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Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
Bár a külföldi működőtőke-befektetésekről általában a befogadó országok kapcsán esik szó, legalább ilyen fontos kérdés, hogy honnan érkezik a pénz. A Visual Capitalist friss összeállítása szerint a globális külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) több mint fele mindössze hat országból származott 2024-ben.
Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) adatai alapján a világ legnagyobb külföldi befektetője továbbra is az Egyesült Államok, amely több mint 266 milliárd dollárnyi tőkét helyezett ki külföldön 2024-ben. A második helyen Japán áll 204 milliárd dollárral, míg Kína 163 milliárd dolláros kihelyezett tőkével a harmadik legnagyobb befektető ország volt.
A lista élmezőnyében több kisebb, de jelentős pénzügyi központ is megtalálható. Luxemburg 109 milliárd dollárral a negyedik helyen végzett, míg Hongkong 87 milliárd, Kanada pedig 86 milliárd dollárnyi külföldi befektetést hajtott végre tavaly. Ez a hat ország együtt mintegy 915 milliárd dollárnyi tőkét mozgatott meg, ami a világ teljes külföldi befektetési kiáramlásának több mint felét jelentette.
A világ legnagyobb befektető országai 2024-ben:
Az adatok jól mutatják, hogy a globális tőkeáramlások továbbra is néhány meghatározó gazdasági központ köré koncentrálódnak. Az Egyesült Államok egyszerre a világ legnagyobb befektetője és legnagyobb tőkebefogadó országa, ami egyedülálló pozíciót biztosít számára a világgazdaságban.
Különösen figyelemre méltó Japán szerepe. Az ország a gyenge belső növekedési kilátások mellett is jelentős összegeket fektet külföldre, miközben a japán vállalatok aktívan keresik a nemzetközi terjeszkedési lehetőségeket. Kína szintén meghatározó szereplő maradt, annak ellenére, hogy az elmúlt években lassult a gazdasági növekedése.
A Visual Capitalist szerint a rangsor arra is rámutat, hogy a pénzügyi központok továbbra is kiemelt szerepet játszanak a globális tőkeáramlásokban. Luxemburg és Hongkong gazdasági méretüket jóval meghaladó befektetői aktivitást mutatnak, elsősorban nemzetközi pénzügyi közvetítő szerepüknek köszönhetően.
A működőtőke-befektetések alakulása azért különösen fontos, mert ezek a pénzek új gyárak, vállalatfelvásárlások, kutatás-fejlesztési beruházások és egyéb hosszú távú projektek finanszírozását szolgálják. A legnagyobb befektető országok így nemcsak saját gazdaságukban, hanem a világgazdaság fejlődésében is meghatározó szerepet töltenek be.
Mit mondanak az adatok a Kárpát-medencéről?
A Magyarországot és a szomszédos országokat összevető adatsor alapján jól látszik, hogy a térségben Ausztria tölti be a legfontosabb tőkekihelyező szerepet. Az ország 12,6 milliárd dollárnyi külföldi közvetlentőke-befektetéssel a 25. helyen áll a globális rangsorban, ami több mint kétszerese a magyar értéknek.
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Magyarország 4,8 milliárd dolláros külföldi befektetési állományával a 38. helyet foglalja el a listán. Ez azt mutatja, hogy a magyar vállalatok nemcsak tőkefogadóként vannak jelen a nemzetközi gazdaságban, hanem egyre aktívabb befektetőként is megjelennek a külföldi piacokon. A magyar érték ugyanakkor még jelentősen elmarad a nyugat-európai országokétól.
A közvetlen szomszédok közül Horvátország teljesített a legjobban Magyarország után. A horvát cégek 2,5 milliárd dollárnyi külföldi befektetést hajtottak végre, amivel a 46. helyre kerültek. Horvátország eredménye elsősorban az energetikai és turisztikai vállalatok regionális terjeszkedésével magyarázható.
Szlovénia 752 millió dollárral az 55., Szerbia 656 millió dollárral a 60., míg Szlovákia 576 millió dollárral a 63. helyen szerepel. Ezek az országok méretükhöz képest aktív befektetők, de nem rendelkeznek olyan jelentős multinacionális vállalatokkal, amelyek nagyobb volumenű nemzetközi terjeszkedést tudnának finanszírozni.
A lista egyik legnagyobb meglepetése Románia, amely mindössze 39,2 millió dolláros külföldi befektetéssel a 112. helyen található. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy Románia gazdasági mérete és GDP-je ma már meghaladja Magyarországét. Az adat arra utal, hogy a román vállalatok nemzetközi terjeszkedése jóval visszafogottabb, miközben a gazdaság továbbra is elsősorban külföldi tőke befogadójaként működik.
A régiós összehasonlítás alapján Magyarország a középmezőny felső részében helyezkedik el. Ausztriától jelentős a lemaradás, ugyanakkor a legtöbb szomszédos országot megelőzi a külföldi tőkekihelyezés területén. Ez arra utal, hogy a magyar vállalatok regionális jelenléte és nemzetközi befektetési aktivitása erősebb, mint a legtöbb közép-kelet-európai versenytárs esetében.
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