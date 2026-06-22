Megdöbbentő adatok láttak napvilágot: tényleg ennyit tud félretenni havonta a magyarok többsége?

A magyar felnőttek 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, közülük pedig 93 százalék havi rendszerességgel is tud félretenni. A megtakarítással rendelkező háztartások átlagosan havi 87 ezer forintot tesznek félre, ugyanakkor a vagyon jelentős része továbbra is kihasználatlanul áll: a 8 millió forint alatti megtakarítással rendelkezők 42 százaléka folyószámlán, 34 százaléka pedig készpénzben is tartja pénzének egy részét.

Az MBH Befektetési Bank megtakarításokra és befektetésekre fókuszáló, 2026-ra vonatkozó reprezentatív kutatása szerint ma már tízből nyolc háztartásnak van valamilyen pénzügyi tartaléka. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is.

A tavalyi évhez képest nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget – akár havi 10 ezer forintnál kevesebbet – is érdemes rendszeresen befektetni: míg 2025-ben a válaszadók 13 százaléka vélekedett így, 2026-ban már 19 százalékuk. Noha a növekedés mérsékelt, de mindenképpen egy pozitív tendencia rajzolódik ki. A befektetők körében az értékpapírszámla a legelterjedtebb forma (62%), de emellett népszerű a Tartós Befektetési Számla is (31%).

A felmérés ugyanakkor rávilágít egy fontos piaci jelenségre: a lakosság éles különbséget tesz a passzív megtakarítások és az aktív befektetések között. Miközben a válaszadók harmada (34%) rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel – mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve –, addig a valódi tőkepiaci hozamot ígérő befektetési termékeket, értékpapírokat a megkérdezettek mindössze egynegyede (24%) vesz igénybe. Ez az olló jól mutatja, hogy a magyarok jelentős része még mindig tart a kockázatoktól, és a likviden tartható formákat részesíti előnyben a lekötetlen folyószámla (42%) és a készpénz (34%) dominanciája mellett.

„Az idei kutatás egyértelműen azt mutatja, hogy évről-évre erősödik a befektetések iránti nyitottság, és noha a lakosság jelentős része továbbra is inkább megtakarítóként gondolkodik, ebben is pozitív elmozdulást mutatnak a friss kutatási adatok. Ezért kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy könnyen elérhető megoldásokkal segítsük az ügyfeleinket a tudatos befektetői szemlélet kialakításában. Az MBH Befektetési Banknál azon dolgozunk, hogy a befektetések ne csak a nagyobb vagyonnal rendelkezők számára legyenek elérhetőek, hanem a kisebb összeget rendszeresen félretenni képes ügyfelek számára is. Ebben egyszerre támaszkodunk országos fiókhálózatunkra és folyamatosan fejlődő digitális megoldásainkra, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a befektetési szolgáltatások elérését” – mondta el Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.

A befektetések egyre inkább online térbe költöznek

A kutatás egyik leglátványosabb eredménye a befektetési szolgáltatások digitalizációjának gyors előretörése. Míg egy évvel ezelőtt a befektetési termékkel rendelkező ügyfelek kevesebb mint fele intézte online befektetési ügyeit, addig mára ez az arány meghaladja a 70 százalékot. Különösen erős az okostelefonos csatornák térnyerése, ami jól mutatja, hogy az ügyfelek egyre inkább gyors, egyszerű és bárhonnan elérhető megoldásokat várnak el.

A digitális csatornák térnyerése mellett ugyanakkor a személyes tanácsadás szerepe is meghatározó: a válaszadók 39 százaléka fontos befektetési döntések előtt továbbra is banki tanácsadóhoz fordulna. Emellett egy új trend is körvonalazódni látszik: minden ötödik válaszadó (21%) a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi pénzügyi döntéseihez.

A megtakarítás ma már a többség számára természetes

A befektetői nyitottság erősödése egy olyan környezetben figyelhető meg, ahol a megtakarítással rendelkezők aránya is jelentősen emelkedett: ma már a magyar felnőtt lakosság 81 százalékának van valamilyen pénzügyi tartaléka, ami kiváló alapot biztosít a tudatosabb tőkepiaci szintlépéshez. A megtakarítások összege ugyanakkor továbbra is jelentős eltéréseket mutat a válaszadók között: a megkérdezettek 41 százaléka legfeljebb 500 ezer forintos megtakarítással rendelkezik.

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A megtakarítással rendelkezők 93 százaléka rendszeresen, havi szinten tud valamekkora összeget félre tenni. Bár a legtöbben (41%) 25 ezer forint alatti összeget takarítanak meg, a válaszadók ötöde 100 ezer forintnál nagyobb összeget is meg tud spórolni havonta. A válaszokból kiderült, hogy a megélhetési kiadások mértéke jelenti a fő okát annak, hogy valakinek nincs megtakarítása.

Kriptó, ingatlan, arany: egyre szélesebb a befektetési paletta

A befektetési érdeklődés egyre inkább diverzifikálódik: a hagyományos eszközök mellett egyre többen nyitnak az új megoldások felé. A válaszadók 42 százaléka érdeklődik a kriptovaluták iránt, 7 százalék pedig már rendelkezik ilyen eszközzel (10 százalék tervezi, hogy a jövőben kriptovalutába fektet).

Bár a közvetlen ingatlanbefektetés összességében a lakosság 59 százaléka számára vonzó, a fiatalabb korosztályok körében valamivel nagyobb az érdeklődés iránta. A jövőbeni befektetési preferenciák alapján a legtöbben állampapírba, aranyba, műkincsbe, valutába vagy részvénybe fektetnének. Pozitív változás továbbá, hogy a 2025-ös felméréshez képest tovább nőtt a bizalom az arany, műkincs és kisebb mértékben a részvénybefektetések iránt is.

Bár a kockázatvállalással szembeni óvatosság továbbra is meghatározó, a fiatalabb korosztály, a nagyobb befektetési tartalékkal rendelkező ügyfelek, valamint a pénzügyi ismeretekkel rendelkezők az átlagnál nagyobb hajlandóságot mutatnak a kockázatvállalásra.