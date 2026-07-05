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Nem várt fordulat a magyar tőzsdén: a kezdeti aggodalom után történelmi magasságokba lőtt ki a piac
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 2,35 százalékkal emelkedve 143 072,29 pontos történelmi csúcsra jutott pénteken. A heti forgalom 103,0 milliárd forintról 137,5 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyamrekordot döntött.
A tőzsdeindex a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt csökkenéssel kezdte a hetet, a befektetők a hétvégi iráni villongások miatt bizonytalanodtak el. Kedden a felek tárgyalóasztalhoz ültek, az OTP saját részvényeket vásárolt, a Mol pedig kötvénykibocsátást jelentett be lengyel piacon, a BUX ezek hatására csúcsot döntött.
A hét közepén ismét kedvezőtlenül alakult a külső környezet, ezért a szerdai kereskedés is csökkenéssel zárult, a csütörtöki viszont jelentős emelkedéssel és újabb BUX-rekorddal ért véget. A tőzsdei hangulat javulása mellett ez valószínűleg a Mol lengyelországi kötvénykibocsátásának is köszönhető, ennek hatására ugyanis a vállalat árfolyama több mint 3 százalékkal nőtt.
A hét utolsó kereskedési napján folytatódott az emelkedés, a tőzsdeindex mellett az OTP is történelmi csúccsal fejezte be a hetet.
Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy a BUX rekordjai mögött elsősorban az OTP erősödése áll, de a hét második felében már a Mol is jelentős mértékben segítette az emelkedést. A tőzsdei hangulat másutt szintén kedvezően alakult, ezt bizonyítja, hogy a német DAX és az amerikai Dow Jones ugyancsak rekordot döntött a héten.
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- A héten a legnagyobb mértékben, 6,60 százalékkal a Mol erősödött, a hetet 3910 forinton fejezte be, összforgalma meghaladta a 12,9 milliárd forintot.
- Az OTP árfolyama 2,42 százalékkal 46 920 forintra emelkedett több mint 73,9 milliárd forintos heti forgalom mellett.
- A Magyar Telekom részvényeinek értéke 0,30 százalékkal 2670 forintra csökkent 5,7 milliárd forintos forgalomban.
- A Richter 0,57 százalékkal 12 190 forintra gyengült, heti forgalma meghaladta a 8,3 milliárd forintot.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,27 százalékkal emelkedve 9381,56 forinton fejezte be a hetet.
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