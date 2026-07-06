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Itt a bejelentés, új devizakötvényeket bocsát ki Magyarország: eurómilliárdok sorsáról döntöttek

Pénzcentrum
2026. július 6. 12:33

Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) tranzakciójának árazása már hétfőn megtörténhet, a lépést pedig a hazai gazdaság javuló befektetői megítélése is támogatja - jelentette a Portfolio.

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Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő az uniós források előfinanszírozására és az általános finanszírozási célok megvalósítására. Az adatok szerint az egyik értékpapír lejárata 2032. március 23-án, a másiké pedig 2037. május 21-én esedékes. Az előzetes árazási iránymutatás alapján a nagyjából hatéves futamidejű kötvényt az euró mid-swap hozamához képest mintegy 115, míg a közel tizenegy éves papírt 160 bázispontos felárral kínálják a befektetőknek. Mindkét kötvény évente fizet kamatot, a minimális címletérték pedig ezer euró lesz. Az értékpapírok pénzügyi elszámolása július 13-án várható.

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A devizakötvény-kibocsátás hátterében elsősorban az európai uniós források előfinanszírozási igénye áll. Rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható, mintegy tízmilliárd eurós, körülbelül 3550 milliárd forintos támogatást az Európai Bizottság utólag, a projektek megvalósítása után téríti meg.

Bár a nagyobb összegű uniós források beáramlására csak az év végétől lehet számítani, a kibocsátás jelenlegi időzítése piaci szempontból kifejezetten kedvező. Az elmúlt időszakban javult Magyarország kockázati megítélése, ami a hozamok csökkenésében is megmutatkozott. Ezt a tendenciát igazolja az is, hogy az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget értékesített, az első félévi aukciókon ugyanis az 1155 milliárd forintos kínálatra kiemelkedő, 5374 milliárd forintos kereslet mutatkozott.

A tranzakció lebonyolításában társ-főszervezőként a BNP Paribas, a Citi, a Goldman Sachs, az ING és a JPMorgan működik közre. A kibocsátás hitelminősítése a Moody's-nál Baa2, az S&P-nél BBB mínusz, a Fitchnél pedig BBB fokozatú. Az államadósság devizaaránya a sikeres forintpiaci forrásbevonásoknak és a hazai fizetőeszköz erősödésének köszönhetően június végére 28,3 százalékra mérséklődött a korábbi, 30 százalék feletti szintről.
Címlapkép: Getty Images
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