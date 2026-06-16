Nem várt veszély leselkedik a magyar bankszámlákra: így loptak el pillanatok alatt 6 milliárd forintot a csalók

A Magyar Nemzeti Bank 2026 első negyedéves adatai azt mutatják, hogy az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése miatt ugyan ritkábban, de alkalmanként nagyobb összegeket veszünk fel az automatákból. Ezzel párhuzamosan az új, qvik fizetési megoldások forgalma rendkívüli mértékben megugrott, bár a hagyományos bankkártyás vásárlások továbbra is egyértelműen uralják a piacot. Miközben a pénzforgalmi szolgáltatók bevételei növekedtek, a banki visszaélések terén javuló tendencia látható, bár a bűnözők így is csaknem 6 milliárd forintot tulajdonítottak el a számlákról - tudósított a Portfolio.

Az idei év első negyedévében az automatákból végzett készpénzfelvételek száma éves összevetésben 3 százalékkal mérséklődött, miközben azok értéke kiugróan, 9,2 százalékkal emelkedett. Ez a változás egyértelműen a februárban hatályba lépett törvénymódosítás eredménye, amely havi két alkalommal, összesen 300 ezer forintig tette ingyenessé a készpénzfelvételt. Ezzel párhuzamosan a hazai ATM-hálózat is bővült, hiszen a jegybanki rendeletnek és a korábbi kormányzati intézkedéseknek köszönhetően egy év alatt 476 új automatát helyeztek üzembe.

A készpénzhasználat mellett a digitális fizetési módok is tovább erősödtek. A bankkártyás vásárlások száma 10, míg azok értéke csaknem 16 százalékkal emelkedett belföldön és külföldön egyaránt. Ennek eredményeként a kártyás fizetések aránya folyamatosan növekszik, így ma már 2,6-szor több pénzt költünk bankkártyával, mint amennyit készpénzként felveszünk az automatákból.

A leglátványosabb fejlődést az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési megoldások, vagyis a QR-kódos, az NFC-alapú és a fizetési linkes tranzakciók érték el. Ezek darabszáma egy év alatt a hétszeresére, míg az értékük a tizenötszörösére ugrott. Csupán a negyedév során a fizetési kérelmekkel együtt 3,7 millió ilyen tranzakció valósult meg, mintegy 908 milliárd forint értékben. Ez a 2025 utolsó negyedévéhez képest is jelentős, nagyjából 50 százalékos bővülést jelent mind a tranzakciók számát, mind a volumenét tekintve. Annak ellenére azonban, hogy a qvik rendkívül gyorsan terjed, a bankkártyás forgalom egyelőre nagyságrendekkel megelőzi azt, hiszen kártyával háromszázszor több alkalommal fizettünk, az elköltött összeg pedig több mint hetvenszeresen haladta meg a qvikét.

A digitális forgalom bővülése a pénzforgalmi szolgáltatók eredményein is megmutatkozik. Bevételeik 2026 első negyedévében éves összevetésben 1,8 százalékkal növekedve elérték a 274 milliárd forintot. Ezt a többletet elsősorban a kártyaelfogadásból származó díjak generálták, miközben a készpénzfelvételekhez kapcsolódó bevételek – vélhetően a megemelt ingyenes limit hatására – 7,5 százalékkal visszaestek. A szolgáltatók bevételeinek csaknem 60 százalékát továbbra is a forgalomarányos díjak teszik ki.

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A hazai bankok és a hatóságok közös fellépésének köszönhetően a visszaélések terén már csökkenő tendencia mutatkozik, ám az okozott kár mértéke így is jelentős maradt. Az első negyedévben a csalók mintegy 6 milliárd forintot loptak el a magyar ügyfelek számláiról. Ebből 4,2 milliárd forintot tettek ki az átutalásos csalások, amelyek felét pszichológiai manipulációval, vagyis a számlatulajdonosok közvetlen megtévesztésével követték el. A kártyás visszaélések terén kismértékű javulás figyelhető meg, az okozott kár összege éves bázison 4 százalékkal mérséklődve 1,74 milliárd forintot tett ki.