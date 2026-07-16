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Megtakarítás

Régi, bevált módszerrel kaszáltak hatalmasat ezek a magyarok: rengeteg ingyen pénz landolt a számlákon

Pénzcentrum
2026. július 16. 14:01

Mind az önkéntes nyugdíjpénztárban, mind pedig az egészségpénztárban gyűlnek és szaporodnak a későbbi évekre eltett forintok.

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Idén összesen több mint 13,6 milliárd forint adó-visszatérítést kaptak az OTP Egészségpénztár és az OTP Nyugdíjpénztár tagjai a 2025-ös befizetéseik után - ezt a pénzintézet öngondoskodással foglalkozó szegmense közölte. A tavalyi évhez képest elért, közel 19 százalékos növekedés jól mutatja, hogy a lakosság egyre nagyobb összegekkel és egyre tudatosabban él az öngondoskodáshoz kapcsolódó állami támogatások lehetőségével.

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június közepéig utalta át a tagok egyéni számláira az önkéntes befizetések után járó 20 százalékos adó-visszatérítést. A beérkezett adatok alapján mindkét kasszánál jelentős növekedést regisztráltak. Az egészségpénztári tagok számláira megközelítőleg 7,5 milliárd forint érkezett, ami 23 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest, míg a nyugdíjpénztári ügyfelek több mint 6 milliárd forinthoz, vagyis az egy évvel korábbinál 14 százalékkal magasabb összeghez jutottak hozzá.

A jóváírások dinamikus növekedése mögött a taglétszám bővülése és az ügyfelek emelkedő befizetési hajlandósága áll. A megtakarítók tudatos tervezését jól szemlélteti, hogy az egészségpénztárnál az idei legnagyobb egyéni befizetés elérte a 3,3 millió forintot.

Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója az eredmények kapcsán kiemelte, hogy az adatok egyértelműen igazolják a lakosság növekvő pénzügyi tudatosságát és az öngondoskodás iránti elkötelezettségét. 

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egyre többen ismerik fel, hogy az öngondoskodás egy felelősségteljes pénzügyi döntés, amelyet az állam adó-visszatérítéssel támogat. Örömteli, hogy mind az egészségpénztári, mind a nyugdíjpénztári befizetések után járó visszatérítés összege dinamikusan növekszik. Ez egyértelműen jelzi, hogy tagjaink aktívan élnek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel, legyen szó akár a jelenlegi egészségügyi kiadásaik optimalizálásáról, akár a jövőbeli nyugdíjas éveik biztonságos megtervezéséről

- fogalmazott Budai József.
Címlapkép: Getty Images
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