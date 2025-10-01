Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében. Hoffmann Mihály vezérigazgató szerint a lakossági állampapírpiac fontos pillére a finanszírozásnak, és a most bejelentett változtatások segítenek a kamatkockázat kezelésében - írta a Portfolio.
Az ÁKK nemrég jelentette be a lakossági állampapírok kínálatának teljes megújítását: a fix kamatozású papírok hozama emelkedik és futamidejük nő, míg a változó kamatozású papírok (PMÁP és BMÁP) prémiuma jelentősen csökken. A cél egyértelmű: mindkét fél számára kiszámíthatóbb kamatfizetések és hosszabb távú elköteleződés.
Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója a Portfoliónak adott interjújában elmondta, hogy az év elején a GDP 2 százalékának megfelelő, mintegy 1500 milliárd forint kamatjövedelemhez jutott a lakosság, főként a magas kamatozású PMÁP révén. Az infláció azóta visszaesett, de az állomány stabilan alakult, a lakosság nemcsak a tőkét, hanem a kamat egy részét is visszafektette az állampapírpiacba.
A változtatások két fő problémát kezelnek: egyrészt a lakossági piac túl rövid futamidejét az intézményi és devizakötvény-piachoz képest, másrészt a fix és változó kamatozású papírok arányának eltolódását a változó irányába. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy nem önmagában a költség számít, hanem annak kiszámíthatósága is.
Megnéztük a nemzetközi tapasztalatokat, többek között a német adósságkezelő intézkedéseit, ami az inflációkövető papírokat gyakorlatilag megszüntette, mert a kiszámíthatatlan inflációs környezet bizonytalanná teszi a kamatkiadások alakulását
- magyarázta Hoffmann. Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon magas a változó kamatozású és az inflációhoz kötött állampapírok aránya.
A vezérigazgató szerint a változtatások rövid távon elfogadható árat jelentenek azért, hogy csökkentsék a kamatkockázatot. Kiemelte, hogy korábban a változó kamatozású BMÁP hozama bőven 7 százalék felett volt, míg október elején a legmagasabb, fix kamatozású FixMÁP hozama éppen 7 százalékon alakul.
Az ÁKK evolutív folyamatban gondolkodik, és fontosnak tartja a lakossági állampapír-piac stabilitásának megőrzését. A likviditás terén egyetlen változtatást eszközöltek: a visszaváltási árfolyamot egységesen 99%-on rögzítették. "Annak vagyunk a hívei, hogy lépésről lépésre, evolutív módon változtassuk a paramétereket. Rövid távon további szigorítás nincs napirenden" - hangsúlyozta Hoffmann.
A PMÁP-nál a felárat 50-ről 10 bázispontra, a BMÁP esetében is csökkentették a diszkontkincstárjegyek feletti felárat, míg a két fix kamatozású papírnál körülbelül 50 bázisponttal emelték a hozamot. Ennek hatására átrendeződés várható a piacon.
A vezérigazgató szerint a lakossági állampapírpiac nagyon stabil, és a befektetők nagyrészt kitartanak mellette a turbulenciák ellenére is. Emellett jó a kereslet az aukciókon, nemcsak hazai intézményi, hanem külföldi befektetői oldalról is, például a közelmúltban rekordmagas, 6-10-szeres kereslettel szembesültek egyes hosszú lejáratú kötvényaukciókon.
Hoffmann Mihály szerint a PMÁP kamatok csúcsa már mögöttünk van, és a fix kamatozású papírok felé való elmozdulás segít abban, hogy a jövőben ne legyenek ilyen csúcsok a kamatkiadásokban. Az ÁKK az államadósság/GDP arány csökkenésére számít, szemben az IMF előrejelzésével, amely növekedést jósol.
A vezérigazgató kiemelte, hogy érdemes a magyar adósságdinamikát nemzetközi kontextusba helyezni. Magyarország viszonylag fegyelmezett a költségvetési hiány és az államadósság tekintetében a régióban.
Románia például 8-9%-os hiánnyal küzd, Lengyelország is 7% fölött van, Szlovákia szintén magasabb hiányt mutat, mint mi. Egyedül Csehország fegyelmezettebb nálunk ebből a szempontból
- mondta.
Hoffmann szerint jelenleg nem látnak semmilyen finanszírozási problémát sem az idei, sem a következő év tekintetében, még az ésszerűen előre látható kockázatok realizálódása esetén sem. A nemzetközi befektetők a globális kihívások ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, hazánkat megbízható partnerként kezelik.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
