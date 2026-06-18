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Rossz volt a hangulat ma a magyar tőzsdén: meg is lett ennek a szomorú eredménye
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a kelet-közép európai piacokon kialakult negatív hangulat miatt csökkent a budapesti tőzsde is, jelentősebb mennyiségű tőke az Egyesült Államokba indult.
A kelet-európai indexek mínuszba fordultak, a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek enyhén emelkednek, az amerikai értékpapírpiacok ugyanakkor jelentősebben emelkednek. A forgalom a budapesti tőzsdén átlag feletti volt - tette hozzá
A vezető részvények közül a legjobban a Mol csökkent az olaj-árfolyamesés hatására, mivel ez a kitermelési eredményeket csökkenti, viszont kedvező, hogy kivezetik a védett üzemanyagárakat - mondta.
A Mol 64 forinttal, 1,68 százalékkal 3746 forintra csökkent, 6,0 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,31 százalékkal 44 850 forintra esett, forgalmuk 18,4 milliárd forintot tett ki.
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A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,37 százalékkal 2740 forintra erősödött, forgalma 2,5 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,02 százalékkal 11 680 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9310,69 ponton zárt csütörtökön, ez 62,29 pontos, 0,67 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
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