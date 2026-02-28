2026. február 28. szombat Elemér
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.A Raiffeisen Bank fiókja a Blaha Lujza téren az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 s
Megtakarítás

Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni

Pénzcentrum
2026. február 28. 16:29

A Raiffeisen Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026.03.04-én 22:00 és 2026.03.05. 01:59 között, valamint 2026.03.07-én 00:00 és 03:00 között a bank rendszereinek fejlesztését végzik. Mutatjuk, mely szolgáltatások nem lesznek elrhetők a karbantartás miatt. 

A Raiffeisen Bank rendszereinek fejlesztése miatt 2026.03.04-én 22:00 és 2026.03.05. 01:59 között a myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás várhatóan nem lesz elérhető. A bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Újabb fejlesztés következik 2026.03.07-én 00:00 és 03:00 között, amikor az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások várhatóan nem lesznek elérhetőek, (de törekszenek arra, hogy a fejlesztés minél rövidebb ideig tartson):

  • Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása
  • Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen mobilapplikáció
  • Kártyával végzett fizetési műveletek
  • ATM műveletek
  • RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
  • Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)
  • Online Személyi Kölcsön platform
  • Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Multicash
  • Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás
  • Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás
  • PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
  • raiffeisen.hu honlap

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.

