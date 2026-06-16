Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona
Nem várt veszély leselkedik a magyar bankszámlákra: így loptak el pillanatok alatt 6 milliárd forintot a csalók
A Magyar Nemzeti Bank 2026 első negyedéves adatai azt mutatják, hogy az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése miatt ugyan ritkábban, de alkalmanként nagyobb összegeket veszünk fel az automatákból. Ezzel párhuzamosan az új, qvik fizetési megoldások forgalma rendkívüli mértékben megugrott, bár a hagyományos bankkártyás vásárlások továbbra is egyértelműen uralják a piacot. Miközben a pénzforgalmi szolgáltatók bevételei növekedtek, a banki visszaélések terén javuló tendencia látható, bár a bűnözők így is csaknem 6 milliárd forintot tulajdonítottak el a számlákról - tudósított a Portfolio.
Az idei év első negyedévében az automatákból végzett készpénzfelvételek száma éves összevetésben 3 százalékkal mérséklődött, miközben azok értéke kiugróan, 9,2 százalékkal emelkedett. Ez a változás egyértelműen a februárban hatályba lépett törvénymódosítás eredménye, amely havi két alkalommal, összesen 300 ezer forintig tette ingyenessé a készpénzfelvételt. Ezzel párhuzamosan a hazai ATM-hálózat is bővült, hiszen a jegybanki rendeletnek és a korábbi kormányzati intézkedéseknek köszönhetően egy év alatt 476 új automatát helyeztek üzembe.
A készpénzhasználat mellett a digitális fizetési módok is tovább erősödtek. A bankkártyás vásárlások száma 10, míg azok értéke csaknem 16 százalékkal emelkedett belföldön és külföldön egyaránt. Ennek eredményeként a kártyás fizetések aránya folyamatosan növekszik, így ma már 2,6-szor több pénzt költünk bankkártyával, mint amennyit készpénzként felveszünk az automatákból.
A leglátványosabb fejlődést az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési megoldások, vagyis a QR-kódos, az NFC-alapú és a fizetési linkes tranzakciók érték el. Ezek darabszáma egy év alatt a hétszeresére, míg az értékük a tizenötszörösére ugrott. Csupán a negyedév során a fizetési kérelmekkel együtt 3,7 millió ilyen tranzakció valósult meg, mintegy 908 milliárd forint értékben. Ez a 2025 utolsó negyedévéhez képest is jelentős, nagyjából 50 százalékos bővülést jelent mind a tranzakciók számát, mind a volumenét tekintve. Annak ellenére azonban, hogy a qvik rendkívül gyorsan terjed, a bankkártyás forgalom egyelőre nagyságrendekkel megelőzi azt, hiszen kártyával háromszázszor több alkalommal fizettünk, az elköltött összeg pedig több mint hetvenszeresen haladta meg a qvikét.
A digitális forgalom bővülése a pénzforgalmi szolgáltatók eredményein is megmutatkozik. Bevételeik 2026 első negyedévében éves összevetésben 1,8 százalékkal növekedve elérték a 274 milliárd forintot. Ezt a többletet elsősorban a kártyaelfogadásból származó díjak generálták, miközben a készpénzfelvételekhez kapcsolódó bevételek – vélhetően a megemelt ingyenes limit hatására – 7,5 százalékkal visszaestek. A szolgáltatók bevételeinek csaknem 60 százalékát továbbra is a forgalomarányos díjak teszik ki.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hazai bankok és a hatóságok közös fellépésének köszönhetően a visszaélések terén már csökkenő tendencia mutatkozik, ám az okozott kár mértéke így is jelentős maradt. Az első negyedévben a csalók mintegy 6 milliárd forintot loptak el a magyar ügyfelek számláiról. Ebből 4,2 milliárd forintot tettek ki az átutalásos csalások, amelyek felét pszichológiai manipulációval, vagyis a számlatulajdonosok közvetlen megtévesztésével követték el. A kártyás visszaélések terén kismértékű javulás figyelhető meg, az okozott kár összege éves bázison 4 százalékkal mérséklődve 1,74 milliárd forintot tett ki.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
A Visual Capitalist friss összeállítása szerint a globális külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) több mint fele mindössze hat országból származott.
A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Molt kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek.
A Visual Capitalist a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése alapján mutatta be, hol gyarapodhat leginkább az ultramagas nettó vagyonnal rendelkező lakosság.
Hatalmas várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdei bevezetését, hiszen a befektetők több mint 35 százalékos árfolyam-emelkedésre számítanak már a kereskedés első napján
A SpaceX tőzsdei bevezetése minden szempontból kilóg a megszokott IPO-k közül.
Az Államadósság Kezelő Központ újabb kamatcsökkentést hajt végre a lakossági állampapíroknál.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
Hivatalosan is eltörölték a tavaly tavasszal bevezetett, a köznyelvben csak dísznövényadóként emlegetett marketing- és innovációs hozzájárulást.
Hatalmas vagyonáról vallott Kapitány István: elképesztő fizetést tett zsebre Shell-alelnökként a miniszter
Kapitány István nem is tart igényt miniszteri bérére, azt egy az egyben egy gyermekmentő alapítványnak utalja.
Menekülnek a befektetők: a közel-keleti feszültség és az amerikai adatok keményen megszorongatják a forintot
A nemzetközi lejtmenettel szemben a hazai részvénypiac pénteken felülteljesítőnek bizonyult.
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.
A részvénykibocsátás különlegessége, hogy a részvények jelentős részét a lakossági befektetőknek tartják fenn.
Történelmi fordulat Magyarországon: tömegesen pártolnak el a magyarok korábbi kedvenc befektetéstől - helyette ide áramlik most a pénz
Alapvető fordulat látható a magyar lakosság megtakarítási szokásaiban.
A részvénypiac forgalma 37,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Új korszak kezdődött a tőzsdén: bűvös határt lépett át a Vanguard - elképesztő összeget vonzott be a mesterséges intelligencia
A páratlan bővülés mögött több tényező is áll, amelyek közül az egyik legfontosabb a technológiai szektor szárnyalása.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ben is jelentős, 554 milliárd forintos veszteséggel zárt, amivel az elmúlt öt év halmozott vesztesége már meghaladja a 3500 milliárd...
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
A háttérben az AI-boom, az infrastruktúra-fejlesztések, az energiaátmenet és az átalakuló geopolitikai viszonyok állnak.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.