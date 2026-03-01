2026. március 1. vasárnap Albin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Megtakarítás

Leállás jön az OTP-nél: az OTPdirekt, az online fizetés, de még a kártyás fizetés is akadozhat

Pénzcentrum
2026. március 1. 08:44

Az OTP bank azt közölte ügyfeleivel, hogy fejlesztési okokból 2026. március 8-án hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető. Többek között az OTPdirekt és a az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, valamin az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata is akadozhat. 

A 2026. március 8-i hajnal 3 és 5 óra közötti leállás során a következő szolgáltatások lehetnek érintettek: internet- és mobilbank; OTP SingleMarket; OTPdirekt; eBIZ szolgáltatás; Electra alkalmazás; Vámpénztári rendszer; valamint az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, és az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket. A jövő hét folyamán nem csak az OTP, hanem a Raiffeisen bank ügyfelei is tapasztalhatnak akadozást a szolgáltatásokban:

 

 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#mobilbank #bankkártya #bank #internetbank #megtakarítás #otp #leállás #szolgáltatás #otp bank #online bankolás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:16
08:55
08:44
08:40
08:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 27. 16:46
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 28. 10:30
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen...
Bankmonitor  |  2026. február 28. 10:24
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet B...
MEDIA1  |  2026. február 27. 20:07
Távozik Dénes Balázs, a kormánykritikus Liberties alapítója
Dénes Balázs leköszön az általa 2017-ben alapított és azóta vezetett, Berlinben működő Civil Liberti...
Buxelliott  |  2026. február 27. 09:12
Bitcoin
 Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.  
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
2 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
1 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 08:20
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 06:01
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
Agrárszektor  |  2026. március 1. 08:32
Ideje másként gondolni a vízre - sok múlik ezen
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel