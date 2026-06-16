Vadul terjeszkedik az USA legnagyobb bankja Európában: itt nyílik az első fiók, retteghet a Revolut

A JPMorgan Chase heteken belül elindítja digitális lakossági bankját, a Chase-t Németországban. Az amerikai pénzintézet kezdetben egyetlen megtakarítási termékkel lép be a hatalmas, de hagyományosan nehezen meghódítható német piacra, azzal a céllal, hogy idővel a szektor öt legjelentősebb szereplője közé kerüljenek - írta a Portfolio.

Az európai terjeszkedés központjának szándékosan Berlint, és nem Frankfurtot választották, így a bank a fintech szektor olyan meghatározó vállalatai mellé települt, mint a Revolut vagy a Trade Republic. A JPMorgan a brit piacon 2021-ben már bevezette a Chase-t, ahol agresszív kamatpolitikájával több mint hárommillió ügyfelet és 30 milliárd fontnyi betétet gyűjtött.

A németországi indulás azonban éveket csúszott, mivel a platformot hozzá kellett igazítani az egységes eurófizetési övezet (SEPA) szabályaihoz, a helyi adózási előírásokhoz, valamint a többnyelvű és többdevizás működéshez. A késedelmet személyi változások is tetézték, a német lakossági üzletág új vezetője, Daniel Llano Manibardo ugyanis 2025 áprilisában vette át az irányítást.

A piacra lépési stratégia kifejezetten fókuszált, hiszen első körben kizárólag egy látra szóló megtakarítási számlát kínálnak az ügyfeleknek. Ez a megközelítés a holland ING korábbi sikeres modelljét követi, amelynek lényege, hogy a megtakarítási termékkel bevonzott ügyfeleknek a későbbiekben már könnyebb folyószámlákat, hitelkártyákat és befektetéseket is értékesíteni.

A német piac fő vonzerejét a lakosság mintegy 9400 milliárd eurós pénzügyi vagyona adja, amelynek kétharmada alacsony hozamú konstrukciókban pihen. A látra szóló betétek átlagos kamata mindössze 0,45 százalék körül mozog, amihez hasonló jelenség egyébként Magyarországon is megfigyelhető, ez pedig jócskán elmarad a jegybanki irányadó rátáktól.

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Bár a JPMorgan tőkeereje kiemelkedő, a kitűzött, több mint ötmillió ügyfél megszerzése komoly feladatot jelent. A német bankpiac rendkívül töredezett, mintegy 1300 hitelintézet működik az országban, és a lakossági betétek több mint 80 százalékát a hagyományos szereplők, például a helyi takarékpénztárak kezelik. Korábban több külföldi próbálkozás is kudarccal zárult, a Citigroup és a svéd SEB is megvált az itteni lakossági üzletágától.

A kilátások a digitális szereplők számára mégis biztatóak, hiszen az új számlanyitások felét már ezek a platformok adják, miközben a neobankok piaci elterjedtsége még csak 15 százalékos. A verseny egyre élesebb, hiszen a spanyol BBVA is elindította saját digitális bankját, amellyel 2025 végére ötmilliárd eurós betétállományt épített fel. Daniel Llano Manibardo ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a JPMorgan türelmes, stratégiájuk hosszú távú, így nem várnak azonnali profitot a beruházástól.