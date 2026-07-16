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Gazdaság

Jó hangulat uralkodott a magyar tőzsdén: csak egy vezető részvény zárt mínuszban

Pénzcentrum
2026. július 16. 18:05

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1214,61 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel 142 071,93 ponton zárt csütörtökön.

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A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint jó hangulat övezte a csütörtöki kereskedést, csak a Mol gyengélkedett az olajpiaci fejlemények miatt. A többi vezető részvény a kedvező körülményeknek köszönhetően sikeres napot zárt, az OTP erőteljes, a Magyar Telekom és a Richter csendesebb emelkedéssel - mondta Czibere Ákos.

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  • A Mol 58 forinttal, 1,37 százalékkal 4162 forintra csökkent 4,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 850 forinttal, 1,92 százalékkal 45 190 forintra erősödött, forgalmuk 11,6 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,15 százalékkal 2630 forintra nőtt, forgalma 1,0 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,5 százalékkal 12 070 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9350,12 ponton zárt csütörtökön, ez 55,94 pontos, 0,6 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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