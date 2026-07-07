Ritka helyzet alakult ki a magyar állampapíroknál: ekkora hozamot rég nem láttunk, érdemes lehet lépni

A vártnál is alacsonyabb, 1,7 százalékos júniusi infláció nemcsak a kamatcsökkentések előtt nyithat utat, hanem az állampapírban megtakarítók számára is kedvező fejlemény. A Bankmonitor számításai szerint több népszerű lakossági állampapír jelenleg kiemelkedő reálhozamot biztosít, vagyis az infláció levonása után is jelentős nyereséget termel.

A reálhozam azt mutatja meg, hogy egy befektetés az infláció hatását figyelembe véve mekkora tényleges nyereséget hoz. Minél alacsonyabb az infláció, miközben a kamatok magasabb szinten maradnak, annál nagyobb a befektetők valódi hozama.

A jelenlegi helyzet éppen ezt eredményezi. Az éves infláció 1,7 százalékra lassult, miközben számos lakossági állampapír ennél jóval magasabb kamatot fizet. Ez azt jelenti, hogy a befektetők pénzének vásárlóereje nemcsak megőrződik, hanem érdemben növekszik.

A Bankmonitor szerint különösen kedvező helyzetben vannak azok, akik még a korábban kibocsátott, magas kamatozású Prémium Magyar Állampapírokat tartják. Ezek a konstrukciók a jelenlegi infláció mellett kiemelkedően magas reálhozamot biztosíthatnak, miközben a fix kamatozású állampapírok tényleges hozama is jelentősen javult.

A kedvező inflációs környezet ugyanakkor nem feltétlenül marad tartós. A piaci várakozások szerint az év második felében ismét emelkedhet a pénzromlás üteme, így a mostani kiemelkedő reálhozamok idővel mérséklődhetnek. Az infláció várható gyorsulása ellenére az elemzők szerint 2026 egészében továbbra is viszonylag alacsony maradhat az átlagos pénzromlás.

A kedvező inflációs adat a Magyar Nemzeti Bank számára is nagyobb mozgásteret teremthet. Az alacsony infláció növeli annak esélyét, hogy a jegybank folytassa a kamatcsökkentési ciklust, ami hosszabb távon az újonnan kibocsátott megtakarítási termékek kamatára is hatással lehet. Emiatt azoknak, akik magasabb kamatot szeretnének hosszabb időre rögzíteni, érdemes lehet figyelemmel követni az állampapírpiac alakulását.