Jó hangulat uralkodott a magyar tőzsdén: csak egy vezető részvény zárt mínuszban

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1214,61 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel 142 071,93 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint jó hangulat övezte a csütörtöki kereskedést, csak a Mol gyengélkedett az olajpiaci fejlemények miatt. A többi vezető részvény a kedvező körülményeknek köszönhetően sikeres napot zárt, az OTP erőteljes, a Magyar Telekom és a Richter csendesebb emelkedéssel - mondta Czibere Ákos.

A Mol 58 forinttal, 1,37 százalékkal 4162 forintra csökkent 4,0 milliárd forintos forgalomban.

58 forinttal, 1,37 százalékkal 4162 forintra csökkent 4,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 850 forinttal, 1,92 százalékkal 45 190 forintra erősödött, forgalmuk 11,6 milliárd forintot tett ki.

ára 850 forinttal, 1,92 százalékkal 45 190 forintra erősödött, forgalmuk 11,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,15 százalékkal 2630 forintra nőtt, forgalma 1,0 milliárd forint volt.

árfolyama 30 forinttal, 1,15 százalékkal 2630 forintra nőtt, forgalma 1,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,5 százalékkal 12 070 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9350,12 ponton zárt csütörtökön, ez 55,94 pontos, 0,6 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.