Ide menekülnek a befektetők az iráni háború elől: nagyot szakíthat, aki időben lép a pénzével?

A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott. Ennek következtében a Brent típusú kőolaj ára jelentősen megugrott, magával húzva a legtöbb európai olajipari vállalat részvényárfolyamát is - számolt be a Portfolio.

A konfliktus hírére a befektetők elsőként a biztonságosnak ítélt menedékeszközök, például az arany és a dollár felé fordultak. A leghevesebb reakció azonban az energiapiacon volt tapasztalható: a Brent típusú nyersolaj jegyzése több mint 9 százalékkal ugrott meg.

A dráguló nyersanyag a tőzsdei nyitást követően azonnal éreztette hatását az európai olajipari óriásoknál. A Shell árfolyama közel 6 százalékkal erősödött, de jelentős, 5 százalékot megközelítő emelkedést könyvelhetett el az osztrák OMV és az olasz Eni is.

Hasonlóan jól teljesített a lengyel Orlen és a brit BP; mindkét társaság papírjai 4 százalék feletti pluszban járnak. A nemzetközi trendből egyedül a magyar Mol lógott ki, amelynek részvényei a szektortársak szárnyalása ellenére másfél százalékos mínuszba kerültek.