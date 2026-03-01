Leállás jön az OTP-nél: az OTPdirekt, az online fizetés, de még a kártyás fizetés is akadozhat

Az OTP bank azt közölte ügyfeleivel, hogy fejlesztési okokból 2026. március 8-án hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető. Többek között az OTPdirekt és a az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, valamin az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata is akadozhat.

A 2026. március 8-i hajnal 3 és 5 óra közötti leállás során a következő szolgáltatások lehetnek érintettek: internet- és mobilbank; OTP SingleMarket; OTPdirekt; eBIZ szolgáltatás; Electra alkalmazás; Vámpénztári rendszer; valamint az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, és az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata.

A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket. A jövő hét folyamán nem csak az OTP, hanem a Raiffeisen bank ügyfelei is tapasztalhatnak akadozást a szolgáltatásokban: