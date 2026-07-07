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Megtakarítás

Ritka helyzet alakult ki a magyar állampapíroknál: ekkora hozamot rég nem láttunk, érdemes lehet lépni

Pénzcentrum
2026. július 7. 13:28

A vártnál is alacsonyabb, 1,7 százalékos júniusi infláció nemcsak a kamatcsökkentések előtt nyithat utat, hanem az állampapírban megtakarítók számára is kedvező fejlemény. A Bankmonitor számításai szerint több népszerű lakossági állampapír jelenleg kiemelkedő reálhozamot biztosít, vagyis az infláció levonása után is jelentős nyereséget termel.

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A reálhozam azt mutatja meg, hogy egy befektetés az infláció hatását figyelembe véve mekkora tényleges nyereséget hoz. Minél alacsonyabb az infláció, miközben a kamatok magasabb szinten maradnak, annál nagyobb a befektetők valódi hozama.

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A jelenlegi helyzet éppen ezt eredményezi. Az éves infláció 1,7 százalékra lassult, miközben számos lakossági állampapír ennél jóval magasabb kamatot fizet. Ez azt jelenti, hogy a befektetők pénzének vásárlóereje nemcsak megőrződik, hanem érdemben növekszik.

A Bankmonitor szerint különösen kedvező helyzetben vannak azok, akik még a korábban kibocsátott, magas kamatozású Prémium Magyar Állampapírokat tartják. Ezek a konstrukciók a jelenlegi infláció mellett kiemelkedően magas reálhozamot biztosíthatnak, miközben a fix kamatozású állampapírok tényleges hozama is jelentősen javult.

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A kedvező inflációs környezet ugyanakkor nem feltétlenül marad tartós. A piaci várakozások szerint az év második felében ismét emelkedhet a pénzromlás üteme, így a mostani kiemelkedő reálhozamok idővel mérséklődhetnek. Az infláció várható gyorsulása ellenére az elemzők szerint 2026 egészében továbbra is viszonylag alacsony maradhat az átlagos pénzromlás.

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A kedvező inflációs adat a Magyar Nemzeti Bank számára is nagyobb mozgásteret teremthet. Az alacsony infláció növeli annak esélyét, hogy a jegybank folytassa a kamatcsökkentési ciklust, ami hosszabb távon az újonnan kibocsátott megtakarítási termékek kamatára is hatással lehet. Emiatt azoknak, akik magasabb kamatot szeretnének hosszabb időre rögzíteni, érdemes lehet figyelemmel követni az állampapírpiac alakulását.
Címlapkép: Getty Images
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