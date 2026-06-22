2026. június 22. hétfő Paulina
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idősebb házaspár ellenőrzi pénzügyeit nyugdíjasok
Nyugdíj

Új kalkulátort indított a jegybank, egy perc alatt kiderül, mennyi pénzből gazdálkodhatunk nyugdíjasként

Pénzcentrum
2026. június 22. 11:03

A megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg számítható ki a jegybank új Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátorával – akár konkrét piaci szereplőknél is. A kalkulátor segíti az állampolgárokat a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort jelentetett meg honlapján. A cél segítséget nyújtani a fogyasztóknak a nyugdíjpénztári megtakarítás megtervezéséhez, megkönnyíteni a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé tenni a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik - írják közleményükben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MNB új kalkulátorában az érdeklődő (jelenlegi és leendő) pénztártagok járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt (és a kalkulátorba begépelt) majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük.

Kapcsolódó cikkeink:

Mindkét típusú kalkulátornál lehetőség van a teljes hazai önkéntes nyugdíjpénztári szektorra – az adott piaci szereplők konkrét portfólióira – is elvégezni a kalkulációt a megadott adatok alapján. A kalkulátor ugyanis a pénztárak aktuális költséglevonásait, illetve a pénztári portfóliók elmúlt időszakának hosszú távú nettó hozamrátáit alapul véve mutatja meg a konkrét elvárt befizetés mértékét a célul kitűzött nyugdíjkiegészítéshez, illetve a vállalt havi befizetés után várható nyugdíjkiegészítés mértékét.

A kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10, 15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. Számít az is, hogy a fogyasztónak van-e már pénztári nyugdíjcélú megtakarítása, milyen kockázatú pénztári portfóliót részesítene előnyben, számíthat-e munkáltatói hozzájárulásra, igénybe vehet-e adójóváírást, illetve, hogy a tagdíj-befizetésének mekkora hányadát teszi ki a pénztári költséglevonás. Az elvégzett kalkuláció eredménye mindenkor tájékoztató jellegű, becsléseken alapul, azok elérése a jövőben nem garantálható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az MNB eddig is évente közzétette honlapján a pénztárak éves hozamadatait, díjterhelési mutatóit (vagyis a tagdíjakból levont, valamint a vagyonkezeléshez kapcsolódó költségek mértékét kifejező mutatókat), illetve teljes költségmutatóit (TKM). Egy másik alkalmazásban emellett lehetőség van a pénztárak és az életbiztosítások TKM adatainak összehasonlítására is.

A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik. A pénztárak az átlagos hosszú távú kedvező hozamok és alacsony költségek miatt versenyképes szereplők a nyugdíj-előtakarékossági ajánlatok piacán. Ha valaki aktív jövedelemszerző éveinek elején, már húszas éveiben kezdi meg a tagdíjfizetést, sokkal kisebb összegű havi tehervállalással is hasonló nyugdíjkiegészítésre tehet szert, mint pl. a negyvenes éveikben magasabb összeggel előtakarékoskodni kezdők.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #nyugdij #jegybank #megtakarítás #kalkulátor #nyugdíjpénztár #önkéntes nyugdíjpénztár #nyugdíjmegtakarítás #pénzügyi tudatosság #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:34
11:12
11:03
10:31
10:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 21.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2026. június 22.
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
2026. június 21.
Brutális teszt: így változik az autód kemencévé fél óra alatt a kánikulában, csak így lehet kivédeni
2026. június 21.
Lassan kihal a cipőjavítás Magyarországon: ez a legnagyobb baj az új cipőkkel, drágán megfizetjük az árát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 22. hétfő
Paulina
26. hét
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
2
2 hónapja
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
4
2 hónapja
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot
5
1 hónapja
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza alapú kártya
olyan bankkártya, amely külföldi pénznemben vezetett számlához tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 10:03
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 06:24
Megdöbbentő szigorítás jön a magyarok kedvenc vidékein: sok dízelautósnak befellegzett
Agrárszektor  |  2026. június 22. 10:32
Fordulat a hazai járványkitörés ügyében: itt van a tömeges tesztelés eredménye