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Kegyetlen idők jönnek a gazdagok kedvenc divatmárkáira: döbbenetes dolog derült ki a méregdrága luxuscikkekről
Bár a luxusipar évtizedekig sérthetetlen befektetésnek tűnt, a geopolitikai feszültségek, a kínai kereslet gyengülése és a fogyasztói szokások átalakulása mára szétszakította a szektort. A befektetők számára a "luxus" önmagában már nem garancia a sikerre, hiszen miközben a Hermès továbbra is rekordokat dönt, az LVMH pedig jól kezeli a makrogazdasági kihívásokat, addig a Kering és a Burberry mélyebb, strukturális problémákkal küzd. A piacon így a vak szektorvásárlás helyett a szigorú részvényválogatás és a valódi márkaerő felismerése vált a legfontosabbá - számolt be a Portfolio.
Sokáig szinte megkérdőjelezhetetlen befektetési sztorinak számított a luxusipar, mivel a piac bízott abban, hogy ez a szegmens teljesen immunis a gazdasági ciklusokra. Az elterjedt érvelés szerint a szupergazdagok nem érzik meg a recessziót, a prémium márkák pedig bármikor árat emelhetnek. Ez a narratíva 2024-re megkérdőjeleződött, a 2025–2026-os időszakra pedig egyértelműen megrepedt. A kínai középosztály az ingatlanpiaci válság miatt visszafogta költéseit, a közel-keleti kereslet a geopolitikai feszültségek nyomán visszaesett, a fiatalabb generációk pedig egyre inkább a hitelességet keresik a puszta státuszszimbólumok helyett.
A szektor négy meghatározó szereplője, a Hermès, az LVMH, a Kering és a Burberry teljesen eltérően reagált ezekre a hatásokra. A Hermès a ritkaságra épülő üzleti modell tökéletes példája, ahol a vásárlók nem akciókra, hanem magukra a termékekre várnak. A cég 2025-ben 16 milliárd dolláros rekordárbevétellel zárt, amit a kiemelkedő, 41 százalékos üzemi marzs és a magas, 38-as előremutató P/E (árfolyam/nyereség) ráta is hűen tükröz. Aki árengedmény nélküli minőséget keres, az itt megtalálja. Ezzel szemben a Burberry éveken át csúszott lefelé a prémium kategóriában, miközben eladásai tíz egymást követő negyedévben zsugorodtak. Bár a 2026-os pénzügyi év második negyedévében felcsillant a remény az amerikai és a kínai piacok élénkülésével, a vállalat még csak most próbál átlépni a márka hírnevének helyreállításából a tényleges profitszerzésbe, így jelenleg ez a részvény jelenti a legnagyobb kockázatot a szektorban.
A két francia óriás, az LVMH és a Kering helyzete is csak a felszínen hasonlít egymásra. Bár mindkét részvény árfolyama esett, és a kínai kereslet lassulása mindkettőt érinti, a fundamentumok radikálisan eltérnek. Az LVMH széles portfóliója, amelyhez olyan márkák tartoznak, mint a Louis Vuitton, a Dior, a Hennessy és a Sephora, természetes védelmet nyújt, így a cég stabilan 21 százalék körüli üzemi marzzsal dolgozik. A 2024-es ázsiai visszaesés után 2025 harmadik negyedévére a vállalat már vissza is tért a növekedési pályára. A történelmi viszonylatban olcsónak számító, 22-es P/E rátájával az LVMH kiváló célpont lehet azoknak, akik az átmeneti visszaesést kihasználva vásárolnának részvényeket, feltéve, hogy hisznek a kínai piac talpraállásában, és türelmesek a Bernard Arnault utáni utódlás kérdésében.
A Kering kilátásai ennél jóval borúsabbak. A csoport bevételeinek közel felét adó Gucci 2026 első negyedévében 8 százalékos visszaesést produkált, ami már a tizedik egymást követő negatív negyedévük volt, miközben a vállalat üzemi marzsa 11,1 százalékra zuhant. Bár a vezetőség üzletbezárásokkal és készletcsökkentéssel próbálja kezelni a helyzetet, a piac paradox módon mégis prémium árazást, azaz 42-es P/E rátát társít a papírhoz. A fundamentumok ismeretében ez klasszikus értékcsapdának tűnik, hiszen a Gucci egyelőre nem bizonyította, hogy képes visszaszerezni elveszített nimbuszát.
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A felszínen tehát minden céget ugyanazok a makrogazdasági hatások érintenek, a kitettség mértéke azonban gyökeresen eltér. Amikor 2026 tavaszán a Hermès árfolyama egyetlen nap alatt 14 százalékot zuhant, az csupán egy általános szektoreladási hullámnak és a közel-keleti feszültségeknek volt a következménye, nem pedig a fundamentumok romlásának. Ezzel szemben a Kering ugyanebben az időszakban tapasztalt, hasonló mértékű visszaesése mögött valós forgalomvesztés állt. Bár a két esemény árfolyamra gyakorolt hatása megegyezett, a kiváltó okok teljesen eltérőek voltak.
A legfontosabb befektetői tanulság az, hogy a luxusszektor ma már nem egyetlen homogén kategória, sokkal inkább egy széles spektrum. Aki most teljesen elfordul az ágazattól, az könnyen lemaradhat a kedvező belépési pontokról, aki viszont pusztán az "olcsóság" miatt válogatás nélkül vásárol, könnyen beragadhat egy nehezen javuló, problémás pozícióba. A jelenlegi környezet a tájékozott befektetőknek kedvez, akik a jól hangzó luxuscímke helyett a tényleges márkaerőt, a profitmarzsokat és a fogyasztói bázis minőségét tartják szem előtt.
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