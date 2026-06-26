Évtizedes rekord dőlt meg Magyarországon: szinte mindenki ezt akarja, mégis óriási akadályba ütközünk

A legfrissebb felmérések szerint a magyarok közel négyötöde, mintegy 80 százaléka támogatja az euró bevezetését. Bár a társadalmi többség egyértelműen a közös európai valuta mellett áll, a kérdésben éles politikai és demográfiai törésvonalak rajzolódnak ki. A kormánypárti szavazók nagyrészt elutasítják, az ellenzékiek viszont elsöprő többséggel sürgetik a váltást. A hazai európártiság jelenleg történelmi csúcson van, így Magyarország a régiós szomszédai közül is magasan kiemelkedik.

A Medián adatai alapján a magyar népesség mindössze 23 százaléka ellenzi az euró bevezetését. Az elutasítók aránya nem egyenletesen oszlik meg, ugyanis leginkább az idősebbek, a vidéken élők, valamint az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében magas azok aránya, akik ragaszkodnak a forinthoz.

A pártpreferencia még ennél is meghatározóbb tényezőnek bizonyul. A Tisza Párt szavazóinak 92 százaléka valamilyen formában, akár azonnal, akár egy óvatosabb menetrend szerint lecserélné a hazai fizetőeszközt, míg a fideszesek kétharmada egyelőre egyáltalán nem foglalkozna a kérdéssel. Ez a mély politikai megosztottság korábban nem volt jellemző. Két évtizeddel ezelőtt, egy 2006-os kutatás szerint az akkori kormánypárti MSZP-szavazók 72 százaléka, míg az ellenzéki Fidesz-KDNP támogatóinak 67 százaléka pártolta az eurócsatlakozást. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy az elmúlt évek szuverenista, Brüsszel-ellenes üzenetei erősen hatottak a kormánypárti táborra, a teljes lakosság körében azonban ennek a kommunikációnak a hatása jóval korlátozottabb - írja a Portfolio.

EZ IS ÉRDEKELHET Kimondták az ítéletet: Magyarország jelenleg egyetlen euróbevezetési kritériumnak sem felel meg Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.

A hazai tendenciákat az Eurobarométer legújabb felmérése is megerősíti, amely szintén történelmi csúcsot jelentő, 80 százalékos támogatottságot mutatott ki a magyarok körében. Ez jelentős növekedés a tíz évvel ezelőtti, 2016-os 57 százalékhoz képest. Ezzel az eredménnyel Magyarország magasan kiemelkedik a régió önálló valutát használó államai közül, míg például Romániában ez az arány 65 százalékos. Nálunk mindössze a megkérdezettek 7 százaléka zárja ki végleg az euró bevezetését, ezzel szemben Csehországban és Lengyelországban ez az arány a harmadát is meghaladja, a támogatók pedig kisebbségben vannak.

Az Eurobarométer adatai szerint a magyar válaszadók 39 százaléka a lehető leghamarabb, míg 45 százalékuk egy előre meghatározott menetrend szerint lépne be az euróövezetbe. Bár a várakozások optimisták, hiszen a lakosság 54 százaléka öt éven belül reálisnak tartja a csatlakozást, csupán 22 százalékuk véli úgy, hogy az ország gazdasága jelenleg felkészült erre a lépésre.