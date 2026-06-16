Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: nem várt helyen landolnak a milliárdok

Májusban 0,8%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti, a fejlett piacokon enyhe pozitív a hangulat, amit a fejlődő tőzsdék meg tudtak duplázni, amennyiben a százalékos növekedést vesszük alapul. A hazai börze egyértelműen lemaradó volt a pozitív nullás teljesítményével. A devizapiacon a forint rég nem látott szintekre kapaszkodott.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 89 milliárd forintot mutat. A kötvény, pénzpiaci és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. A befektetők kedvencei ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak. Az rajzolódik ki, hogy a kötvényalapokból a befektetők a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat.

A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 173 milliárd forinttal növekedett az év ötödik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 21 427 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapoktól 7,7 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban, amin a hozamok sem tudtak javítani, így a vagyon 1,7%-kal csökkent.

A kötvényalapoktól összesen 42,4 milliárd nagyságú tőke távozott. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 34,2 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 4,6 milliárdnyi; a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 3,6 milliárd forint. A hozamok tompítani tudták a tőkekivonás hatását, mindennek hatására a nettó eszközérték 0,5 %-kal csökkent a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz 21 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 2,9 milliárdnyi a tőkebeáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 14 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 4,1 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok, az eredő 2%-os vagyonnövekedés a hónapban.

A részvényalapokhoz 33,3 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható pozitív hangulat a vagyongyarapodásban is megjelent természetesen. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 4,1%-kal növekedett.

A tőkevédett alapokhoz 10,7 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok körülbelül hasonló értékben járultak hozzá a növekedéshez, ennek megfelelően a kategória vagyona 2,3 %-kal lett több a hónap folyamán.

Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig pozitív a tőkemozgások egyenlege. 49,4 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, ami a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok egyáltalán nem járultak hozzá a gyarapodáshoz, de az eredő így is 1,3%-os növekedést jelez a kategória vagyonában a hónap során.

A származtatott alapokhoz 2,9 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során, ami egy új alapnak köszönhető. A hozamok alig tettek hozzá a növekedéshez, ám így is 14,8%-os növekedést láthatunk a kategóriánál. (A kiugró növekedés a kis bázis számlájára írható.)

Az ingatlanalapok esetében 1,7 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamok azonban ezt ki tudták egyenlíteni, így a nettó eszközérték gyakorlatilag nem változott.

Az árupiaci alapok esetében 0,7 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk, ami eltörpül az előző hónapokban megszokott nagyság mellett. Ráadásul a hozamok ezúttal sem hoztak, hanem vittek. Mindennek eredőjeként a vagyonváltozás mínusz 3,2% lett a hónapban.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 23,3 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok azonban nem tudták segíteni a növekedést, így mindössze 0,1 %-os növekedést könyvelhettek el az ebbe a körbe tartozó alapok.