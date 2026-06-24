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Megtakarítás

Sokkoló számok a magyar valóságról: még a magas jövedelműek közül is rengetegen kifogynak a pénzből a hónap végére

Pénzcentrum
2026. június 24. 18:34

A friss felmérés alapján a magyar lakosság többsége rendelkezik valamilyen megtakarítással, ugyanakkor ezek jelentős része csak rövid távú biztonságot nyújt. A válaszadók nagy része legfeljebb néhány hónapig tudná fenntartani magát jövedelem nélkül, sokan pedig már egy hónapon belül nehéz helyzetbe kerülnének. A kutatás arra is rámutat, hogy a megtakarítási képesség erősen függ a jövedelemtől, lakóhelytől és végzettségtől. Bár a spórolási szándék jelen van, a magas megélhetési költségek jelentik a legnagyobb akadályt.

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A lakosság 59%-ának van valamennyi tartaléka a Provident Pénzügyi Zrt. legújabb reprezentatív felmérése szerint, ám ha az első hallásra kedvező számok mögé nézünk, korántsem kedvező adatokat látunk. A megtakarítással rendelkezők fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén, 21%-uk pedig maximum egy hónapig tudna megélni. Csupán a válaszadók 16%-a rendelkezik egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal.

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A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a pénzéből, sőt akár még adósságokat is felhalmozhatnak, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával (27%) is előfordul, hogy így járnak – derül ki az Ipsos Zrt. által 1000 fős mintán végzett reprezentatív felmérésből.

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Az adatok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a megtakarítási képesség korántsem egyenletesen oszlik el a társadalomban. A községekben élők mindössze 45%-a tud félretenni – szemben a fővárosiak 74%-ával, illetve a vármegyeszékhelyen és városban élők 60-62%-ával. Az érettségivel nem rendelkező válaszadók 33%-a képes megtakarítani, miközben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ez a szám 76%. Jelentős a nemek közötti különbség is: míg a férfiak 69%-a rendelkezik megtakarítással, a nőknél ez az arány csupán 50%.

Az országos összképet nézve a megtakarítás legfőbb akadálya a magas megélhetési költség: a megkérdezettek több mint fele (54%) ezt jelölte meg elsődleges okként, amit a váratlan kiadások – autójavítás, orvosi költségek – követnek (28%). A szándék és a tudatosság ugyanakkor nem hiányzik: a lakosság döntő többsége (89%) legalább havonta nyomon követi a kiadásait, 39%-uk pedig naponta figyelemmel kíséri a költéseket.

Bár a helyzet nehéz, van némi pozitív elmozdulás: míg tavaly októberben az összes megkérdezett 43%-a nyilatkozott úgy, hogy hónapról hónapra él, ma ez az arány 39%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan pedig 9%-ról 13%-ra nőtt azoknak az aránya, akik a havi jövedelmüknek akár az egyharmad részét is félre tudják tenni. A leggyakoribb pénzügyi cél a hosszú távú anyagi biztonság megteremtése (26%), ezt követi a rövid távú stabilitás (18%) szándéka. A válaszadók 13%-a utazásra, nyaralásra és egyéb szabadidős programokra spórol, 9%-uk ingatlannal kapcsolatos célra gyűjt (vásárlás, bővítés vagy felújítás), és mindössze 4% válaszolta azt, hogy nyugdíjmegtakarítás céljából tesz félre. A megkérdezettek 13%-a semmilyen konkrét célkitűzést nem tudott megnevezni.

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„Amikor valaki hónapról hónapra él, a legkisebb váratlan kiadás is megbillenti az egyensúlyt. Ilyenkor nem bonyolult pénzügyi termékekre van szükség, hanem kiszámítható, egyszerű megoldásokra. A kutatás világosan rámutat, hogy bár a magyarok többsége szeretne takarékoskodni, a magas megélhetési költségek ezt sokak számára lehetetlenné teszik. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a pénzügyi szektor ne csak szolgáltatásokat kínáljon, hanem valódi támaszt is nyújtson: olyan edukációs lehetőségeket, amelyek segítenek az embereknek magabiztosabban eligazodni a saját pénzügyeikben. Ezért is tartjuk fontosnak az olyan kezdeményezéseket, mint például a Globális Pénz7, vagy a Provident saját kezdeményezése, a Nyugdíjas akadémia” – mondta Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója

A Provident számára kiemelten fontos, hogy valós képet kapjon a magyar lakosság pénzügyi helyzetéről, attitűdjeiről és félelmeiről. A Provident Barométer kutatássorozat negyedévente olyan kulcsfontosságú trendeket azonosít, amelyek nélkülözhetetlenek a felelős pénzügyi döntések meghozatalához – ügyfélként és szolgáltatóként egyaránt. Az így nyert tudás stabil szakmai alapot teremt a hosszú távon fenntartható és felelős pénzügyi megoldások kialakításához.
Címlapkép: Getty Images
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