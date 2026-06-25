2026. június 25. csütörtök Vilmos
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Megtakarítás

Megdöbbentő zuhanás az egyik kedvenc befektetésnél: csúnyán ráfázhat, aki most itt tartja a pénzét

Pénzcentrum
2026. június 25. 12:44

Az arany és az ezüst árfolyama egyaránt kulcsfontosságú lélektani határok körül ingadozik, miközben a szigorúbb monetáris politika és az inflációs félelmek nyomás alatt tartják a nemesfémeket, így az elemzők rövid távon nem számítanak érdemi fordulatra – közölte a CNBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A spot arany csütörtök reggel nagyjából változatlanul, unciánként 3990 dollár körül mozgott, miután az előző kereskedési napon a lélektani 4000 dolláros szint alá esett. Az amerikai határidős jegyzés enyhébb csökkenéssel, 4006 dolláron zárt, így az arany az év eleje óta már mintegy 7,5 százalékot veszített az értékéből. Az ezüst ára szintén nyomás alatt van, az azonnali jegyzés 57,49 dolláron állt, miközben a nemesfém az év eleje óta már közel 20 százalékkal gyengült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folyamatok hátterében látványos fordulat húzódik meg, hiszen mindkét nemesfém rekordot döntő emelkedést produkált 2025-ben, amikor az arany 66, az ezüst pedig 135 százalékkal drágult. Bár az áremelkedési hullám 2026 elejére is átnyúlt, a kereskedés hamar bizonytalanná vált. Az ezüst határidős jegyzése január végén az 1980-as évek óta nem látott napi zuhanást szenvedett el, miközben az arany menedékeszköz-szerepét az amerikai–iráni háború februári kitörése is próbára tette.

Kapcsolódó cikkeink:

A Macquarie stratégái szerint jelenleg minden figyelem az infláció alakulására, valamint arra irányul, hogy a jegybankok – különösen az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed – milyen mértékben szigorítanak a monetáris feltételeken. A közel-keleti konfliktus látszólagos lezárulása és a szigorúbb jegybanki kommunikáció együttesen visszaszorította az árakat, ami a menedékeszközök iránti kereslet csökkenéséhez vezetett, miközben a befektetők magasabb kamatokra és erősebb dollárra számítanak. A CME FedWatch adatai alapján a piac szeptemberre már beárazott egy újabb Fed-kamatemelést, miközben az Európai Központi Bank és a japán jegybank is kamatot emelt ebben a hónapban az iráni háború okozta energiasokk hatására.

A Macquarie elemzői kiemelték, hogy a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülése szigorú hangvételű volt, ami az arany árfolyamára is rányomhatja a bélyegét. 2026-ra átlagosan 4641 dolláros unciánkénti azonnali árfolyamot várnak, ami 35 százalékos éves növekedést jelentene, ám 2027-re már 9,5 százalékos visszaesést és 4200 dolláros árszintet jósolnak, és az árak fokozatos mérséklődésére számítanak egészen 2030-ig. Az ezüst esetében az idei utolsó negyedévre 70 dolláros, míg 2027 végére 65 dolláros árfolyamot valószínűsítenek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Guy Adami, a RiskReversal Media társalapítója szerint az arany a sorozatos kedvezőtlen hatások ellenére is "játékban marad". Bár a nemesfém jelenleg csaknem 24 százalékkal áll a korábbi csúcsa alatt, és egyelőre korai lenne újabb szárnyalást jósolni, Adami úgy véli, hogy az infláció tartós probléma marad, a jegybankok pedig folytatják az aranyfelvásárlást. Az Aranyvilágtanács friss felmérése szerint a megkérdezett jegybankok csaknem 90 százaléka számít a globális aranytartalékok további növekedésére a következő évben.

Az OCBC stratégái ezzel szemben óvatosságra intenek, mivel a 4000 dolláros szint alatti letörést követően az arany árfolyama egyre szorosabban kapcsolódik a reálhozamok alakulásához. Meglátásuk szerint amíg a reálhozamok nem mérséklődnek, a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) eladásai nem lassulnak, vagy a Fed nem enyhít a szigorú retorikáján, addig a felfelé irányuló próbálkozások könnyen kifulladhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #jegybank #árfolyam #arany #megtakarítás #infláció #gazdaság #dollár #fed #aranyár #ezüst #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:44
12:29
12:14
12:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 24. 16:40
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 25. 12:12
Törvényt sérthetett az ATV a Médiatanács szerint: eljárást indít a médiaszolgáltató ellen a testület
Kizárólag orvosi javallatra igénybe vehető gyógykezelés hirdetése miatt indított eljárást az ATV Zrt...
Bankmonitor  |  2026. június 25. 10:46
Egy biztosítás két célra - miért nem jó ötlet ez?
Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a ke...
Holdblog  |  2026. június 25. 09:51
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiaha...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 25.
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
2026. június 25.
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
2026. június 24.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 25. csütörtök
Vilmos
26. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
4
1 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
5
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 12:29
Figyelem! Népszerű Nutella-terméket hívnak vissza: fémdarabok lehetnek benne, meg ne edd
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 11:30
Nesze neked erős forint, csak egy országban drágább a GTA VI, mint Magyarországon: zsebükbe nyúlhatnak a játékosok
Agrárszektor  |  2026. június 25. 12:27
Váratlan dolog derült ki a magyar dinnyéről: ezt jobb, ha tudod vásárláskor