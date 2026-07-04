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Megtakarítás

Rendkívüli figyelmeztetés a nyaralásból hazatérőknek: így bukhatsz rengeteg pénzt a megmaradt euróval Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 4. 12:33

A nyári külföldi utazások során komoly összegeket takaríthatunk meg, ha tudatosan kezeljük a devizaváltást és a kártyás fizetéseket. Legyen szó a hagyományos bankok és a fintech cégek szolgáltatásairól, a rejtett költségek és a drága ATM-ek elkerüléséről, vagy a dinamikus devizakonverzió csapdájáról, egy kis odafigyeléssel megelőzhetjük a felesleges pénzkidobást - tudósított a Portfolio.

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A kedvezményes devizaváltás sokáig a neobankok kiváltsága volt, de ma már a hagyományos hitelintézetek is versenybe szálltak ezzel a lehetőséggel. A Bankmonitor elemzése szerint a kedvezményes váltásnak a hagyományos pénzintézeteknél gyakran létezik havi korlátja, ráadásul az időzítés is sokat számít, hiszen hétvégén felárat számolhatnak fel, vagy akár el sem érhető a szolgáltatás. A Gránit Banknál, az Erste Banknál és a Raiffeisen Banknál ez a folyamat ráadásul saját számlák közötti átvezetésnek minősül. A Revolutnál szintén számolni kell időkorláttal, míg a Wise a devizapároktól függően számít fel egy minimális díjat, ám ezt időbeli vagy összegszerű korlátozás nélkül teszi.

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A fintech szolgáltatók többdevizás számlákat kínálnak, ami azt jelenti, hogy külföldi fizetéskor a rendszer automatikusan a megfelelő devizát vonja le a rendelkezésre álló egyenlegből. A hagyományos bankok ezzel szemben többnyire különálló devizaszámlákban gondolkodnak. Létezik már mobilalkalmazásból átkapcsolható bankkártya is, például az Erste Banknál, így a meglévő forintalapú bankkártya hozzárendelhető a devizaszámlához, bár a fedezetről itt a felhasználónak manuálisan kell gondoskodnia. Okostelefonos fizetésnél, például a Google Wallet használatakor, a kényelem érdekében érdemes már az első külföldi vásárlás előtt alapértelmezetté tenni azt a kártyát, amellyel külföldön fizetni szeretnénk, mivel a digitális tárcák nem képesek automatikusan váltani a kártyák között.

A készpénzfelvételnél szintén ajánlott az óvatosság. A bankfüggetlen automaták, mint a jól ismert kék-sárga Euronet vagy az Antarius, magas fix díjat számítanak fel magáért a tranzakcióért, függetlenül a saját számlavezető bankunk kondícióitól. Fontos változás emellett, hogy az OTP és az Erste is megszüntette a külföldi kibocsátású kártyákkal végrehajtott ingyenes készpénzfelvételt a saját automatáiban, ami közvetlenül érinti a hazai Revolut- és Wise-felhasználókat is. Ugyanakkor léteznek kedvező megoldások is, hiszen az OTP-nél például a bankcsoporton belüli külföldi ATM-ek használata bizonyos feltételek teljesülése esetén díjmentes.

A kártyás fizetések és az ATM-es készpénzfelvételek során alapvető aranyszabály, hogy amennyiben a gép felajánlja a választást a saját pénznemünk, azaz a forint, valamint a helyi deviza között, minden esetben a helyi devizát válasszuk. Ha ugyanis elfogadjuk a terminál saját átváltását, a szolgáltató rendkívül kedvezőtlen, rejtett költségekkel terhelt árfolyamon számolja el a tranzakciót.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az utazás előtt célszerű tájékozódni a célország fizetési szokásairól is. A Finansplassen a Világbank és az Eurostat adatai alapján kimutatta, hogy az egyes országok mennyire állnak közel a készpénzmentes működéshez. Készpénzt, amelyet a drága reptéri helyszínek helyett inkább a kedvezőbb árréssel dolgozó hazai váltóknál érdemes beszerezni, valóban csak a legszükségesebb, biztonsági tartalékként vigyünk magunkkal.

Ha a nyaralás végén mégis megmarad valamennyi külföldi fizetőeszköz, az egyik legrosszabb döntés az, ha itthon, a hazai üzletekben vagy benzinkutakon költjük el. Bár egyre több helyen elfogadják az eurót, ez csupán egy kényelmi szolgáltatás, így a kereskedők nem kötelesek a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát alkalmazni. Saját árfolyamkockázatuk és kezelési költségeik fedezésére szinte kivétel nélkül a piaci középárfolyamnál jóval kedvezőtlenebb rátát használnak, a visszajárót pedig forintban adják vissza, amivel a figyelmetlen vásárló garantáltan veszít a cserén.
Címlapkép: Getty Images
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