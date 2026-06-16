Gyengült a forint jegyzése kedd reggel
Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak
Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona a ma megjelent 'A 100 leggazdagabb magyar 2026' című kiadvány szerint. A vagyonlistát továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti, míg a legbefolyásosabb hazai szereplők rangsorának élére Magyar Péter került.
A huszonötödik alkalommal megjelenő rangsor szerint idén már 20 milliárd forintra volt szükség a százas listára kerüléshez, míg a top tízhez legalább 309 milliárd, a legjobb húszhoz pedig 150 milliárd forint kellett. A dobogó első három fokán Mészáros Lőrinc (1604 milliárd forint), Csányi Sándor (935 milliárd forint) és Felcsuti Zsolt (594 milliárd forint) osztozik, akik mindhárman a 14 százalékos átlagnak megfelelő ütemben gazdagodtak tovább.
A listán idén négy új szereplő mutatkozott be. Közülük a legmagasabb pozíciót, a tizedik helyet rögtön Pavelka Tibor szerezte meg 309 milliárd forinttal, aki a hazai kutatás-fejlesztési szektor egyik kiemelkedő szereplője, a Semilab amerikai leányvállalatának értékesítésével alapozta meg vagyonát. Őt követi a 14. helyen a Hell Energy tulajdonospárosa, Barabás Ernő és Barabás Zsolt 189,9 milliárd forinttal. Szintén új belépőként szerepel az ingatlan.com-ot egy garázsvállalkozásból felépítő Mészáros Dávid az 57. helyen 56,1 milliárd forinttal, valamint Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, aki 28,6 milliárd forintos vagyonával a 92. helyre került.
Kolozsi Gábor lapigazgató szerint a 2025-ös gazdasági folyamatok jelentősen átformálták a piacot. A pénzügyi szolgáltatási szektor kiemelkedően teljesített, míg az építőiparban elsősorban azok a szereplők tudtak talpon maradni, akik az állami megrendelésekről időben átváltottak a lakóingatlan-fejlesztésekre. A logisztikában a hagyományos áruszállítást egyre inkább az összetettebb infrastrukturális szolgáltatások váltották fel. A hazai autókereskedelemben a kínai elektromosautó-márkák megjelenése hozott strukturális változásokat, így a jó ár-érték arányú járművek importjogának megszerzése mára komoly stratégiai előnynek számít.
Világos trendként rajzolódik ki az is, hogy a sikeres hazai vállalkozók egy része az aktív cégépítés helyett már a vagyonkezelésre összpontosít. Ők jellemzően olyan kisebb, operatív feladatokkal nem járó befektetési lehetőségeket keresnek, mint a logisztika, az élelmiszeripari réspiacok vagy a startupok. Bár a mesterséges intelligencia hazai alkalmazása sok területen még gyerekcipőben jár, az olyan modern technológiák, mint a robotizáció, a drónok használata vagy a megújuló energiaforrások, már szervesen beépültek a legnagyobb hazai vállalatok működésébe. Kolozsi Gábor hozzátette, hogy a listán szereplő milliárdosok életútja olyan sikertörténet, amelyből sokat lehet tanulni, a vagyon pedig nem szégyen, hanem a teljesítmény természetes mérőszáma.
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A vagyoni adatok mellett a kiadvány idén is közzéteszi a legbefolyásosabb magyarok szakértői vélemények alapján összeállított listáját, amelyen gyökeres változások történtek. Magyar Péter a korábbi 17. helyről az élre ugrott. Az összesítés hűen tükrözi az új kormányzati körök megerősödését és az előző kabinethez köthető szereplők háttérbe szorulását. Bizonyos pozíciók ugyanakkor stabilak maradtak, Csányi Sándor (2.) és Varga Mihály (6.) befolyása például megingathatatlannak tűnik, a harmadik legbefolyásosabbmagyar Kapitány István, a női politikusok között Orbán Anita külügyminiszter a 8., Bujdosó Andrea Tisza-frakcióvezető a 13., míg Forsthoffer Ágnes házelnök a 15. helyen áll.
Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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