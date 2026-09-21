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Elképesztő csalássorozat tarol Magyarországon: egyetlen mondat miatt bukhatod az összes megtakarításodat
A telefonos csalások mára a kártya nélküli pénzügyi visszaélések kárértékének felét teszik ki, vagyis a legnagyobb veszteségeket nem a hackerek, hanem a magukat banki vagy hatósági munkatársnak kiadó elkövetők okozzák. A CIB Bank csalásmegelőzési szakembere rávilágított arra, melyik az a mondat, amelynek elhangzásakor azonnal le kell tenni a telefont - jelentette az ATV.
A pszichológiai manipulációra épülő csalások forgatókönyve szinte mindig ugyanaz. Az elkövető banki vagy hatósági dolgozóként mutatkozik be, majd közli, hogy gyanús tranzakciót észleltek az ügyfél számláján. Ezután hangzik el a kulcsmondat, amely szerint azonnal intézkedni kell, mert valaki éppen megpróbálja ellopni a pénzét, a számla védelme érdekében pedig egy úgynevezett "biztonsági számlára" kell utalnia, vagy jóvá kell hagynia egy tranzakciót. Galló Csaba Márton, a CIB biztonsági és csalásmegelőzési vezetője szerint aki ilyen kérést kap, annak azonnal meg kell szakítania a hívást, hiszen ilyen "biztonsági számla" a banki gyakorlatban nem létezik.
A módszer lényege a pánikkeltés és az időnyomás, így a csaló nem hagy időt arra, hogy az áldozat ellenőrizze a hallottakat. Az elkövetők rávehetik az áldozatot képernyőmegosztásra, banki adatok megadására vagy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésére is, amivel teljesen átvehetik az irányítást a készülék felett. Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek frissen érkezett nagyobb összeg a számlájára, legyen szó ingatlanértékesítésből, örökségből, állampapír-lejáratból vagy hitelfolyósításból származó pénzről.
Az MNB 2026 első negyedéves adatai vegyes képet mutatnak. A bankkártyás visszaélések száma 3,8 százalékkal csökkent, az okozott kár viszont 25,5 százalékkal nőtt, így az egy esetre jutó átlagos veszteség 27 565 forintról közel 36 ezer forintra emelkedett. A szakember szerint a banki védelmi rendszerek egyre több kisebb értékű próbálkozást szűrnek ki, a csalók viszont alkalmazkodnak, és célzottabb támadásokra térnek át. A kártya nélküli, jellemzően átutalásos visszaélések száma 4,6 százalékkal, értékük pedig 11,7 százalékkal mérséklődött.
A figyelmeztető jelek jól felismerhetők, mint például a sürgetés, a "biztonsági számlára" történő utalás kérése, a jelszó, PIN-kód vagy egyszer használatos jóváhagyó kód bekérése, ismeretlen alkalmazás telepíttetése, illetve ha a hívó fél a bank hivatalos ügyfélszolgálata helyett más telefonszámon akar egyeztetni.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Aki mégis áldozattá vált, annak haladéktalanul értesítenie kell a bankját a hivatalos ügyfélszolgálati csatornákon, kérnie kell a bankkártya és az online banki hozzáférés letiltását, valamint meg kell változtatnia a jelszavait. Ha távelérési alkalmazás került az eszközére, azonnal meg kell szakítania az internetkapcsolatot, és szakemberrel kell átvizsgáltatnia a telefont vagy a számítógépet. Tényleges anyagi kár esetén rendőrségi feljelentést is indokolt tenni. A megelőzés alapszabálya egyszerű: hitelesítési adatot telefonon soha nem szabad megadni, ha pedig valaki utalásra sürget, a legjobb azonnal letenni a telefont, majd a bank hivatalos elérhetőségén ellenőrizni, valóban ők keresték-e az ügyfelet.
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