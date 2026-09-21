Elképesztő csalássorozat tarol Magyarországon: egyetlen mondat miatt bukhatod az összes megtakarításodat

A telefonos csalások mára a kártya nélküli pénzügyi visszaélések kárértékének felét teszik ki, vagyis a legnagyobb veszteségeket nem a hackerek, hanem a magukat banki vagy hatósági munkatársnak kiadó elkövetők okozzák. A CIB Bank csalásmegelőzési szakembere rávilágított arra, melyik az a mondat, amelynek elhangzásakor azonnal le kell tenni a telefont - jelentette az ATV.

A pszichológiai manipulációra épülő csalások forgatókönyve szinte mindig ugyanaz. Az elkövető banki vagy hatósági dolgozóként mutatkozik be, majd közli, hogy gyanús tranzakciót észleltek az ügyfél számláján. Ezután hangzik el a kulcsmondat, amely szerint azonnal intézkedni kell, mert valaki éppen megpróbálja ellopni a pénzét, a számla védelme érdekében pedig egy úgynevezett "biztonsági számlára" kell utalnia, vagy jóvá kell hagynia egy tranzakciót. Galló Csaba Márton, a CIB biztonsági és csalásmegelőzési vezetője szerint aki ilyen kérést kap, annak azonnal meg kell szakítania a hívást, hiszen ilyen "biztonsági számla" a banki gyakorlatban nem létezik.

A módszer lényege a pánikkeltés és az időnyomás, így a csaló nem hagy időt arra, hogy az áldozat ellenőrizze a hallottakat. Az elkövetők rávehetik az áldozatot képernyőmegosztásra, banki adatok megadására vagy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésére is, amivel teljesen átvehetik az irányítást a készülék felett. Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek frissen érkezett nagyobb összeg a számlájára, legyen szó ingatlanértékesítésből, örökségből, állampapír-lejáratból vagy hitelfolyósításból származó pénzről.

Az MNB 2026 első negyedéves adatai vegyes képet mutatnak. A bankkártyás visszaélések száma 3,8 százalékkal csökkent, az okozott kár viszont 25,5 százalékkal nőtt, így az egy esetre jutó átlagos veszteség 27 565 forintról közel 36 ezer forintra emelkedett. A szakember szerint a banki védelmi rendszerek egyre több kisebb értékű próbálkozást szűrnek ki, a csalók viszont alkalmazkodnak, és célzottabb támadásokra térnek át. A kártya nélküli, jellemzően átutalásos visszaélések száma 4,6 százalékkal, értékük pedig 11,7 százalékkal mérséklődött.

A figyelmeztető jelek jól felismerhetők, mint például a sürgetés, a "biztonsági számlára" történő utalás kérése, a jelszó, PIN-kód vagy egyszer használatos jóváhagyó kód bekérése, ismeretlen alkalmazás telepíttetése, illetve ha a hívó fél a bank hivatalos ügyfélszolgálata helyett más telefonszámon akar egyeztetni.

Aki mégis áldozattá vált, annak haladéktalanul értesítenie kell a bankját a hivatalos ügyfélszolgálati csatornákon, kérnie kell a bankkártya és az online banki hozzáférés letiltását, valamint meg kell változtatnia a jelszavait. Ha távelérési alkalmazás került az eszközére, azonnal meg kell szakítania az internetkapcsolatot, és szakemberrel kell átvizsgáltatnia a telefont vagy a számítógépet. Tényleges anyagi kár esetén rendőrségi feljelentést is indokolt tenni. A megelőzés alapszabálya egyszerű: hitelesítési adatot telefonon soha nem szabad megadni, ha pedig valaki utalásra sürget, a legjobb azonnal letenni a telefont, majd a bank hivatalos elérhetőségén ellenőrizni, valóban ők keresték-e az ügyfelet.