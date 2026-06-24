2026. június 24. szerda Iván
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Megtakarítás

Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. június 24. 19:23

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 447,74 pontos, 0,32 százalékos csökkenéssel 138 853,98 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI kérdésére kifejtette, hogy egész nap bizonytalanul, határozott irányok nélkül, a nemzetközi hangulat függvényében alakult a kereskedés. A befektetők Európa-szerte kerülik a kockázatot a részvénypiacokon, ennek a hatása érződött a BÉT vezető részvényeinek árfolyamában. A Mol az olaj világpiaci árának csökkenése miatt is gyengülhetett - mondta Czibere Ákos.

  • A Mol 80 forinttal, 2,13 százalékkal 3670 forintra csökkent 3,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények az előző napi záróárukon, 45 300 forinton fejezték be a kereskedést, forgalmuk 22,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,8 százalékkal 2732 forintra esett, forgalma 964,0 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 12 000 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 9292,39 ponton zárt szerdán, ez 38,23 pontos, 0,41 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:39
19:34
19:23
19:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 24. 16:40
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 24. 16:28
Orbán Viktor pert vesztett a 24.hu ellen a Fővárosi Törvényszéken a SPAR-ügyben
A Fővárosi Törvényszék a mai napon első fokon, nem jogerősen elutasította Orbán Viktor volt miniszte...
Holdblog  |  2026. június 24. 10:02
A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar...
Bankmonitor  |  2026. június 23. 15:49
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamat...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 24.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
2026. június 24.
Kevesen ismerik ezt a mesés magyar falut: bivalyok szomszédságában éledt újjá a romos grófi malom
2026. június 24.
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
NAPTÁR
Tovább
2026. június 24. szerda
Iván
26. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
4
1 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
5
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 19:00
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 18:02
Kvíz: Jártál már Horvátországban? Bizonyítsd, hogy nem csak a strandjait ismered!
Agrárszektor  |  2026. június 24. 19:29
Súlyos felszólítás érkezett: ez minden magyar kutyatulajdonost érint