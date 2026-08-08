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Megvan a Tisza köztársasági elnök jelöltje: Baka András lehet az új államfő
A TISZA-frakció titkos szavazással meghozta a döntést, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A szavazás eredményeképp Dr. Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelölik, akit az augusztus 11-i parlamenti ülésen meg is választhatnak államfőnek.
A Tisza-frakció Facebook-bejegyzése szerint Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 1998 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta.
A kormánypárt azt írta bejegyzésében, hogy miután 2011-ben az Országgyűlés fideszes többsége jogellenesen, idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Dr. Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről - tette hozzá a Tisza frakciója.
Az új államfőt várhatóan az augusztus 11-ei ülésnapon választhatják meg Magyarország 8. köztársasági elnökévé. Mivel a Tisza-frakció létszáma meghaladja a kétharmados többséget, így vélhetően már az első szavazáson eldől az új köztársasági elnök személye, így az augusztus 20-i ünnepnapon már új államfője lesz az országnak.
Az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra - hangsúlyozták.
Dr. Baka András méltó arra, hogy megtestesítse az egész magyar nemzet egységét és hogy betöltse a köztársasági elnöki pozíciót - közölték. Később hozzáfűzték, hogy Baka személye "a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát".
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