2026. június 16. kedd Jusztin
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tokió, Japán – 2025. június 27.: A JP Morgan székházának épületén látható vállalati arculat nappal, Tokióban.
Megtakarítás

Vadul terjeszkedik az USA legnagyobb bankja Európában: itt nyílik az első fiók, retteghet a Revolut

Pénzcentrum
2026. június 16. 11:25

A JPMorgan Chase heteken belül elindítja digitális lakossági bankját, a Chase-t Németországban. Az amerikai pénzintézet kezdetben egyetlen megtakarítási termékkel lép be a hatalmas, de hagyományosan nehezen meghódítható német piacra, azzal a céllal, hogy idővel a szektor öt legjelentősebb szereplője közé kerüljenek - írta a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az európai terjeszkedés központjának szándékosan Berlint, és nem Frankfurtot választották, így a bank a fintech szektor olyan meghatározó vállalatai mellé települt, mint a Revolut vagy a Trade Republic. A JPMorgan a brit piacon 2021-ben már bevezette a Chase-t, ahol agresszív kamatpolitikájával több mint hárommillió ügyfelet és 30 milliárd fontnyi betétet gyűjtött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A németországi indulás azonban éveket csúszott, mivel a platformot hozzá kellett igazítani az egységes eurófizetési övezet (SEPA) szabályaihoz, a helyi adózási előírásokhoz, valamint a többnyelvű és többdevizás működéshez. A késedelmet személyi változások is tetézték, a német lakossági üzletág új vezetője, Daniel Llano Manibardo ugyanis 2025 áprilisában vette át az irányítást.

A piacra lépési stratégia kifejezetten fókuszált, hiszen első körben kizárólag egy látra szóló megtakarítási számlát kínálnak az ügyfeleknek. Ez a megközelítés a holland ING korábbi sikeres modelljét követi, amelynek lényege, hogy a megtakarítási termékkel bevonzott ügyfeleknek a későbbiekben már könnyebb folyószámlákat, hitelkártyákat és befektetéseket is értékesíteni.

A német piac fő vonzerejét a lakosság mintegy 9400 milliárd eurós pénzügyi vagyona adja, amelynek kétharmada alacsony hozamú konstrukciókban pihen. A látra szóló betétek átlagos kamata mindössze 0,45 százalék körül mozog, amihez hasonló jelenség egyébként Magyarországon is megfigyelhető, ez pedig jócskán elmarad a jegybanki irányadó rátáktól.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár a JPMorgan tőkeereje kiemelkedő, a kitűzött, több mint ötmillió ügyfél megszerzése komoly feladatot jelent. A német bankpiac rendkívül töredezett, mintegy 1300 hitelintézet működik az országban, és a lakossági betétek több mint 80 százalékát a hagyományos szereplők, például a helyi takarékpénztárak kezelik. Korábban több külföldi próbálkozás is kudarccal zárult, a Citigroup és a svéd SEB is megvált az itteni lakossági üzletágától.

A kilátások a digitális szereplők számára mégis biztatóak, hiszen az új számlanyitások felét már ezek a platformok adják, miközben a neobankok piaci elterjedtsége még csak 15 százalékos. A verseny egyre élesebb, hiszen a spanyol BBVA is elindította saját digitális bankját, amellyel 2025 végére ötmilliárd eurós betétállományt épített fel. Daniel Llano Manibardo ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a JPMorgan türelmes, stratégiájuk hosszú távú, így nem várnak azonnali profitot a beruházástól.
Címlapkép: Getty Images
#digitális #bank #európa #megtakarítás #pénzügy #németország #bankok #usa #fintech #revolut #megtakarítások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:25
11:15
11:01
10:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 15. 17:07
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 15. 17:16
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a...
MEDIA1  |  2026. június 15. 16:59
Rendkívüli: Itt a hivatalos, de várhatóan még bővülő lista a Mediaworks megszűnő lapjairól
A Mediaworks Hungary újabb rendkívüli közleményt juttatott el a Media1-hez, amelyben bejelenti néhán...
Holdblog  |  2026. június 15. 09:03
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik l...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
2026. június 15.
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
2026. június 15.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
4
3 hete
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
5
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 11:33
Brutális csapdába került Magyarország: most jött el a kritikus pillanat, ha nem lépünk időben, behozhatatlanul lemarad a gazdaság
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 10:02
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Agrárszektor  |  2026. június 16. 10:31
Olyan kánikula jön, amit nehéz lesz elviselni: kegyetlen idő vár ránk