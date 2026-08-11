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Köztársasági elnökké választották Baka Andrást
Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az Országgyűlés. A Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke egyedüli érvényes jelöltként indult az államfői tisztségért, miután a parlament érvénytelennek nyilvánította a Mi Hazánk által támogatott Tóth Máté jelölését. Baka Andrást titkos szavazáson, 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselők.
Az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó korábban ismertette: a Tisza 140 országgyűlési képviselője Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, a Mi Hazánk frakciója 6 támogató aláírás benyújtásával Tóth Máté energiajogászt jelölte köztársasági elnöknek.
Mivel a Tóth Mátéra vonatkozó jelölés érvényességéhez szükséges számú képviselői támogató aláírás hiányzott, de a házbizottság hétfői ülésén nem alakult ki konszenzus az ajánlás érvénytelenségével kapcsolatban, az Országgyűlés döntött a jelölésről. A képviselők 140 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodó szavazat mellett az ajánlás érvénytelensége mellett döntöttek.
Hallerné Nagy Anikó ezt követően bejelentette, hogy érvényes jelölés csak Baka Andrásra érkezett, majd felolvasta a jelölt életrajzát. Elhangzott: Baka András 1952. december 11-én született Budapesten. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1978-ban szerzett diplomát.
1978 és 1990 között a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének Alkotmány- és Közigazgatási Jogi Osztályán tudományos munkatársként, majd főmunkatársként dolgozott, kutatási területe a kisebbségek, a nemzetiségek története és az emberi jogok voltak. 1988-ban szerezte meg az Állam- és Jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. Tudományos munkájáért 1988-ban Akadémiai Ifjúsági Díjjal tüntették ki.
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A rendszerváltáskor pártonkívüliként rövid ideig az MDF parlamenti frakciójának tagja volt, majd mandátumáról lemondott. 1990 és 1998 között két ciklusban az Államigazgatási Főiskola főigazgatója, 1991 és 2008 között pedig három ciklusban az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagja volt. 2008-ban a Fővárosi Ítélőtábla elnöki bírája lett, majd Sólyom László harmadszori jelölésére 2009 júniusában az Országgyűlés megválasztotta hat évre a Legfelsőbb Bíróság elnökének. Posztjáról 2012. január elsejével eltávolították. Baka András ezt követően 2020-as nyugdíjazásáig a Kúria egyik polgári jogi tanácsának tanácselnöke volt. 2018 és 2024 között az Európa Tanács Adminisztratív Bíróságának helyettes elnöki tisztét töltötte be.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
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