Azok a nők, akik 2026-ban megszerzik a Nők40 kedvezményes nyugdíjhoz szükséges jogosultságot, nehéz döntés előtt állnak
Megdöbbentő titokra derült fény: ebbe a pénzügyi csapdába sétál be a magyarok többsége
A magyar felnőttek mindössze 20 százaléka fordul elsőként szakemberhez egy fontos pénzügyi döntés előtt – derül ki egy reprezentatív felmérésből. Pénzügyi döntéseik során sokan érzik úgy, hogy egyedül vannak, vagy nincs kire támaszkodniuk. A legtöbben továbbra is családtagjaik, barátaik véleményére vagy saját megérzéseikre támaszkodnak, pedig a megfelelően megalapozott pénzügyi döntések hosszú távon is meghatározóak lehetnek. hosszú távú megtakarításokig.
„Hogyan tegyek félre többet? Kölcsönt vegyek fel vagy spóroljam össze? Kössek nyugdíjbiztosítást? Mibe fektessem az év végi jutalmat? Mekkora legyen a vésztartalék?” Pénzügyi döntések tucatjait kell meghozni hónapról hónapra, ám Magyarországon nagyon sokan bizonytalanok a pénzügyeiket illetően, nem kellő tudatossággal kezelik azokat: ezt tanúsítja a lakossági bankszámlákon és készpénzben évek óta lekötés, befektetés nélkül tartott nagyjából 20 ezer milliárd forint is.
A tudatos pénzügyi döntések hiányát támasztja alá a CIB Bank megbízásából készült felmérés is, amely szerint a felnőtt magyar lakosság 22 százaléka épp csak az alapokat ismeri vagy elveszettnek érzi magát a pénzügyekben, további 41 százaléknak pedig a saját bevallása szerint is vannak hiányosságai. A legtöbben (az emberek majdnem egyharmada) a befektetések terén érzik magukat bizonytalannak, de a napi pénzügyek tervezésében is sokan (19%) tanácstalanok.
Ennek ellenére a többség, 55% nem kér szakértői tanácsot: a felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy egy fontos pénzügyi döntés előtt a legtöbben (36%) először valamelyik családtagjukkal vagy barátjukkal beszélik meg a helyzetet, minden ötödik felnőtt pedig senkit sem kérdez meg, hanem egyedül dönt.
Csupán minden ötödik magyar tartja elég fontosnak a témát ahhoz, hogy szakértőhöz forduljon: 12 százalék banki tanácsadót, 8 százalék pedig pénzügyi tanácsadót vagy ügynököt kérdez meg. Majdnem ugyanennyien (15%), elsősorban szakértői cikkekből, blogokból vagy videókból szerzik ismereteiket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Annak, hogy sokan ódzkodnak a szakértői segítség igénybevételétől, több oka is van: jelentős azok aránya (12%), akik egyszerűen nem tudják, hol találnának megbízható szakembert. Beszédes adat, hogy az emberek több mint egyharmada (36%) úgy érzi, hogy a pénzügyi döntéseiben gyakran egyedül marad, mert nem talál megbízható tanácsadót.
Kegyetlen idők jönnek a gazdagok kedvenc divatmárkáira: döbbenetes dolog derült ki a méregdrága luxuscikkekről
Bár a luxusipar évtizedekig sérthetetlen befektetésnek tűnt, a geopolitikai feszültségek, a kínai kereslet gyengülése és a fogyasztói szokások átalakulása mára szétszakította a szektort.
Nem várt veszély leselkedik a magyar bankszámlákra: így loptak el pillanatok alatt 6 milliárd forintot a csalók
Az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése miatt ugyan ritkábban, de alkalmanként nagyobb összegeket veszünk fel az automatákból.
Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak
Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
A Visual Capitalist friss összeállítása szerint a globális külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) több mint fele mindössze hat országból származott.
A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Molt kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek.
A Visual Capitalist a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése alapján mutatta be, hol gyarapodhat leginkább az ultramagas nettó vagyonnal rendelkező lakosság.
Hatalmas várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdei bevezetését, hiszen a befektetők több mint 35 százalékos árfolyam-emelkedésre számítanak már a kereskedés első napján
A SpaceX tőzsdei bevezetése minden szempontból kilóg a megszokott IPO-k közül.
Az Államadósság Kezelő Központ újabb kamatcsökkentést hajt végre a lakossági állampapíroknál.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
Hivatalosan is eltörölték a tavaly tavasszal bevezetett, a köznyelvben csak dísznövényadóként emlegetett marketing- és innovációs hozzájárulást.
Hatalmas vagyonáról vallott Kapitány István: elképesztő fizetést tett zsebre Shell-alelnökként a miniszter
Kapitány István nem is tart igényt miniszteri bérére, azt egy az egyben egy gyermekmentő alapítványnak utalja.
Menekülnek a befektetők: a közel-keleti feszültség és az amerikai adatok keményen megszorongatják a forintot
A nemzetközi lejtmenettel szemben a hazai részvénypiac pénteken felülteljesítőnek bizonyult.
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.
A részvénykibocsátás különlegessége, hogy a részvények jelentős részét a lakossági befektetőknek tartják fenn.
Történelmi fordulat Magyarországon: tömegesen pártolnak el a magyarok korábbi kedvenc befektetéstől - helyette ide áramlik most a pénz
Alapvető fordulat látható a magyar lakosság megtakarítási szokásaiban.
A részvénypiac forgalma 37,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.