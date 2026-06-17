Ennyi pénz üti a Duna House részvényeseinek markát: megérkezett a végleges döntés

A Duna House Holding Nyrt. közzétette a 2025-ös üzleti év után járó osztalék végleges mértékét. A társaság tájékoztatása szerint a saját részvényekre jutó osztalékrész újraosztása miatt egy törzsrészvény után 36,51 forint bruttó osztalék jár. A kifizetés 2026. június 26-án kezdődik.

A Duna House Holding Nyrt. tájékoztatta részvényeseit a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék végleges összegéről.

A társaság közleménye szerint a közzététel időpontjában 150 823 darab saját részvénnyel rendelkezik. A vonatkozó szabályok alapján a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kell felosztani.

Ennek figyelembevételével, valamint a korábban megfizetett osztalékelőlegre tekintettel a DH Group Nyrt. egy darab „A” sorozatú törzsrészvény után 36,51 forint bruttó osztalékot fizet a 2025-ös pénzügyi év eredménye alapján.

A végleges osztalék kifizetése 2026. június 26-án kezdődik az osztalékra jogosult részvényesek számára.