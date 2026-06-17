Vegyesen napot zárt a magyar tőzsde: ezzel a papírral lehetett ma jól keresni

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 170,56 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 138 901,29 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befekteési Zrt. elemzője szerint a BÉT nem okozott meglepetést, egész Európában visszafogott árfolyammozgások jellemezték a részvénypiacokat.

A Mol erősödhetett volna, mert a szerdán megjelent hírek szerint folytathatja a tárgyalásokat a tulajdonszerzésről a szerb NIS olajvállalatban, az olaj világpiaci árának csökkenése miatt mégis gyengüléssel fejezte be a napot - tette hozzá Czibere Ákos.

A Mol 78 forinttal, 2,01 százalékkal 3810 forintra csökkent 3,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 600 forinttal, 1,35 százalékkal 44 990 forintra erősödött, forgalmuk 16,4 milliárd forintot tett ki.

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A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 0,96 százalékkal 2730 forintra nőtt, forgalma 1,9 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,92 százalékkal 11 800 forintra esett, a részvények forgalma 862,8 millió forintot ért el. A BUMIX 9248,40 ponton zárt szerdán, ez 2,77 pontos, 0,03 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.