A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1214,61 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel 142 071,93 ponton zárt csütörtökön.
Ismét gyengült a forint: ennyit kell most fizetni egy euróért
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 359,69 forintról 361,63 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 358,92 forint és 363,13 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 389,32 forintról 390,97 forintra nőtt, míg a dollár 313,76 forintról 315,90 forintra drágult. Az euró árfolyama a reggeli 1,1465 dollárról 1,1446 dollárra gyengült.
Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást a dolgozók sztrájkja ellenére.
Több mint tízmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök az M1-es autópályán egy Olaszországba tartó furgon padlójába rejtve.
Újra munkabeszüntetéssel tiltakoztak az IKEA dolgozói, miután a cég elutasította a 6 százalékos béremelési követelést.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tervei alapján 2030-ra a jelenlegi tízszeresére, 3000–4000 megawattra bővülhet a hazai szélenergia-kapacitás.
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete megközelítette a 764 ezer, nettó átlagkeresete pedig az 536 ezer forintot.
Bár a magyar fizetőeszköz a júliusi kezdéshez viszonyítva is veszített az értékéből, az év eleje óta eltelt időszakot tekintve továbbra is jelentős erősödést mutat.
Jól indult az év a magyar gazdaságban, de az iráni konfliktus, az infláció és a beruházások gyengesége új veszélyeket hozhat.
A FAO elemzése szerint a kereslet-kínálat zavarai okozzák az árak kilengését, amit a termelők és a fogyasztók is megéreznek.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2491,09 pontos, 1,74 százalékos csökkenéssel 140 857,32 ponton zárt szerdán.
Új szabály védi a banki ügyfeleket: ha nincs megfelelő azonosítás, a csalásból eredő kárt a bank állja.
A Rajna alacsony vízállása lassítja a szállítást, növeli a költségeket és a magyar gazdaságra is hatással lehet.
Egy iparági értesülés után több mint 50 százalékot esett a Lucid árfolyama, a cég határozottan cáfolta a hírt.
Lelép a parlamentből Szijjártó Péter: visszaadja mandátumát a volt miniszter, itt fog dolgozni a továbbiakban
Szijjártó Péter bejelentette, hogy új nemzetközi pozíciót vállal a világ egyik vezető elektromosautó-gyártójánál.
Itt a fordulat az augusztus 20-i tűzijáték körül: egyetlen cég maradt versenyben a milliárdos állami ünnepségért
Csak egy cég tett ajánlatot az augusztus 20-i rendezvény lebonyolítására, a szerződés értéke közel 4 milliárd forint.
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
Amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár százszázalékos büntetővámmal sújtaná Magyarországot is.
Több mint ezer dolgozó elégedetlen a béremeléssel, ezért munkabeszüntetést tartanak a Deutsche Telekom egyik magyar cégénél.
Törvényjavaslat szüntetné meg a miniszteri döntési jogkört, az engedélyezés hatósági alapokra kerülhet.
Az Országgyűlés kedden elfogadta a kőolajtermékek különadójának módosítását, amelynek értelmében a közteher sávossá válik