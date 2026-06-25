Megdöbbentő zuhanás az egyik kedvenc befektetésnél: csúnyán ráfázhat, aki most itt tartja a pénzét

Az arany és az ezüst árfolyama egyaránt kulcsfontosságú lélektani határok körül ingadozik, miközben a szigorúbb monetáris politika és az inflációs félelmek nyomás alatt tartják a nemesfémeket, így az elemzők rövid távon nem számítanak érdemi fordulatra – közölte a CNBC.

A spot arany csütörtök reggel nagyjából változatlanul, unciánként 3990 dollár körül mozgott, miután az előző kereskedési napon a lélektani 4000 dolláros szint alá esett. Az amerikai határidős jegyzés enyhébb csökkenéssel, 4006 dolláron zárt, így az arany az év eleje óta már mintegy 7,5 százalékot veszített az értékéből. Az ezüst ára szintén nyomás alatt van, az azonnali jegyzés 57,49 dolláron állt, miközben a nemesfém az év eleje óta már közel 20 százalékkal gyengült.

A folyamatok hátterében látványos fordulat húzódik meg, hiszen mindkét nemesfém rekordot döntő emelkedést produkált 2025-ben, amikor az arany 66, az ezüst pedig 135 százalékkal drágult. Bár az áremelkedési hullám 2026 elejére is átnyúlt, a kereskedés hamar bizonytalanná vált. Az ezüst határidős jegyzése január végén az 1980-as évek óta nem látott napi zuhanást szenvedett el, miközben az arany menedékeszköz-szerepét az amerikai–iráni háború februári kitörése is próbára tette.

A Macquarie stratégái szerint jelenleg minden figyelem az infláció alakulására, valamint arra irányul, hogy a jegybankok – különösen az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed – milyen mértékben szigorítanak a monetáris feltételeken. A közel-keleti konfliktus látszólagos lezárulása és a szigorúbb jegybanki kommunikáció együttesen visszaszorította az árakat, ami a menedékeszközök iránti kereslet csökkenéséhez vezetett, miközben a befektetők magasabb kamatokra és erősebb dollárra számítanak. A CME FedWatch adatai alapján a piac szeptemberre már beárazott egy újabb Fed-kamatemelést, miközben az Európai Központi Bank és a japán jegybank is kamatot emelt ebben a hónapban az iráni háború okozta energiasokk hatására.

A Macquarie elemzői kiemelték, hogy a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülése szigorú hangvételű volt, ami az arany árfolyamára is rányomhatja a bélyegét. 2026-ra átlagosan 4641 dolláros unciánkénti azonnali árfolyamot várnak, ami 35 százalékos éves növekedést jelentene, ám 2027-re már 9,5 százalékos visszaesést és 4200 dolláros árszintet jósolnak, és az árak fokozatos mérséklődésére számítanak egészen 2030-ig. Az ezüst esetében az idei utolsó negyedévre 70 dolláros, míg 2027 végére 65 dolláros árfolyamot valószínűsítenek.

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Guy Adami, a RiskReversal Media társalapítója szerint az arany a sorozatos kedvezőtlen hatások ellenére is "játékban marad". Bár a nemesfém jelenleg csaknem 24 százalékkal áll a korábbi csúcsa alatt, és egyelőre korai lenne újabb szárnyalást jósolni, Adami úgy véli, hogy az infláció tartós probléma marad, a jegybankok pedig folytatják az aranyfelvásárlást. Az Aranyvilágtanács friss felmérése szerint a megkérdezett jegybankok csaknem 90 százaléka számít a globális aranytartalékok további növekedésére a következő évben.

Az OCBC stratégái ezzel szemben óvatosságra intenek, mivel a 4000 dolláros szint alatti letörést követően az arany árfolyama egyre szorosabban kapcsolódik a reálhozamok alakulásához. Meglátásuk szerint amíg a reálhozamok nem mérséklődnek, a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) eladásai nem lassulnak, vagy a Fed nem enyhít a szigorú retorikáján, addig a felfelé irányuló próbálkozások könnyen kifulladhatnak.