A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
Bejelentette a Magyar Nemzeti Bank: változik a kötelező banki tartalékráta
A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet értelmében 2026. március 1-jétől 8 százalékról 6 százalékra csökken a hitelintézetek kötelező tartalékrátája.
A Monetáris Tanács korábbi döntését jogszabályi keretekbe foglaló rendelkezés alapján a bankoknak a 2026. márciusi tartalékolási ciklustól kezdve kell az új, mérsékeltebb rátát alkalmazniuk a kötelező tartalék meghatározásakor. Ezzel egyidejűleg a tartalékkötelezettség nem kamatozó hányada változatlan marad, amely továbbra is a tartalékalap 2,5 százalékát teszi ki.
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat, így a bankrendszeri likviditás lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat szintje sem változik.
Az intézkedés elsődleges célja, hogy a korábbi jegybanki programok kifutásával párhuzamosan támogassa a bankok likviditáskezelését. A lépés emellett a hazai szabályozási környezetet is közelebb hozza az Európai Központi Bank gyakorlatához.
Magyarországon jelentősen, 18 százalékkal csökkent a fizetési meghagyások száma tavaly az előző évhez képest.
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni.
Hivatalos, végrehajtási stopot rendelt el Orbán Viktor: korai örülni, nagyon kevesek tartozásait érint
A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
A háztartások eladósodottsága látványosan szétválasztja Európát - derül ki az IMF adataiból.
Egy nyolc éve húzódó devizahiteles perben hirdetett ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék.
A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma.
Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb.
Hatalmas bejelentést tett a népszerű pénzügyi szolgáltató: olcsóbb lesz a készpénzfelvétel, komoly díjcsökkenés várható
Míg a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, a Wise követte a hazai szabályozást és megemelte a díjmentes készpénzfelvételi határt.
Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el.
Tizenkét év után először emeltek a díjmentes készpénzfelvétel limitjén, de nem mindenki élhet vele automatikusan.
Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
Brutális kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: elképesztő feltételekkel kínálják az Otthon Start hitelt
Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.
Ma már csaknem minden pénzintézet legalább 200 ezer forintos jóváírással próbálja megszerezni az ügyfeleket az Otthon Start-program keretében.
A társasházi építményi jog célja, hogy az épülő lakások vásárlói már az építkezés alatt földhivatali bejegyzéssel rendelkező, vagyoni értékű jogot szerezzenek.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén