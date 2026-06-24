Minden ötödik magyarnak egy hónapra, vagy még kevesebb időre elegendő tartaléka van.
Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 447,74 pontos, 0,32 százalékos csökkenéssel 138 853,98 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI kérdésére kifejtette, hogy egész nap bizonytalanul, határozott irányok nélkül, a nemzetközi hangulat függvényében alakult a kereskedés. A befektetők Európa-szerte kerülik a kockázatot a részvénypiacokon, ennek a hatása érződött a BÉT vezető részvényeinek árfolyamában. A Mol az olaj világpiaci árának csökkenése miatt is gyengülhetett - mondta Czibere Ákos.
- A Mol 80 forinttal, 2,13 százalékkal 3670 forintra csökkent 3,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények az előző napi záróárukon, 45 300 forinton fejezték be a kereskedést, forgalmuk 22,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,8 százalékkal 2732 forintra esett, forgalma 964,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 12 000 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9292,39 ponton zárt szerdán, ez 38,23 pontos, 0,41 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni.
Jelentősen javult a magyarok pénzügyi ellenállóképessége az elmúlt egy évben, mélyponton a legkiszolgáltatottabb középkorúak aránya.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
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