2026. július 9. csütörtök Lukrécia
18 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Naplemente a Bar Beach-ről, Victoria Islanden, Lagosban, Nigériában
Megtakarítás

Óriásit kaszált, aki ide fektette a pénzét 2026-ban: még mindig nem késő beszállni a részvényekbe?

Pénzcentrum
2026. július 9. 18:10

Dolláralapon mérve a nigériai tőzsde vette át a vezetést a világ legjobban teljesítő részvénypiacai között, ezzel letaszította az első helyről az eddigi éllovas Dél-Koreát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Bloomberg által vizsgált kilencvenkét részvénypiac közül idén eddig a nyugat-afrikai országé produkálta a legmagasabb hozamot. Az irányadó nigériai részvényindex már 67 százalékos emelkedést mutat, amivel éppen megelőzte a dél-koreai Kospi-indexet - tudósított a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az ázsiai mutató is kifejezetten jól szerepel, hiszen 66 százalékos pluszban áll az év elejéhez képest, a korábbi vezető pozíció megtartásához ez kevésnek bizonyult. A dél-koreai piac enyhe lemaradását és visszacsúszását elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények körüli bizonytalanság, valamint a befektetői hangulat általános romlása váltotta ki.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #tőzsde #afrika #dollár #hozam #portfolio #dél-korea #részvények #mesterséges intelligencia #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:34
19:14
19:03
18:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 9. 16:50
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 9. 18:33
Szöllősi György túlélte a bizalmatlansági szavazást, de több mint 40 százalék ellene voksolt - meghallgathatók a kulcsbeszédek
Szöllősi György túlélte az MSÚSZ rendkívüli közgyűlésén tartott bizalmatlansági szavazást, de az ere...
Bankmonitor  |  2026. július 9. 17:17
Úgysem élem meg - 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre
Majd lesz valahogy - a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerenc...
Holdblog  |  2026. július 9. 16:00
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent eg...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 9. 08:00
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 9.
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
2026. július 9.
Pofátlanul jó pénzt fizetnek, mégsem kell senkinek a meló a Balatonnál: lasszóval vadásszák a diákokat a magyar tengernél
2026. július 9.
Példátlan kereskedelmi háború küszöbén Európa és Kína: Magyarország is keményen megérezheti a csatát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 9. csütörtök
Lukrécia
28. hét
Július 9.
A pizza világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
3
2 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
4
4 napja
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
5
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 július: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júliusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 19:03
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 17:57
Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból!
Agrárszektor  |  2026. július 9. 18:34
Ez a trükk tényleg működik: így védik a növényeiket a profi gazdák