Vadiúj csalás terjed Magyarországon: egyetlen telefonhívás után eltűnhet az összes megtakarítás

A jegybank vagy kereskedelmi bankok nevében jelentkező kibercsalók telefonon rábeszélnek ügyfeleket, hogy igényeljenek kincstári számlát vagy online hozzáférést ahhoz, majd egy további beszélgetés során elkérik bizalmas belépési azonosítóikat, és ellopják megtakarításaikat. A Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Államkincstár és más pénzügyi intézmények sohasem kérnek el jelszavakat, azonosítókat a fogyasztóktól sem emailben, sem sms-ben, sem pedig telefonon.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyfélszolgálatára érkezett több bejelentés szerint a kibercsalók a jegybank nevével visszaélve immár nem csak az ügyfelek banki megtakarításait, hanem például a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír-számlákat is célba veszik.

A bűnözők – magukat gyakran az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank munkatársainak kiadva – telefonon jellemzően azt állítják az érintett fogyasztónak, hogy biztonsági incidens érte bankszámlájukat, de sikerült megakadályozni a pénz illetéktelen tovább utalását. Ezt követően megkísérlik feltérképezni, hogy az ügyfél milyen megtakarításokkal rendelkezik.

Amennyiben a telefonos beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfélnek van számlája az Államkincstárnál, akkor különböző ürüggyel ráveszik arra, hogy ahhoz igényeljen online hozzáférést is. Ha egy áldozatnak nincs kincstári számlája, a csalók megpróbálják rábeszélni annak megnyitására, és pénz utalására.

Amennyiben a kibercsalók megszerzik az ügyféltől az e számlára való belépéshez szükséges bizalmas azonosítót és jelszót, az online kincstári felületen egy olyan bankszámlaszámot rögzítenek, amelynél az ügyfelet tüntetik fel számlatulajdonosként, miközben a számlaszám ténylegesen a bűnözőké. Utolsó lépésként pedig a kincstári számlán lévő szabad összeget, vagy értékpapírok eladásából származó pénzt elutalják a saját bankszámlájukra.

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Az MNB, a Magyar Államkincstár, illetve a pénzügyi piac különböző szereplői soha semmilyen körülmények között nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, emailben vagy sms-ben. Célszerű különösen körültekintőnek lenni az olyan megkeresés esetén, amely sürgető intézkedésre szólít fel, vagy bizalmas adatok kiadását kéri. Ilyenkor érdemes megszakítani a hívást, és az érintett intézmény hivatalos ügyfélszolgálati elérhetőségén tájékozódni.