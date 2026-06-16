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Megtakarítás

Megdöbbentő titokra derült fény: ebbe a pénzügyi csapdába sétál be a magyarok többsége

Pénzcentrum
2026. június 16. 15:05

A magyar felnőttek mindössze 20 százaléka fordul elsőként szakemberhez egy fontos pénzügyi döntés előtt – derül ki egy reprezentatív felmérésből. Pénzügyi döntéseik során sokan érzik úgy, hogy egyedül vannak, vagy nincs kire támaszkodniuk. A legtöbben továbbra is családtagjaik, barátaik véleményére vagy saját megérzéseikre támaszkodnak, pedig a megfelelően megalapozott pénzügyi döntések hosszú távon is meghatározóak lehetnek. hosszú távú megtakarításokig.

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„Hogyan tegyek félre többet? Kölcsönt vegyek fel vagy spóroljam össze? Kössek nyugdíjbiztosítást? Mibe fektessem az év végi jutalmat? Mekkora legyen a vésztartalék?” Pénzügyi döntések tucatjait kell meghozni hónapról hónapra, ám Magyarországon nagyon sokan bizonytalanok a pénzügyeiket illetően, nem kellő tudatossággal kezelik azokat: ezt tanúsítja a lakossági bankszámlákon és készpénzben évek óta lekötés, befektetés nélkül tartott nagyjából 20 ezer milliárd forint is.

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A tudatos pénzügyi döntések hiányát támasztja alá a CIB Bank megbízásából készült felmérés is, amely szerint a felnőtt magyar lakosság 22 százaléka épp csak az alapokat ismeri vagy elveszettnek érzi magát a pénzügyekben, további 41 százaléknak pedig a saját bevallása szerint is vannak hiányosságai. A legtöbben (az emberek majdnem egyharmada) a befektetések terén érzik magukat bizonytalannak, de a napi pénzügyek tervezésében is sokan (19%) tanácstalanok.

Ennek ellenére a többség, 55% nem kér szakértői tanácsot: a felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy egy fontos pénzügyi döntés előtt a legtöbben (36%) először valamelyik családtagjukkal vagy barátjukkal beszélik meg a helyzetet, minden ötödik felnőtt pedig senkit sem kérdez meg, hanem egyedül dönt.

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Csupán minden ötödik magyar tartja elég fontosnak a témát ahhoz, hogy szakértőhöz forduljon: 12 százalék banki tanácsadót, 8 százalék pedig pénzügyi tanácsadót vagy ügynököt kérdez meg. Majdnem ugyanennyien (15%), elsősorban szakértői cikkekből, blogokból vagy videókból szerzik ismereteiket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Annak, hogy sokan ódzkodnak a szakértői segítség igénybevételétől, több oka is van: jelentős azok aránya (12%), akik egyszerűen nem tudják, hol találnának megbízható szakembert. Beszédes adat, hogy az emberek több mint egyharmada (36%) úgy érzi, hogy a pénzügyi döntéseiben gyakran egyedül marad, mert nem talál megbízható tanácsadót.
Címlapkép: Getty Images
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