A 2010 óta bevezetett, a politikai kommunikációban gyakran multiadóként vagy extraprofitadóként emlegetett különadók valójában nagyrészt a lakosság által megfizetett fogyasztási adóknak tekinthetők.
Itt a bejelentés, új devizakötvényeket bocsát ki Magyarország: eurómilliárdok sorsáról döntöttek
Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) tranzakciójának árazása már hétfőn megtörténhet, a lépést pedig a hazai gazdaság javuló befektetői megítélése is támogatja - jelentette a Portfolio.
Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő az uniós források előfinanszírozására és az általános finanszírozási célok megvalósítására. Az adatok szerint az egyik értékpapír lejárata 2032. március 23-án, a másiké pedig 2037. május 21-én esedékes. Az előzetes árazási iránymutatás alapján a nagyjából hatéves futamidejű kötvényt az euró mid-swap hozamához képest mintegy 115, míg a közel tizenegy éves papírt 160 bázispontos felárral kínálják a befektetőknek. Mindkét kötvény évente fizet kamatot, a minimális címletérték pedig ezer euró lesz. Az értékpapírok pénzügyi elszámolása július 13-án várható.
A devizakötvény-kibocsátás hátterében elsősorban az európai uniós források előfinanszírozási igénye áll. Rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható, mintegy tízmilliárd eurós, körülbelül 3550 milliárd forintos támogatást az Európai Bizottság utólag, a projektek megvalósítása után téríti meg.
Bár a nagyobb összegű uniós források beáramlására csak az év végétől lehet számítani, a kibocsátás jelenlegi időzítése piaci szempontból kifejezetten kedvező. Az elmúlt időszakban javult Magyarország kockázati megítélése, ami a hozamok csökkenésében is megmutatkozott. Ezt a tendenciát igazolja az is, hogy az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget értékesített, az első félévi aukciókon ugyanis az 1155 milliárd forintos kínálatra kiemelkedő, 5374 milliárd forintos kereslet mutatkozott.
A tranzakció lebonyolításában társ-főszervezőként a BNP Paribas, a Citi, a Goldman Sachs, az ING és a JPMorgan működik közre. A kibocsátás hitelminősítése a Moody's-nál Baa2, az S&P-nél BBB mínusz, a Fitchnél pedig BBB fokozatú. Az államadósság devizaaránya a sikeres forintpiaci forrásbevonásoknak és a hazai fizetőeszköz erősödésének köszönhetően június végére 28,3 százalékra mérséklődött a korábbi, 30 százalék feletti szintről.
Rendkívüli figyelmeztetés a nyaralásból hazatérőknek: így bukhatsz rengeteg pénzt a megmaradt euróval Magyarországon
A nyári külföldi utazások során komoly összegeket takaríthatunk meg, ha tudatosan kezeljük a devizaváltást és a kártyás fizetéseket.
Extra költségek terhelik a lakossági számlákat: így spórolhatsz évi 50 ezer forintot egyetlen döntéssel
Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait.
A részvénypiac forgalma 25,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Bár a költségvetésben hatalmas hiány tátong, a frissen hivatalba lépett kormány euróbevezetési tervei és stabilizációs lépései javították a magyar eszközök megítélését.
Családi viszály robbant ki Nádas György és két fia között a humorista édesanyjának hagyatéka miatt.
Az arany és az ezüst árfolyama egyaránt kulcsfontosságú lélektani határok körül ingadozik.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Sokkoló számok a magyar valóságról: még a magas jövedelműek közül is rengetegen kifogynak a pénzből a hónap végére
Minden ötödik magyarnak egy hónapra, vagy még kevesebb időre elegendő tartaléka van.
A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni.
Jelentősen javult a magyarok pénzügyi ellenállóképessége az elmúlt egy évben, mélyponton a legkiszolgáltatottabb középkorúak aránya.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
Azonnal ellenőrizd ezt a biztonsági korlátot a bankszámládon! Mulasztást ismert el a hazai pénzintézet
Sok CIB Bank ügyfél számláján a biztonságot szolgáló, alacsonyabb alapértelmezett limit helyett napi 200 millió forintos átutalási korlát lehet érvényben, amelyet soha nem igényelt.
A saját részvények figyelembevételével módosult az osztalék összege, a kifizetés június végén indul.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 170,56 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 138 901,29 ponton zárt szerdán.
Májusban 0,8%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon.
Kegyetlen idők jönnek a gazdagok kedvenc divatmárkáira: döbbenetes dolog derült ki a méregdrága luxuscikkekről
Bár a luxusipar évtizedekig sérthetetlen befektetésnek tűnt, a geopolitikai feszültségek, a kínai kereslet gyengülése és a fogyasztói szokások átalakulása mára szétszakította a szektort.
A magyar felnőttek mindössze 20 százaléka fordul elsőként szakemberhez egy fontos pénzügyi döntés előtt – derül ki egy reprezentatív felmérésből.
A JPMorgan Chase heteken belül elindítja digitális lakossági bankját, a Chase-t
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.