az áldozatot képernyőmegosztásra, banki adatok megadására vagy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésére is, amivel teljesen átvehetik az irányítást a készülék felett. Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek frissen érkezett nagyobb összeg a számlájára, legyen szó ingatlanértékesítésből, örökségből, állampapír-lejáratból vagy hitelfolyósításból származó pénzről.

Kapcsolódó cikkeink:

Az MNB 2026 első negyedéves adatai vegyes képet mutatnak. A bankkártyás visszaélések száma 3,8 százalékkal csökkent, az okozott kár viszont 25,5 százalékkal nőtt, így az egy esetre jutó átlagos veszteség 27 565 forintról közel 36 ezer forintra emelkedett. A szakember szerint a banki védelmi rendszerek egyre több kisebb értékű próbálkozást szűrnek ki, a csalók viszont alkalmazkodnak, és célzottabb támadásokra térnek át. A kártya nélküli, jellemzően átutalásos visszaélések száma 4,6 százalékkal, értékük pedig 11,7 százalékkal mérséklődött.

A figyelmeztető jelek jól felismerhetők, mint például a sürgetés, a "biztonsági számlára" történő utalás kérése, a jelszó, PIN-kód vagy egyszer használatos jóváhagyó kód bekérése, ismeretlen alkalmazás telepíttetése, illetve ha a hívó fél a bank hivatalos ügyfélszolgálata helyett más telefonszámon akar egyeztetni.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Aki mégis áldozattá vált, annak haladéktalanul értesítenie kell a bankját a hivatalos ügyfélszolgálati csatornákon, kérnie kell a bankkártya és az online banki hozzáférés letiltását, valamint meg kell változtatnia a jelszavait. Ha távelérési alkalmazás került az eszközére, azonnal meg kell szakítania az internetkapcsolatot, és szakemberrel kell átvizsgáltatnia a telefont vagy a számítógépet. Tényleges anyagi kár esetén rendőrségi feljelentést is indokolt tenni. A megelőzés alapszabálya egyszerű: hitelesítési adatot telefonon soha nem szabad megadni, ha pedig valaki utalásra sürget, a legjobb azonnal letenni a telefont, majd a bank hivatalos elérhetőségén ellenőrizni, valóban ők keresték-e az ügyfelet.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #bankszámla #csalás #biztonság #megtakarítás #kiberbűnözés #telefon #átutalás #csalók #adathalászat #cib bank
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
18 perce
Ismeretlen számról vagy számkijelzés nélkül érkező hívást már sok-sok éve nem veszek fel, ez a legjobb védekezés a csalások és egyéb zaklatók ellen.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:27
21:02
20:34
20:01
19:57
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 21. 16:55
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 21. 19:36
Meghalt a Tocsik-botrány kirobbantója - Krecz Tiborra egy régi interjúval emlékezünk
Életének 63. évében meghalt Krecz Tibor, a (régi) Figyelő volt főszerkesztője, akinek a nevéhez fűző...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 21. 15:05
Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanr...
iO Charts  |  2026. szeptember 21. 10:01
Részvényportfólió: milyen cégeket keresek?
A részvényportfólió építés cikk második részében az egyedi részvényeimet fogom kategóriákba sorolni,...
Holdblog  |  2026. szeptember 21. 09:08
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét bec...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 21.
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
2026. szeptember 21.
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
3
2 hónapja
Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő
4
2 hete
6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta
5
1 hónapja
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 21:02
Ezek a legjobb éttermek 2026-ban: itt a friss Dining Guide toplista!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 19:05
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 20:33
Megdöbbentő, mit találtak Csongrádban: ezt mindenkinek tudnia kell