Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni

A Raiffeisen Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026.03.04-én 22:00 és 2026.03.05. 01:59 között, valamint 2026.03.07-én 00:00 és 03:00 között a bank rendszereinek fejlesztését végzik. Mutatjuk, mely szolgáltatások nem lesznek elrhetők a karbantartás miatt.

A Raiffeisen Bank rendszereinek fejlesztése miatt 2026.03.04-én 22:00 és 2026.03.05. 01:59 között a myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás várhatóan nem lesz elérhető. A bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni.

Újabb fejlesztés következik 2026.03.07-én 00:00 és 03:00 között, amikor az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások várhatóan nem lesznek elérhetőek, (de törekszenek arra, hogy a fejlesztés minél rövidebb ideig tartson):

Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen mobilapplikáció

Kártyával végzett fizetési műveletek

ATM műveletek

RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület

Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)

Online Személyi Kölcsön platform

Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Multicash

Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás

Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás

PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás

raiffeisen.hu honlap

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA