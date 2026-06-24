Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 447,74 pontos, 0,32 százalékos csökkenéssel 138 853,98 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI kérdésére kifejtette, hogy egész nap bizonytalanul, határozott irányok nélkül, a nemzetközi hangulat függvényében alakult a kereskedés. A befektetők Európa-szerte kerülik a kockázatot a részvénypiacokon, ennek a hatása érződött a BÉT vezető részvényeinek árfolyamában. A Mol az olaj világpiaci árának csökkenése miatt is gyengülhetett - mondta Czibere Ákos.