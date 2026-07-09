Óriásit kaszált, aki ide fektette a pénzét 2026-ban: még mindig nem késő beszállni a részvényekbe?

Dolláralapon mérve a nigériai tőzsde vette át a vezetést a világ legjobban teljesítő részvénypiacai között, ezzel letaszította az első helyről az eddigi éllovas Dél-Koreát.

A Bloomberg által vizsgált kilencvenkét részvénypiac közül idén eddig a nyugat-afrikai országé produkálta a legmagasabb hozamot. Az irányadó nigériai részvényindex már 67 százalékos emelkedést mutat, amivel éppen megelőzte a dél-koreai Kospi-indexet - tudósított a Portfolio.

Bár az ázsiai mutató is kifejezetten jól szerepel, hiszen 66 százalékos pluszban áll az év elejéhez képest, a korábbi vezető pozíció megtartásához ez kevésnek bizonyult. A dél-koreai piac enyhe lemaradását és visszacsúszását elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények körüli bizonytalanság, valamint a befektetői hangulat általános romlása váltotta ki.