2026. július 16. csütörtök Valter
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hőszivattyú egy légkondicionáló rendszerben. Egy nő a távirányítót tartva állítja be a hőmérsékletet. Hőszivattyú használata fűtésre és hűtésre egy modern házban. Környezetbarát és fenntartható megoldás az intelligens otthonhoz.
Gazdaság

A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy: egyre többet költenek erre az európai családok

Pénzcentrum
2026. július 16. 14:47

Alig hat év alatt megkétszereződött a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az Európai Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak, a Kopernikusz adatai szerint ugyanis globálisan a három legmelegebb esztendő ebben a sorrendben 2024, 2023 és 2025 volt, míg 2026 júniusa Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb hónapnak bizonyult - tudósított az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 2024 között 40 500 terajoule-ról 80 400 terajoule-ra (TJ) emelkedett, ami 99 százalékos növekedést jelent. Ha hosszabb távra tekintünk, a változás még szembetűnőbb, hiszen 2010-ben ez az érték még csupán 15 500 TJ volt, ami tizennégy év alatt 420 százalékos növekedést jelent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A növekedési ütem országonként jelentősen eltér, az adatokat azonban óvatosan kell kezelni. Egyes tagállamokban korábban alig vagy egyáltalán nem használtak energiát hűtésre, így a légkondicionálók terjedésével már a kis abszolút értékek is óriási százalékos ugrást mutatnak. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000 százalékos bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig 193 százalékos volt a bővülés, és ez az utóbbi adat jól mutatja, hogy az igények ott is tovább emelkednek, ahol a klimatizálás már régóta megszokott.

Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
EZ IS ÉRDEKELHET
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Egy friss felmérés megmutatja, mely országokban alapfelszerelés a klíma, és hol számít még mindig ritkaságnak.

A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint a duplájára emelkedett, nálunk 171 százalékos növekedést regisztráltak. Hasonló ütemet mértek Finnországban 163 százalékkal, Spanyolországban 127 százalékkal, Szlovéniában 114 százalékkal, valamint Görögországban 103 százalékkal. A legnagyobb uniós gazdaságok közül Franciaországban 52 százalékos volt az emelkedés, míg Németországban viszonylag stabil maradt a helyzet, mindössze 8 százalékos bővüléssel.

Kapcsolódó cikkeink:

A hűtés részaránya a háztartások teljes energiafogyasztásán belül jelentős eltéréseket mutat. Az uniós átlag 2024-ben mindössze 0,84 százalék volt, egyes országokban azonban kiemelkedő a szerepe, így például Cipruson 16, Máltán 15, míg a tagjelölt Albániában 13,4 százalékot tesz ki. Az abszolút értékeket tekintve Olaszország vezet 26 300 terajoule-lal, ami az uniós összfogyasztás közel egyharmadát, pontosan 32,7 százalékát jelenti. Spanyolország a második helyen áll 17,8 százalékkal, míg Görögország a harmadik 14,8 százalékos részesedéssel.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A növekvő hűtési igény már most átalakítja az európai villamosenergia-piacot. A 2026. júniusi hőhullámok idején a négy legnagyobb uniós gazdaságban meredeken emelkedett a villamosenergia-igény, a legjelentősebb növekedést pedig Franciaországban mérték. A francia hálózatüzemeltető, az RTE szerint minden 1 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés 0,7–1 gigawattal növeli a keresletet. A nagykereskedelmi villamosenergia-árak is megugrottak, Németországban például meghaladták a megawattóránkénti 200 eurót, miközben Franciaországban közel 160, Spanyolországban pedig több mint 110 eurós szintet értek el. Európa egyébként a Föld leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a felmelegedés üteme a globális átlag kétszerese.
Címlapkép: Getty Images
#energia #áram #magyarország #hőség #klíma #európai unió #gazdaság #klímaváltozás #energiafogyasztás #globális felmelegedés #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:30
15:22
15:15
15:07
14:59
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 15. 16:46
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól - Meddig folytatódhat a kamatvágás?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 16. 12:02
Mediaworks: Valótlanok Kuna Tibor 2 milliárdos védelmi pénzes állításai
Mint arról beszámoltunk, Kuna Tibor azt állította a Válasz Online-nak, hogy közel 2 milliárd forinto...
Bankmonitor  |  2026. július 16. 10:09
Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban
Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizes...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 16. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
Holdblog  |  2026. július 14. 17:03
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2026. július 16.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
2 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
2 hete
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
4
2 hete
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
5
1 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 15:07
Riadót fújt a hatóság egy ételízesítő miatt: nehogy megedd, ha van otthon!
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 14:17
Elszálltak az üzemanyagárak, meginogtak a légitársaságok: komoly átrendeződés jöhet Európában
Agrárszektor  |  2026. július 16. 15:28
Dugig vannak az európai tárolók: mi lesz ezzel a rengeteg almával?