Új Eurostat-adatok szerint Magyarország Lettországgal holtversenyben az EU utolsó helyére került a háztartási fogyasztásban.
Ennyi pénz üti a Duna House részvényeseinek markát: megérkezett a végleges döntés
A Duna House Holding Nyrt. közzétette a 2025-ös üzleti év után járó osztalék végleges mértékét. A társaság tájékoztatása szerint a saját részvényekre jutó osztalékrész újraosztása miatt egy törzsrészvény után 36,51 forint bruttó osztalék jár. A kifizetés 2026. június 26-án kezdődik.
A Duna House Holding Nyrt. tájékoztatta részvényeseit a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék végleges összegéről.
A társaság közleménye szerint a közzététel időpontjában 150 823 darab saját részvénnyel rendelkezik. A vonatkozó szabályok alapján a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kell felosztani.
Ennek figyelembevételével, valamint a korábban megfizetett osztalékelőlegre tekintettel a DH Group Nyrt. egy darab „A” sorozatú törzsrészvény után 36,51 forint bruttó osztalékot fizet a 2025-ös pénzügyi év eredménye alapján.
A végleges osztalék kifizetése 2026. június 26-án kezdődik az osztalékra jogosult részvényesek számára.
Májusban 0,8%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon.
Kegyetlen idők jönnek a gazdagok kedvenc divatmárkáira: döbbenetes dolog derült ki a méregdrága luxuscikkekről
Bár a luxusipar évtizedekig sérthetetlen befektetésnek tűnt, a geopolitikai feszültségek, a kínai kereslet gyengülése és a fogyasztói szokások átalakulása mára szétszakította a szektort.
A magyar felnőttek mindössze 20 százaléka fordul elsőként szakemberhez egy fontos pénzügyi döntés előtt – derül ki egy reprezentatív felmérésből.
A JPMorgan Chase heteken belül elindítja digitális lakossági bankját, a Chase-t
Itt a Revolut ajándéka, minden magyar ügyfél pénztárcája megérzi: óriási bejelentést tett a digitális bank
Jelentősen megemeli a díjmentes készpénzfelvételi kereteket a Revolut a magyar ügyfelek számára.
Nem várt veszély leselkedik a magyar bankszámlákra: így loptak el pillanatok alatt 6 milliárd forintot a csalók
Az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése miatt ugyan ritkábban, de alkalmanként nagyobb összegeket veszünk fel az automatákból.
Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak
Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
A Visual Capitalist friss összeállítása szerint a globális külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) több mint fele mindössze hat országból származott.
A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Molt kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek.
A Visual Capitalist a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése alapján mutatta be, hol gyarapodhat leginkább az ultramagas nettó vagyonnal rendelkező lakosság.
Hatalmas várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdei bevezetését, hiszen a befektetők több mint 35 százalékos árfolyam-emelkedésre számítanak már a kereskedés első napján
A SpaceX tőzsdei bevezetése minden szempontból kilóg a megszokott IPO-k közül.
Az Államadósság Kezelő Központ újabb kamatcsökkentést hajt végre a lakossági állampapíroknál.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
Hivatalosan is eltörölték a tavaly tavasszal bevezetett, a köznyelvben csak dísznövényadóként emlegetett marketing- és innovációs hozzájárulást.
Hatalmas vagyonáról vallott Kapitány István: elképesztő fizetést tett zsebre Shell-alelnökként a miniszter
Kapitány István nem is tart igényt miniszteri bérére, azt egy az egyben egy gyermekmentő alapítványnak utalja.
Menekülnek a befektetők: a közel-keleti feszültség és az amerikai adatok keményen megszorongatják a forintot
A nemzetközi lejtmenettel szemben a hazai részvénypiac pénteken felülteljesítőnek bizonyult.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.