2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 20.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (k) felszólal meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán-termében 2025. október 20-án. Mellette Kurali Zoltán (b
Hitel

Bejelentette a Magyar Nemzeti Bank: változik a kötelező banki tartalékráta

Pénzcentrum
2026. február 20. 15:51

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet értelmében 2026. március 1-jétől 8 százalékról 6 százalékra csökken a hitelintézetek kötelező tartalékrátája.

A Monetáris Tanács korábbi döntését jogszabályi keretekbe foglaló rendelkezés alapján a bankoknak a 2026. márciusi tartalékolási ciklustól kezdve kell az új, mérsékeltebb rátát alkalmazniuk a kötelező tartalék meghatározásakor. Ezzel egyidejűleg a tartalékkötelezettség nem kamatozó hányada változatlan marad, amely továbbra is a tartalékalap 2,5 százalékát teszi ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat, így a bankrendszeri likviditás lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat szintje sem változik.

Az intézkedés elsődleges célja, hogy a korábbi jegybanki programok kifutásával párhuzamosan támogassa a bankok likviditáskezelését. A lépés emellett a hazai szabályozási környezetet is közelebb hozza az Európai Központi Bank gyakorlatához.
#hitel #mnb #jegybank #bank #kamat #bankok #rendelet #monetáris tanács #magyar nemzeti bank #monetáris politika #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:51
15:45
15:31
15:23
15:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 19. 16:45
Fájdalmas döntések előtt áll az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 20. 08:49
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a c...
ChikansPlanet  |  2026. február 20. 08:17
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki,...
KonyhaKontrolling  |  2026. február 20. 07:45
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasab...
Bankmonitor  |  2026. február 20. 05:26
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjm...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
1 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
3
1 hónapja
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
4
3 hete
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
5
2 hónapja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:16
2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig
Agrárszektor  |  2026. február 20. 15:32
Elképesztő, miből készítettek élelmiszert a magyar kutatók: ez lehet a jövő?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel