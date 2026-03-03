A forint az egyik legnagyobb vesztese a közel-keleti konfliktusnak

A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után: az euróval szemben közel 3, a dollárral szemben több mint 4 százalékot gyengült, ezzel szinte teljesen eltüntetve idei erősödését, és messze a legérzékenyebben reagálva a régióban a geopolitikai fejleményekre.

A hónapok óta tartó, töretlen erősödés után a forint hétfőn fordult le a 380 forint alatti, két és fél éves csúcsról. Kedden már hajszálnyira járt a 390-es szinttől az euróval szembeni árfolyam. A dollár ellenében a múlt hét végi, 318 forint körüli szintről 330 fölé ugrott a jegyzés - jelentette a Portfolio.

A fordulat közvetlen kiváltó oka egyértelmű: az Egyesült Államok és Izrael a hétvégén megkezdte Irán bombázását, amire Teherán a környező amerikai támaszpontok elleni csapásokkal válaszolt. Az olajár jelentősen megugrott, a holland gáztőzsdén pedig a földgáz ára másfél nap alatt csaknem megduplázódott. A piac elhúzódó konfliktus esetén komoly kockázatokat lát az energiaszállításokban.

A háború azonnal erősítette a kockázatkerülést, ami a dollár felértékelődésével járt: az amerikai deviza az euróval szemben másfél százalékot erősödött a hétvége óta.

Régiós összehasonlításban kirívó a forint gyengülése. A 2,5 százalékot meghaladó esés jóval nagyobb, mint a lengyel zloty 1,3 százalékos, a cseh korona 0,3 százalékos vagy a román lej mindössze 0,1 százalékos leértékelődése.