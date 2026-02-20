Bejelentette a Magyar Nemzeti Bank: változik a kötelező banki tartalékráta

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet értelmében 2026. március 1-jétől 8 százalékról 6 százalékra csökken a hitelintézetek kötelező tartalékrátája.

A Monetáris Tanács korábbi döntését jogszabályi keretekbe foglaló rendelkezés alapján a bankoknak a 2026. márciusi tartalékolási ciklustól kezdve kell az új, mérsékeltebb rátát alkalmazniuk a kötelező tartalék meghatározásakor. Ezzel egyidejűleg a tartalékkötelezettség nem kamatozó hányada változatlan marad, amely továbbra is a tartalékalap 2,5 százalékát teszi ki.

A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat, így a bankrendszeri likviditás lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat szintje sem változik.

Az intézkedés elsődleges célja, hogy a korábbi jegybanki programok kifutásával párhuzamosan támogassa a bankok likviditáskezelését. A lépés emellett a hazai szabályozási környezetet is közelebb hozza az Európai Központi Bank gyakorlatához.