Sokkoló fordulat a magyar tőzsdén: az iráni támadás után szinte minden hazai óriás zuhan

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Mínuszban nyitott a magyar tőzsde, miután a BUX-index enyhe csökkenéssel indította a napot. A vezető részvények többsége esik, csupán a Mol tudott erősödni a dráguló nyersolajnak köszönhetően, miközben a leggyengébben a Magyar Telekom papírjai teljesítenek. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A BUX-index 0,2 százalékkal került lejjebb, így értéke jelenleg 141 477 ponton áll. A reggeli visszaesés ellenére a mutató továbbra is a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, ami a fontosabb időtávokat tekintve egyértelműen emelkedő trendet jelez a hazai részvényindex esetében.
A blue chip részvények többségének árfolyama csökken, a nyitás után pedig az OTP, a Mol és a Magyar Telekom papírjai bonyolítják a legnagyobb forgalmat. A Mol 0,3 százalékos pluszban tartózkodik, a Richter árfolyama stagnál, míg az OTP 0,4 százalékos, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékos gyengüléssel indította a kereskedést a legutóbbi záróárfolyamához képest.
A közepes kapitalizációjú papírok, azaz a mid-capek piacán vegyes hangulatban indult a nap. Ezek közül jelenleg a Rába és az Alteo teljesít a legjobban, míg a leggyengébb kezdést a Zwack és a Graphisoft Park részvényei mutatták be.
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