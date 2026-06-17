2026. június 17. szerda Laura, Alida
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  2'
ENG
Anglia 0 0 Horvátország
CRO
L csoport
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő online részvényekkel kereskedik mobiltelefonon
Megtakarítás

Ennyi pénz üti a Duna House részvényeseinek markát: megérkezett a végleges döntés

Pénzcentrum
2026. június 17. 20:29

A Duna House Holding Nyrt. közzétette a 2025-ös üzleti év után járó osztalék végleges mértékét. A társaság tájékoztatása szerint a saját részvényekre jutó osztalékrész újraosztása miatt egy törzsrészvény után 36,51 forint bruttó osztalék jár. A kifizetés 2026. június 26-án kezdődik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Duna House Holding Nyrt. tájékoztatta részvényeseit a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék végleges összegéről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A társaság közleménye szerint a közzététel időpontjában 150 823 darab saját részvénnyel rendelkezik. A vonatkozó szabályok alapján a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kell felosztani.

Ennek figyelembevételével, valamint a korábban megfizetett osztalékelőlegre tekintettel a DH Group Nyrt. egy darab „A” sorozatú törzsrészvény után 36,51 forint bruttó osztalékot fizet a 2025-ös pénzügyi év eredménye alapján.

A végleges osztalék kifizetése 2026. június 26-án kezdődik az osztalékra jogosult részvényesek számára.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #gazdaság #duna house #tőzsde #részvény #osztalék #részvények #bét #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:29
21:08
20:59
20:29
20:08
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 17. 17:00
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 17. 17:58
30 embert bocsátottak el az Origótól
Ez az Index szerint a propapandalap stábjának háromnegyedét jelenti.
Bankmonitor  |  2026. június 17. 12:17
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 16. 16:18
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. június 16. 12:00
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 17.
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
2026. június 17.
Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
4
3 hete
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
5
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 20:59
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 25. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 20:08
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
Agrárszektor  |  2026. június 17. 20:33
Kijelöltek több ezer hektár magyar földet: itt a magyarázat arra, miért